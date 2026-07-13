Pasajeros de United Airlines deberán decirle adiós al WiFi gratis de esta operadora en sus vuelos

Si eres cliente de T-Mobile y viajas seguido con United Airlines, prepárate para un cambio que probablemente ya notaste en tu próximo boarding pass. A partir de este 13 de julio, la operadora eliminó oficialmente el beneficio de internet gratuito que por años acompañó a millones de suscriptores durante sus vuelos. La noticia llegó sin mucho ruido, pero el impacto para los viajeros frecuentes es bastante real.

Este beneficio llevaba activo desde 2022 y permitía a los clientes de ciertos planes conectarse gratis durante al menos una hora, mientras que otros usuarios con planes premium disfrutaban de WiFi ilimitado durante todo el vuelo. Ahora esa comodidad quedó en el pasado para quienes vuelan con United, y muchos pasajeros se enteraron del cambio justo cuando intentaron conectarse y el famoso botón de “T-Mobile” simplemente desapareció de la pantalla.

Por qué T-Mobile canceló el beneficio con United

La explicación oficial es un poco confusa todavía. T-Mobile envió un correo a sus clientes con el asunto “Changes in airline Wi-Fi programs”, pero el mensaje fue bastante ambiguo sobre los detalles. United, por su parte, aseguró que el cambio se debió a una actualización en el programa de beneficios de la propia T-Mobile, mientras que la operadora telefónica insiste en que solo afecta a los viajeros de United. Es decir, ninguna de las dos empresas quiere cargar con la responsabilidad total, y los usuarios quedaron en medio de ese ping pong corporativo.

Lo que sí está claro es que T-Mobile sigue patrocinando WiFi gratuito en otras aerolíneas como Delta, Alaska/Hawaiian y Southwest, en alianza con Intelsat. La eliminación fue específica para United y American Airlines, lo que sugiere que hay algo más de fondo relacionado con la infraestructura tecnológica que estas aerolíneas están adoptando.

El verdadero motivo detrás del cambio, Starlink

Aquí está la pieza que conecta todo el rompecabezas. United Airlines firmó un acuerdo con Starlink, la compañía de internet satelital de Elon Musk, para reemplazar por completo su antiguo proveedor. Este movimiento busca ofrecer una conexión mucho más rápida y estable a bordo, permitiendo desde streaming sin interrupciones hasta videollamadas y descargas pesadas mientras vuelas a 35 mil pies de altura.

El primer vuelo con Starlink integrado despegó en octubre de 2025, y desde entonces la aerolínea comenzó a expandir la tecnología poco a poco. Los miembros de MileagePlus disfrutan de WiFi gratuito automáticamente en los aviones que ya cuentan con Starlink, sin necesidad de depender de ningún patrocinio externo como el de T-Mobile. Básicamente, United está construyendo su propio sistema de conectividad gratuita y ya no necesita intermediarios telefónicos para ofrecer ese beneficio.

El problema es que la transición todavía no cubre toda la flota. Según datos de aviación, Starlink ya opera en 320 de los 478 jets regionales de United Express, además de 22 aviones de fuselaje estrecho, pero ningún avión de fuselaje ancho cuenta con el sistema por ahora. La meta de la aerolínea es completar la instalación en toda su flota para finales de 2027.

Lo que significa para tu bolsillo en cada vuelo

Mientras se completa esa transición, los pasajeros que vuelan en aviones sin Starlink y sin el beneficio de T-Mobile tendrán que pagar por el WiFi como cualquier usuario regular. Los precios rondan los $8 dólares para miembros de MileagePlus y $10 dólares para quienes no forman parte del programa de lealtad en vuelos domésticos. En vuelos internacionales, la variación es mayor y algunos usuarios han reportado tarifas de hasta $35 dólares.

La buena noticia, si se le puede llamar así, es que el mensaje seguirá gratis incluso en los aviones sin Starlink, así que podrás avisar que aterrizaste sin gastar un centavo extra. Para todo lo demás, tocará esperar a que Starlink termine de conquistar el cielo o resignarse a pagar por esos minutos de conexión mientras disfrutas las nubes desde la ventanilla.

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