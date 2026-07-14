Acusan a científico de Virginia de matar a tiros a su esposa japonesa tras una discusión en su casa

Un hombre de 64 años fue acusado de asesinato en segundo grado luego de que su esposa fuera encontrada muerta con heridas de bala dentro de su residencia en Fair Oaks, Virginia, informaron las autoridades.

El acusado fue identificado como Leland Jameson, quien enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y por uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave. Tras su arresto, un juez le negó la libertad bajo fianza.

De acuerdo con la policía del condado de Fairfax, el incidente ocurrió la noche del domingo en una vivienda ubicada en un tranquilo callejón sin salida.

Las autoridades señalaron que la primera llamada al 911 fue recibida a las 10:21 p.m. Cuando el operador respondió, pudo escuchar sonidos compatibles con una alteración antes de que la comunicación se interrumpiera.

Dieciocho minutos después, a las 10:39 p.m., se recibió una segunda llamada de emergencia. La policía no informó quién la realizó ni el contenido de la comunicación.

Al llegar al domicilio, los agentes encontraron a Chisen Azuma Jameson, de 60 años, tendida en el piso con heridas de bala en la parte superior del cuerpo. La mujer fue declarada muerta en el lugar.

Según el subjefe de policía Brendan Hooke, la investigación preliminar permitió determinar que Leland Jameson presuntamente disparó contra su esposa, por lo que fue detenido en la escena.

La investigación continúa

Las autoridades indicaron que la investigación sigue en curso y solicitaron a cualquier persona que tenga información sobre el caso que se comunique con la policía.

Leland Jameson ha trabajado durante más de dos décadas como director del programa de Matemáticas Computacionales y Aplicadas de la National Science Foundation, donde evaluaba solicitudes de subvenciones para universidades y grupos de investigación. También participaba con frecuencia como conferencista en encuentros científicos y gubernamentales.

Por su parte, Chisen Azuma Jameson era originaria de Osaka, Japón, y se había establecido en Estados Unidos hace varias décadas. Trabajaba para la aerolínea japonesa All Nippon Airways, empresa a la que representó en el Aviation Users Forum celebrado en noviembre pasado.

La pareja también era conocida por ser los padres de Leland Jameson Jr., entrenador de fútbol universitario. Antes de iniciar su carrera como técnico, jugó en clubes de Países Bajos y Japón. Posteriormente dirigió al equipo de McLean High School, al que llevó hasta la final estatal de Virginia en 2024, y desde julio del año pasado asumió como entrenador principal de la Academy of Central Florida, en Orlando.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias que derivaron en el tiroteo, Leland Jameson permanece recluido en el Centro de Detención para Adultos del condado de Fairfax, donde deberá comparecer ante la justicia en los próximos días.

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