Buscan a mujer acusada de asesinato en Florida tras hallazgo de un hombre enterrado en una fosa poco profunda

Las autoridades de Florida mantienen la búsqueda de Isabelle Johnson, de 38 años, quien enfrenta un cargo de asesinato por la muerte de Jason Christopher Coulthart, de 43 años, cuyos restos fueron hallados enterrados en una propiedad de Freeport, en el noroeste del estado.

La Oficina del Sheriff del Condado de Walton informó que la mujer se encuentra “evadiendo activamente a las autoridades” y advirtió que podría haber cambiado de apariencia mientras permanece prófuga.

Coulthart había sido visto por última vez el 24 de mayo, cuando salió del complejo College Condominiums. Tras la denuncia de su desaparición, los investigadores obtuvieron información que los condujo a una propiedad en Freeport, donde el 25 de junio localizaron sus restos.

ISABELLE JOHNSON: WANTED FOR MURDER



WALTON COUNTY, FLA – Walton County Sheriff’s Office is continuing investigative efforts to locate Isabelle Johnson after the discovery of human remains found in a shallow grave on a property off Sunset Lane in Freeport on Thursday, June 25th.? pic.twitter.com/Wes4bv1xGZ — Walton County Sheriff's Office, Florida (@WCSOFL) July 10, 2026

La sospechosa podría utilizar varios nombres

Las autoridades emitieron una orden de captura contra Johnson, a quien consideran involucrada en el homicidio.

Según los investigadores, la mujer podría estar utilizando distintos alias para ocultar su identidad, entre ellos Harley, Jessica Elaine Bowman, Jessica Elaine Thrush y Jessica Dowdy, además de otros nombres.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado cuál era la relación entre Johnson y la víctima.

La Oficina del Sheriff también difundió un video de vigilancia en el que aparece la sospechosa dentro de un establecimiento comercial, grabado pocos días después de que se encontraran los restos de Coulthart.

Los investigadores advirtieron que Johnson podría haber modificado su aspecto desde entonces.

WANTED FOR MURDER: Isabelle Johnson, 38, has an active warrant on an open count of murder and is believed to be actively evading law enforcement. @WCSOFL is releasing the last known video of Johnson from a business in Destin just days after the discovery of human remains? pic.twitter.com/ijllUbuOfV — Walton County Sheriff's Office, Florida (@WCSOFL) July 10, 2026

Tres personas fueron arrestadas por presuntamente ayudar a la sospechosa

En el marco de la investigación, las autoridades arrestaron a Michael Ray White, de 74 años, y a Kathleen Morris, de 59, ambos residentes de Santa Rosa Beach.

Los dos enfrentan cargos por ser cómplices después de un delito grave capital y por obstrucción.

Los investigadores sostienen que White ayudó deliberadamente a Johnson a evadir a las autoridades entre el 25 y el 30 de junio.

Por su parte, Morris admitió haber proporcionado transporte y suministros a la sospechosa, además de haber engañado a los investigadores sobre la presencia de Johnson en su vivienda, según informó Fox 10 News.

Autoridades advierten sobre consecuencias para quienes ayuden a la fugitiva

El sheriff del condado de Walton, Michael Adkinson, lanzó una advertencia a cualquier persona que colabore con la sospechosa.

“Cualquier persona que haya ayudado o siga ayudando a Isabelle Johnson a evitar su arresto será acusada en consecuencia. Si le da un lugar donde quedarse, la ayuda a esconderse o miente por ella, enfrentará las consecuencias”, afirmó.

Las autoridades continúan con la búsqueda de Johnson y solicitaron la colaboración del público para localizarla mientras avanza la investigación por el homicidio de Coulthart.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero