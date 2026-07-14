Darline Graham asume como senadora tras muerte de su hermano Lindsey; republicanos recuperan mayoría

El Partido Republicano recuperó este martes su mayoría completa en el Senado luego de que Darline Graham Nordone rindiera protesta como senadora por Carolina del Sur, en sustitución de su hermano, Lindsey Graham, quien murió el pasado fin de semana. La incorporación de la nueva legisladora devuelve a los republicanos una ventaja de 53 escaños frente a 47 en la Cámara Alta, en un momento clave para la agenda legislativa de Washington.



Además del impacto político, la toma de protesta marcó un hecho sin precedentes: Darline Graham Nordone se convirtió en la primera mujer en representar a Carolina del Sur en el Senado de Estados Unidos y en la primera hermana que ocupa el escaño dejado por un familiar en la historia de esa cámara.

Así fue la ceremonia de juramentación

La nueva senadora juró el cargo durante una sesión solemne del Senado, acompañada por la mayoría de los legisladores, exsenadores, integrantes de la delegación de Carolina del Sur en la Cámara de Representantes y miembros del gabinete del presidente Donald Trump.

Entre los asistentes estuvieron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, este último identificado como un amigo cercano del fallecido Lindsey Graham.

Con la ceremonia quedó formalizada su incorporación al Senado, donde permanecerá como representante de Carolina del Sur mientras se desarrolla el proceso electoral para definir al titular definitivo del escaño.

Trump impulsó su nombramiento

La designación de Darline Graham Nordone se concretó en tiempo récord. Apenas unas horas antes de que se oficializara su nombramiento, el presidente Donald Trump pidió públicamente al gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, que la eligiera como senadora interina.

A través de Truth Social, el mandatario sostuvo que la hermana de Lindsey Graham era la persona indicada para honrar el legado del legislador republicano.

“Le recomendé al gobernador Henry McMaster a Darline, la maravillosa hermana de Lindsey Graham, para ocupar el cargo de senadora interina por el gran estado de Carolina del Sur. ¡Sería un homenaje fantástico para Lindsey, quien la quería muchísimo!”, escribió Trump.

Poco después, el gobernador formalizó la designación y el Partido Republicano confirmó que ocuparía el escaño hasta enero de 2027, fecha en la que concluye el actual periodo legislativo.

¿Por qué fue designada de manera interina?

La legislación de Carolina del Sur establece que, cuando un asiento del Senado federal queda vacante antes de concluir el mandato correspondiente, el gobernador tiene la facultad de nombrar a un sustituto temporal.

Ese legislador permanece en funciones hasta que se celebra una elección especial para que los ciudadanos definan quién concluirá el periodo.

En el caso de Darline Graham Nordone, su permanencia en el cargo dependerá también del proceso interno del Partido Republicano.

Competirá en las primarias republicanas

Como parte del calendario electoral, en agosto se realizarán unas primarias especiales del Partido Republicano en Carolina del Sur.

Darline Graham Nordone buscará obtener la candidatura para competir posteriormente por un mandato completo de seis años en el Senado, lo que le permitiría mantenerse como representante del estado más allá de su designación provisional.

Muerte de Lindsey Graham aceleró la sucesión

La muerte de Lindsey Graham, ocurrida el sábado a los 71 años, obligó al liderazgo republicano a cubrir rápidamente una de sus posiciones más relevantes en el Senado.

De acuerdo con los primeros informes, el legislador murió debido a una ruptura en la aorta, una arteria principal del corazón, situación que activó el procedimiento previsto por la legislación estatal para designar a un reemplazo temporal y evitar que Carolina del Sur permaneciera sin representación en la Cámara Alta.

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