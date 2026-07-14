Lavé los platos con una hoja de detergente para platos y me llevé una grata sorpresa





Las hojas de detergente para platos de Lucent Globe pueden usarse tanto en el lavavajillas como para lavar los platos a mano, aunque tienen algunos inconvenientes.

Las hojas de detergente para platos de Lucent Globe tienen un suave aroma a limón y producen mucha espuma al disolverse en agua.

By Jodhaira Rodriguez

Llevo muchos años cocinando con frecuencia y todavía no logro dejar de odiar la limpieza que viene después. No soy fiel a una sola marca de jabón para platos. A veces compro el jabón líquido que esté en oferta en el supermercado; otras, pido un repuesto de mi barra de jabón para platos favorita. Pero había un formato que nunca había probado: las hojas de detergente para lavar platos.

Al igual que las hojas de detergente para la ropa, estas hojas delgadas ya vienen con el jabón incorporado. Al entrar en contacto con el agua, se disuelven y liberan el producto de limpieza. Las hojas para lavar platos de Lucent Globe son las primeras que indican claramente que pueden usarse para lavar los platos a mano. Las probé durante varios días para ver si realmente valía la pena reemplazar mi jabón líquido o en barra por esta nueva alternativa.

Cómo funcionan las hojas de detergente

Las hojas de detergente de Lucent Globe son delgadas, tienen una textura ligera y se disuelven en el agua para producir una buena cantidad de espuma. También se pueden doblar y colocar en el compartimento del detergente del lavavajillas, aunque nosotros no las probamos de esa manera.

Según el fabricante, puedes usarlas para lavar los platos a mano de varias formas: colocar una hoja dentro de un cepillo dispensador de jabón con agua, disolverla sobre una esponja, o disolver una hoja en un fregadero lleno de agua y luego usar esa agua jabonosa para lavar los platos. Nosotros las probamos tanto sobre una esponja como disueltas en un recipiente con agua tibia.

Las hojas vienen en una caja de cartón con 80 unidades. Si lavas un fregadero lleno de platos al día y usas una hoja cada vez, una caja te alcanzará para unos 80 días antes de tener que comprar otra. Con un precio de $21.99 por caja, cada hoja cuesta aproximadamente 27 centavos.

Izquierda: la caja de las hojas de detergente para platos de Lucent Globe. Derecha: una hoja fuera del empaque.

Photos: Jodhaira Rodriguez/Consumer Reports

Lucent Globe afirma que estas hojas están elaboradas con ingredientes de origen vegetal, no son tóxicas y no contienen blanqueadores, fosfatos ni colorantes sintéticos. Según SkinSafe, están libres del 91% de los 11 alérgenos más comunes identificados por la Clínica Mayo. Sin embargo, sí contienen fragancia, coco, bálsamo del Perú, aceite y lauril sulfato de sodio.

Mi experiencia usándolas para lavar los platos

Mi forma de lavar los platos es bastante sencilla. Pongo un poco de jabón líquido sobre una esponja, la paso por el agua mientras la aprieto hasta que hace espuma y luego lavo los platos con esa esponja. Quise usar las hojas de la misma manera, así que doblé una por la mitad (son más grandes que las esponjas Scotch-Brite Zero Scratch que uso en mi cocina), la coloqué sobre la esponja y la sostuve bajo el chorro de agua hasta que se disolvió por completo. Después de aproximadamente un minuto de apretar la esponja, la hoja había desaparecido. En su lugar quedó una espuma abundante con un ligero aroma cítrico. El olor era suave y agradable, y no permanecía en los platos después de enjuagarlos. De hecho, me pareció más agradable que el típico aroma a “limpio” de muchos productos de limpieza.

Con una sola hoja lavé dos sartenes, dos vasos, varios recipientes pequeños, algunos tenedores y cucharas, y tres cuchillos. La espuma se mantuvo durante todo el lavado. En ningún momento tuve que sacar una segunda hoja para terminar.

Cuando coloqué una hoja en un recipiente con agua tibia, se disolvió en menos de 10 segundos con solo mover un poco el agua. También pude lavar un fregadero lleno de platos sin necesidad de usar otra hoja. Además, no tuve que tallar más de lo habitual para quitar restos de comida pegados.

Las pocas veces que solo tuve que lavar uno o dos platos, fue fácil romper un pedazo de la hoja y disolverlo sobre la esponja. Los trozos pequeños se disolvieron aún más rápido, pero produjeron suficiente espuma para dejar los platos limpios. Y cuando lavé sin usar guantes, noté que las hojas no me resecaron la piel.

En general, quedé satisfecha con su desempeño. Mi única queja es que no se pueden usar con las manos mojadas. Por eso no me sentía cómoda dejándolas sobre la encimera, junto al fregadero, donde normalmente tengo el jabón para platos. Si entrara a la cocina y encontrara una caja llena de hojas deshaciéndose por no haberse almacenado correctamente, me molestaría mucho. Una solución sería guardarlas en un frasco de vidrio o en otro recipiente impermeable que cierre bien. Como con cualquier producto de limpieza, si el recipiente no sella completamente, mantenlo fuera del alcance de los niños y las mascotas.

En resumen

Aunque estas hojas producen mucha espuma y dejaron mis platos limpios, por ahora no pienso reemplazar mi jabón líquido. Me gusta tener el jabón junto al fregadero, siempre a la mano. Como estas hojas se disuelven al contacto con el agua, no me sentía tranquila dejándolas cerca del fregadero, donde podrían mojarse. Además, si necesitaba usar una segunda hoja mientras estaba lavando, tenía que quitarme los guantes de limpieza, secarme bien las manos y solo entonces abrir la caja.

A 27 centavos por hoja, también resultan más caras que usar unas gotas de Dawn Ultra, que cuesta alrededor de 19 centavos por onza.

Aun así, el empaque de cartón es una opción más amigable con el medio ambiente, y su fórmula con pocos ingredientes es ideal para quienes buscan reducir el uso de productos de limpieza más agresivos. Si para ti es importante llevar una rutina de limpieza más sostenible, estas hojas son un buen sustituto de los jabones para platos que vienen en botellas de plástico.

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