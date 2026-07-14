¿Los autos con interior oscuro realmente se calientan más al sol?





La diferencia entre un interior oscuro y uno claro podría no ser tan grande como imaginas.

By Devin Pratt

Existe la creencia de que, si vives en un clima cálido, lo mejor es elegir un auto con interior de color claro porque refleja mejor los rayos ultravioleta y ayuda a mantener el vehículo más fresco. Pero ¿qué tanta diferencia de temperatura hay realmente entre un interior oscuro y uno claro?

“Los ingenieros de pruebas de Consumer Reports compararon dos autos: uno con exterior e interior de color claro y otro con exterior e interior de color oscuro, y dejaron ambos estacionados al aire libre”, explica Mike Monticello, gerente de pruebas de carretera de Consumer Reports. “La temperatura inicial dentro de ambos autos era de 78 °F. En menos de una hora, los dos ya habían superado los 100 °F. El auto de color oscuro sí se calentó un poco más, pero solo por unos cuantos grados. Y eso fue después de una hora; imagina qué tan calientes pueden llegar a estar si permanecen al sol durante mucho más tiempo.”

Un interior de color claro puede mantenerse un poco más fresco, pero cuando la temperatura dentro del auto supera los 100 °F, hace muchísimo calor de cualquier manera. Los padres y los dueños de mascotas deben tener presente que el interior de un auto puede alcanzar temperaturas peligrosas, incluso cuando no es pleno verano.

“Nunca se debe dejar a un niño solo dentro de un auto, ni siquiera por un momento”, dice la doctora Emily A. Thomas, PhD, directora asociada de seguridad automotriz de Consumer Reports. “Incluso cuando afuera no hace tanto calor, nuestras pruebas muestran lo rápido que aumenta la temperatura dentro del auto, sin importar si el interior es claro u oscuro.”

Un auto tiene una gran superficie de vidrio y, cuando el sol le da de lleno, el interior se calienta sin importar el color de la tapicería ni qué tan agradable parezca la temperatura exterior. La diferencia entre un interior claro y uno oscuro no es lo suficientemente grande como para que influya en la elección del auto o del color del interior.

Una ventaja de elegir un interior negro es que disimula mejor la suciedad que uno de color claro. En un interior gris, beige o color canela, las marcas y la suciedad se notan mucho más y pueden ser difíciles de eliminar.

Nota del editor: Este artículo ha sido adaptado de un episodio de “Talking Cars With Consumer Reports”.

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