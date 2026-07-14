Un perro encendió una tostadora y provocó un incendio en Maryland: tres mascotas murieron

Un perro activó accidentalmente una tostadora dentro de una vivienda en Belcamp, Maryland, lo que provocó un incendio que dejó tres mascotas muertas y causó daños materiales estimados en $200,000 dólares, informaron las autoridades.

El incendio ocurrió poco después de las 5:30 p.m. del viernes en una casa ubicada en 4319 Foxglove Court, adonde acudieron bomberos de la Abingdon Fire Company.

Los equipos de emergencia lograron controlar las llamas en aproximadamente 20 minutos.

Al momento del incendio, los propietarios no se encontraban en la vivienda y ninguna persona resultó herida.

El fuego comenzó en la cocina

Según la investigación, el incendio se originó en la cocina y luego se propagó al resto de la casa.

Las autoridades determinaron que uno de los perros de la familia saltó sobre la encimera y, mientras movía objetos con las patas, encendió accidentalmente una tostadora, lo que provocó que materiales combustibles cercanos se incendiaran.

Ese mismo perro fue uno de los dos animales que lograron ser rescatados por vecinos antes de que el fuego consumiera la vivienda.

Tres mascotas murieron y otra sobrevivió tras recibir cuidados intensivos

Los vecinos consiguieron sacar con vida a dos perros.

Sin embargo, otro perro y dos gatos murieron a causa del incendio.

La familia también tenía un dragón barbudo, que inicialmente fue hallado en estado crítico, pero sobrevivió después de permanecer 24 horas bajo cuidados intensivos, según informaron las autoridades.

Un video ayudó a determinar el origen del incendio

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad Ring instalada en la vivienda.

Las imágenes muestran al perro subiéndose a la encimera y manipulando varios objetos antes de que comenzara el incendio.

El video permitió a los investigadores de la Oficina del Subjefe de Bomberos Estatales establecer el punto de origen del fuego.

Tras la investigación, las autoridades concluyeron oficialmente que el incendio fue accidental.

El incendio ocasionó importantes daños por el fuego, el humo, el hollín y el agua utilizada para extinguir las llamas.

Las autoridades estimaron pérdidas cercanas a $150,000 dólares en la estructura de la vivienda y $50,000 dólares adicionales en los bienes que se encontraban en el interior del inmueble.

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