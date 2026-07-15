Dallas: el tiempo para hoy miércoles 15 de julio

Este miércoles 15 de julio se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 90 grados Fahrenheit (32ºC). La probabilidad de lluvia será del 55% y habrá nubes y claros. Por otro lado, se estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 8.08 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 72 grados Fahrenheit (22ºC), con una probabilidad de precipitación del 55%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 5.59 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:30 h y se marchará a las 20:36 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevén cielos cubiertos con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas variarán entre los 75 y los 88 grados Fahrenheit (24 y 31ºC). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

No te pierdas las novedades del clima en Dallas en https://laopinion.com/tema/clima-en-dallas/.