Niño de 5 años escapó desnudo de una habitación cubierta de heces en Pensilvania: tres adultos arrestados

Un niño de 5 años fue rescatado después de escapar desnudo de una vivienda donde, según las autoridades de Pensilvania, permanecía encerrado la mayor parte del tiempo en una habitación cubierta de heces y acondicionada como una celda improvisada.

La Pennsylvania State Police informó que el menor fue hallado alrededor de las 7:30 a.m. del viernes caminando en medio de una calle de su vecindario en Swatara Township, reseñó WGLA.

Vecinos que pasaban por el lugar detuvieron al niño, quien solo llevaba una manta verde manchada de orina, y permanecieron con él hasta que los equipos de emergencia lo trasladaron a un hospital para una evaluación médica.

Una habitación convertida en prisión

Los agentes determinaron que el menor provenía de una vivienda ubicada a pocas cuadras del lugar donde fue encontrado.

Al ingresar al inmueble, describieron condiciones de acumulación extrema de basura, cientos de moscas y espacios reducidos para moverse debido al desorden.

En la habitación identificada como el dormitorio del niño encontraron una puerta asegurada con una barrera para bebés, múltiples bridas plásticas y cinta adhesiva, tablones de madera atornillados desde el exterior, paredes y ventanas cubiertas de heces, una cama destruida cubierta de restos de comida, basura y juguetes esparcidos por el suelo.

Según la investigación, el niño permanecía aproximadamente el 90% del tiempo dentro de la habitación cerrada.

Los adultos le entregaban alimentos —barras de granola, cereal, jugo, leche y agua— a través de los espacios de la barrera instalada en la puerta.

La policía indicó que los responsables solo lo bañaban una vez por semana y, en ocasiones, pasaban más de siete días sin asearlo.

Una de las acusadas declaró que el menor podía permanecer hasta tres días seguidos encerrado, lo que lo obligaba a hacer sus necesidades dentro de la habitación.

Los adultos debían cortar las bridas para sacarlo

Los investigadores señalaron que cada vez que el niño era liberado de la habitación, los adultos debían cortar entre cinco y diez bridas plásticas que mantenían asegurada la barrera.

Después, colocaban nuevas bridas y más cinta adhesiva para volver a sellar la entrada.

De acuerdo con la investigación, los sujetadores eran comprados al por mayor en una tienda local debido a la frecuencia con que los utilizaban.

Las autoridades arrestaron a Tucker Heagy, de 20 años; Jade Shuey, de 21; y Stephanie Schaffner, de 42.

Los tres fueron identificados como guardianes del menor, aunque no se precisó su relación exacta con él.

Todos enfrentan un cargo por poner en peligro el bienestar de un menor.

Debido al estado insalubre de la propiedad, las autoridades municipales declararon la vivienda inhabitable y ordenaron su condena administrativa.

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