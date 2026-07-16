¿A quién pertenece el dinero confiscado a los narcotraficantes mexicanos?

En México, los imperios de los cárteles del narcotráfico se sustentan en el dinero sucio, manchado de la sangre de sus víctimas. Por eso, una de las principales armas contra el crimen organizado consiste en debilitar sus estructuras financieras.

El 13 de julio de 2026, la Fiscalía federal estadounidense pidió la confiscación de 15,000 millones de dólares del narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada. La sentencia del cofundador del Cártel de Sinaloa, preso en Estados Unidos, se dará a conocer el próximo 20 de julio.

No es la primera vez que la Justicia estadounidense incauta cantidades similares procedentes del crimen organizado mexicano. En 2019, el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán recibió una orden de decomiso de 12,600 millones de dólares.

Italia: dinero de la mafia para la sociedad

Hay países que cuentan con mecanismos específicos para reutilizar los bienes confiscados, ya que sus leyes regulan claramente el uso de fondos procedentes del crimen organizado.

En Italia, por ejemplo, la agencia estatal ANBSC se encarga de gestionar estos bienes. Reutiliza los terrenos, inmuebles y el dinero de la mafia poniéndolos a disposición de la comunidad.

¿Pero quién se queda con los bienes de criminales mexicanos condenados en Estados Unidos?

“El dinero es de quien lo encuentra”

“El dinero es de quien lo encuentra y demuestra que proviene de fuentes ilícitas”, explica a DW Juan Carlos Montero Bagatella, investigador especializado en seguridad pública y profesor de la Universidad de Monterrey.

En el caso de “El Mayo” Zambada, Estados Unidos ha realizado la investigación correspondiente, por lo que puede proceder a la confiscación. Y aunque las cuentas con el dinero del crimen organizado se hayan abierto en México, forman parte de un sistema financiero internacional, prosigue el académico.

Si bien México podría reclamar el dinero confiscado, “tendría que hacer sus investigaciones correspondientes, cosa que no ha hecho”, observa Montero. “Y viendo cómo ha actuado de manera abusiva Estados Unidos en los últimos meses, es prácticamente imposible que México se pueda quedar con algo de este dinero“, agrega.

¿Para qué se usa el dinero en EE. UU.?

Una vez que un tribunal estadounidense establece que el acusado obtuvo su fortuna de manera ilegal, esta se convierte en propiedad del Gobierno de EE.UU., dice Gary J. Hale, investigador no residente en políticas de drogas y estudios sobre México en el Instituto Baker de la Universidad de Rice, en Houston.

“El dinero puede ser distribuido para ayudar a financiar la operación y los costos de varias entidades del Departamento de Justicia, así como para compartir efectivo, equipo y otros bienes con agencias locales, del condado, estatales, tribales y otras agencias federales que puedan haber ayudado en la investigación que llevó a la incautación original”, comenta a DW el experto estadounidense.

Una reparación complicada

Tomando como ejemplo el caso de Italia, también existe la posibilidad de destinar los bienes confiscados a las víctimas del narcotráfico, en el marco de un proceso de reparación. Sin embargo, a juicio del profesor de la Universidad de Monterrey, es muy difícil definir quiénes son las víctimas.

“Podríamos hablar de las personas que son obligadas a trabajar en la producción de las drogas, en la distribución, los consumidores, las personas que son asesinadas en enfrentamientos, etc…”, enumera Montero. En todo caso, apunta, la decisión de destinar esos fondos a las víctimas depende ahora de Estados Unidos.

Al respecto, Hale explica que parte del dinero incautado puede ser proporcionado a personas que sufrieron delitos a través de un Programa de Compensación a Víctimas del Departamento de Justicia: “El proceso requiere que la víctima presente una solicitud de restitución para respaldar la petición”, detalla el experto en políticas de drogas.

Decomisos “populistas”

“El manejo del dinero a partir de los juicios a los narcotraficantes se ha hecho de una manera populista”, sostiene, por su parte, el experto Montero Bagatella.

Fortunas como la de “El Mayo” Zambada están distribuidas en varias cuentas de individuos prestanombres, así como en cuentas de instituciones que pueden ser empresas fantasmas o empresas legalmente constituidas, donde el dinero sucio está mezclado con dinero limpio.

Según el investigador mexicano, es un trabajo de inteligencia financiera “muy complejo” identificar todos los activos y demostrar su origen ilícito.

De ahí que Montero incluso dude de que se haya procedido a la confiscación de bienes del “El Chapo” Guzmán: “Realmente no tenemos la certeza de que se haya hecho ese decomiso, de cuánto dinero se decomisó y, mucho menos, de en qué se ha gastado”.

Investigaciones bilaterales

Por su parte, Gary J. Hale cuenta que “EE.UU. ha compartido millones de dólares de dinero incautado con México en varias ocasiones”.

En 2010, por ejemplo, el país latinoamericano habría recibido 2.9 millones de dólares de un decomiso de más de 19 millones de dólares en una investigación bilateral sobre lavado de dinero.

Y, en 2012, ambos Gobiernos acordaron compartir 6 millones de dólares decomisados de un banco estadounidense involucrado en lavado de dinero.

(ms)