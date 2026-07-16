Benú, de la pasión por el fútbol a la pasión por la música

La vida profesional de Benú no se suponía que iba a terminar en los escenarios. Se suponía que iba a ser un destacado futbolista que iba jugar en algún equipo de primera línea de Colombia.

Al menos, toda su energía y ánimo estaban enfocados en esa dirección. Hasta que un padecimiento extraño truncó sus planes.

De la nada, Benú, nacido en Bogotá, comenzó a sentir dolores intensos en las articulaciones. Pero cuando iba al médico, los resultados de sus exámenes eran perfectamente normales. Pasaba el tiempo y cuando volvía a la cancha, regresaban los dolores intensos, a tal grado que en ocasiones hasta caminar le costaba trabajo.

“Era como que la vida me estaba diciendo, ‘hey, por aquí tal vez no es el camino'”, dijo Luis Hernando Mendoza, su nombre de pila.

Benú se describe en esa etapa de su vida como un chico con mucho ego, que no se relacionaba con nadie porque estaba bastante ocupado en él, en su carrera como deportista y en cumplir sus metas. Y cuando ya no pudo continuar en el futbol, cayó en una depresión profunda porque no sabía qué iba a hacer con su vida, hasta que un día, en medio de una fiebre que estaba sufriendo, vio un video del festival de música electrónica Tomorrowland, que se celebra cada año en Boom, Bélgica.

“Me gustó ver esa parte de la energía que manejaba la gente en los conciertos, en los festivales”, dijo. “Vi que la gente se ponía súper feliz, y yo dije ‘yo quiero provocar eso'”.

Encontró la analogía entre ser DJ y futbolista profesional: ambos son capaces de provocar grandes emociones en la gente. A los 16 años su papá le compró una consola pequeña y aprendió a hacer mezclas. Con el tiempo se convirtió en DJ, luego en productor y después en compositor. Actualmente, a sus 25 años, está desarrollando su carrera como intérprete, y promoviendo “No que no”, una canción con ritmos afro e influencias urbanas.

Antes había lanzado , “Purro” y “Meu Amor”, y espera consolidar su carrera en el género urbano que mezcla con elementos de afrobeat, reggaetón y sonidos contemporáneos.

“Ahora entendiendo que lo que había pasado no había sido en vano, sino que lo que pasó también me ayudó a construir la persona que soy hoy en día y a construir este sueño que día a día trato de escalar”, dijo Benú.

El artista comenzó como DJ, luego fue productor y después compositor. Foto: Giorgio del Vecchio



