Camiseta de Pelé rompe el mercado de coleccionistas y se vende por casi $5 millones de dólares

Una de las piezas más emblemáticas en la carrera de Pelé cambió de propietario. La camiseta azul con el número 10 que el astro brasileño utilizó en la final del Mundial de Suecia 1958 fue vendida por $4,880,000 dólares durante una subasta organizada por Sotheby’s en Nueva York.

La prenda se convirtió en el objeto más valioso relacionado con la trayectoria deportiva de Pelé, superando cualquier otra pertenencia del tres veces campeón del mundo que haya salido al mercado.

La camiseta de Pelé que marcó una época

Con esa camiseta, Pelé disputó la final del Mundial de 1958 frente a Suecia, cuando apenas tenía 17 años.

En aquel encuentro, el delantero brasileño anotó dos goles y fue una de las grandes figuras en la victoria que le dio a Brasil su primera Copa del Mundo, además de consolidarse como una de las grandes promesas del futbol internacional.

Pele’s photomatched shirt from the 1958 World Cup Finals has sold at @Sothebys for $4.88 million. pic.twitter.com/omFNAUNYH2 — Darren Rovell (@darrenrovell) July 16, 2026

La subasta reunió piezas icónicas del futbol mundial

La venta formó parte de la subasta The Beautiful Game, organizada por Sotheby’s, donde también fueron ofrecidos artículos relacionados con algunas de las mayores figuras del futbol.

Aunque la camiseta de Pelé acaparó la atención, varios objetos fueron vendidos por debajo de las expectativas iniciales.

Uno de ellos fue una tarjeta coleccionable del propio brasileño correspondiente a 1958, que alcanzó un precio de $108,000 dólares, pese a que su estimación inicial superaba los $150,000 dólares.

Además, buena parte de los cromos y artículos históricos incluidos en la subasta fueron adjudicados por montos inferiores a los previstos.

Maradona y Messi también destacaron en la subasta

El segundo artículo más cotizado fue el brazalete de capitán que Diego Armando Maradona utilizó durante el Mundial de México 1986, torneo en el que protagonizó el famoso gol conocido como la “Mano de Dios”. La pieza alcanzó un precio de $512,000 dólares.

Diego Maradona’s armband from the 1986 World Cup ? worn during “Hand of God” ? sells at @Sothebys for $512,000. pic.twitter.com/rYvHF9y7vH — Darren Rovell (@darrenrovell) July 16, 2026

Por su parte, varias camisetas de Lionel Messi también despertaron el interés de los coleccionistas. La más valiosa fue una utilizada con el Barcelona en la Champions League de 2017, que se vendió por $217,600 dólares.

Otras camisetas del futbolista argentino correspondientes a LaLiga también superaron los $100,000 dólares, confirmando el atractivo que mantienen los objetos relacionados con una de las mayores figuras del futbol contemporáneo.

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