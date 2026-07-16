El F-47 y su sistema de propulsión avanzan a ritmos distintos, y eso podría marcar una ventaja clave frente a China y Rusia

El caza de sexta generación F-47 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos apunta a despegar por primera vez en 2028, pero su motor de última generación no estaría listo hasta 2031 según los reportes más recientes. Esa diferencia de casi tres años entre el avión y su propulsión no es un error de cálculo, sino el reflejo de dos programas que corren a ritmos completamente distintos.

Un avión que va más rápido que su propio motor

El contrato para construir el F-47 se lo llevó Boeing en marzo de 2025, con un acuerdo valorado en unos $20,000 millones de dólares. Desde entonces la fabricación del primer prototipo avanza en las instalaciones ampliadas de la compañía en St. Louis, Missouri, y según el general Dale White, responsable de adquisiciones críticas de la Fuerza Aérea, el cronograma sigue “en tiempo y en objetivo” para el vuelo de 2028.

Eso significaría llegar al aire apenas tres años después de firmarse el contrato, algo que analistas comparan con el programa F-35, el cual necesitó cinco años para alcanzar ese mismo hito.

El problema, o más bien el detalle curioso, es que ese primer vuelo probablemente no llevará todavía el motor definitivo con el que el F-47 fue concebido. La Fuerza Aérea ya lo dejó entrever, la meta agresiva de 2028 podría dejar fuera del alcance tecnologías como el motor de ciclo adaptativo pensado originalmente para el avión.

Quién construye el motor y qué lo hace tan especial

El programa de propulsión se llama Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP) y tiene dos contendientes peleando por quedarse con el contrato final, Pratt & Whitney con su motor XA103 y GE Aerospace con el XA102. Ambos ya completaron sus revisiones de preparación de ensamblaje en mayo de 2026, lo que les dio luz verde para empezar a construir prototipos físicos reales.

Lo que hace único a este motor es su arquitectura de tres flujos, una tecnología que le permite comportarse de forma distinta según la fase del vuelo. En modo crucero puede ajustarse para ahorrar combustible en más de un 20%, mientras que en combate se reconfigura para entregar mayor empuje y potencia. Pratt & Whitney además incorporó herramientas de diseño digital que duplicaron la velocidad de entrega de sus paquetes técnicos, con más de 1,000 ingenieros y 100 proveedores trabajando bajo estándares digitales estrictos. Esta base tecnológica viene de programas anteriores como el XA100 de GE, que ya había demostrado mejoras de más del 10% en empuje y 25% en eficiencia de combustible usando compuestos cerámicos y fabricación aditiva.

Por qué esto pone a EE.UU. muy por delante del resto

Aunque el motor final llegue después que el avión, esa brecha no frena el objetivo de fondo, mantener a Estados Unidos a la cabeza de la superioridad aérea mientras China y otros rivales siguen probando sus propios cazas de sexta generación. El F-47 está diseñado para superar Mach 2, operar con un radio de combate mayor a 1.000 millas náuticas y volar acompañado de drones colaborativos que multiplican su capacidad de ataque sin sumar riesgo para los pilotos.

La estrategia detrás de volar primero y perfeccionar el motor después tiene su lógica, permite comenzar antes las pruebas de aerodinámica, sensores, sigilo y sistemas de combate mientras la propulsión termina de madurar en paralelo. El gasto en investigación y desarrollo del NGAP está proyectado a subir hasta casi 906 millones de dólares en 2028 antes de estabilizarse, señal de que la carrera por perfeccionar ese motor sigue a toda máquina.

El F-47 reemplazará gradualmente al F-22 Raptor y se espera que entre en servicio operativo a inicios de la próxima década, aunque algunos legisladores hablan de mediados de los 2030 para su disponibilidad total. Sea como sea el calendario final, lo que queda claro es que Estados Unidos está apostando fuerte por adelantarse en el tablero militar aéreo, incluso si eso significa que el caza y su corazón mecánico no lleguen exactamente de la mano.

Sigue leyendo:

• SM-39 Razor: El caza de sexta generación con diseño de murciélago que quiere revolucionar los cielos

• F-35 Lightning II: Características técnicas y capacidades del avión de combate más avanzado de la Fuerza Aérea

• China puede estar muy cerca de lograr que sus aviones de combate sean completamente invisibles a los radares