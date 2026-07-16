Este descuido con el WiFi puede estar afectando el funcionamiento en los dispositivos en tu hogar
Cada dispositivo electrónico de tu hogar tiene una frecuencia ideal a la que debería conectarse al WiFi y mezclarlas te está pasando factura.
Si tu router en casa transmite en 2.4 GHz y 5 GHz al mismo tiempo, probablemente no le estés sacando todo el jugo. La mayoría de la gente conecta todos sus dispositivos a la misma red sin pensarlo dos veces, y ese pequeño descuido puede estar frenando tu Netflix, tu partida online o hasta tu videollamada de trabajo. La buena noticia es que entender la diferencia entre ambas frecuencias no requiere ser ingeniero, solo un poco de sentido común tecnológico.
La banda de 2.4 GHz tiene un alcance mucho mayor porque su señal atraviesa paredes y obstáculos con más facilidad, pero paga ese privilegio con menor velocidad. La de 5 GHz hace justo lo contrario, ofrece velocidades brutales pero pierde fuerza apenas se topa con un muro grueso o varios pisos de distancia. Ninguna es “la mejor”, cada una brilla en su propio terreno y la clave está en repartir tus aparatos según lo que realmente necesitan.
¿Qué conectar a cada banda para que todo funcione mejor?
Aquí es donde la mayoría se equivoca, porque no se trata de elegir un bando sino de asignar tareas según el trabajo que hace cada dispositivo.
Para la banda de 5 GHz conviene reservar todo lo que exige velocidad y estabilidad en tiempo real. Esta frecuencia también es ideal para transferencias de archivos pesados entre dispositivos dentro de casa, algo común si trabajas con imágenes o video como parte de tu producción de contenido.
- Smart TV 4K, consola de videojuegos: banda de 5 GHz, porque necesita máxima velocidad y baja latencia.
- Laptop para trabajo o streaming: banda de 5 GHz, ideal para transferencias rápidas y estabilidad.
La banda de 2.4 GHz, en cambio, es el hogar perfecto para dispositivos que no necesitan velocidad pero sí cobertura constante. También es la opción lógica para dispositivos antiguos que ni siquiera soportan 5 GHz, porque intentar forzarlos solo saturaría innecesariamente la banda rápida.
- Cámaras de seguridad, sensores IoT: banda de 2.4 GHz, priorizando alcance sobre velocidad.
- Bombillas inteligentes, enchufes WiFi: banda de 2.4 GHz, con bajo consumo de datos y mayor cobertura.
- Smartphone lejos del router: banda de 2.4 GHz, gracias a su mejor penetración de señal en distancia.
Trucos extra para exprimir tu router al máximo
Separar dispositivos por banda es solo el primer paso, pero hay ajustes adicionales que marcan una diferencia real en el día a día.
- Coloca el router en un punto central y elevado de la casa, lejos de electrodomésticos que generen interferencia como microondas o neveras.
- Revisa el canal que usa cada banda desde la configuración del router y cambia al menos saturado si notas cortes frecuentes.
- Actualiza el firmware del router con regularidad, porque muchos fabricantes lanzan mejoras de rendimiento y seguridad sin que te enteres.
- Si tu casa es grande o tiene varias plantas, considera un sistema mesh en lugar de depender de un solo router, ya que reparte la señal de forma mucho más pareja.
- Desconecta periódicamente dispositivos que ya no usas, porque cada uno consume ancho de banda incluso estando inactivo.
Aplicar estos cambios no toma más de quince minutos, pero puede transformar por completo la experiencia de streaming, gaming y trabajo remoto en tu hogar. La próxima vez que tu WiFi se sienta lento, antes de culpar a tu proveedor, revisa si estás usando la banda correcta para cada dispositivo.
Sigue leyendo:
• Router dual band: qué es, cuáles son sus ventajas y por qué deberías comprar uno ahora mismo
• Tu router no tiene la culpa: esto es lo que realmente está arruinando tu WiFi
• Tu router está pidiendo una actualización y quizá no te has dado cuenta