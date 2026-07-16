Fallece Mary Jo Shannon, matriarca de la familia Kardashian-Jenner, a los 91 años

La familia Kardashian-Jenner despide a su pilar más querido. Mary Jo Shannon, conocida cariñosamente como “MJ”, falleció a los 91 años, según confirmó su hija, Kris Jenner, a través de un emotivo mensaje en Instagram.

“Hoy nos despedimos de mi preciosa mamá MJ”, escribió Jenner este jueves. “No hay palabras que puedan capturar lo que significas para mí o el dolor de tener que despedirme”.

Shannon se convirtió en una presencia recurrente y entrañable en el universo de la telerrealidad de la familia. Los seguidores la recuerdan en episodios de “Keeping Up With the Kardashians” y en el programa más reciente, “The Kardashians”, donde mostraba su cercanía con sus hijos y nietos.

En una de sus últimas apariciones televisivas, Jenner compartió momentos íntimos con su madre, como cuando la ayudó a mudarse a un nuevo apartamento.

En un episodio de 2025 de “The Kardashians”, las cámaras capturaron a Jenner rompiendo a llorar tras una inquietante llamada telefónica con Shannon. “Simplemente llega un punto en la vida en el que ya no puedes estar solo”, reflexionó Jenner sobre su madre, que entonces tenía 90 años. “Me entristece. Simplemente odio cuando está sufriendo tanto”.

El legado de Shannon

Como matriarca de una de las dinastías más famosas del mundo, Shannon deja un legado familiar inmenso. Sus seis nietos — Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian, así como Kendall y Kylie Jenner — y sus 13 bisnietos crecieron bajo su influencia y cariño.

En su homenaje, Jenner describió a su madre como el corazón de la familia. “Me enseñó todo lo que realmente importa… Amar a tu familia con intensidad, ser amable, estar presente para las personas que amas y no dar nunca por sentado un solo momento juntos. Nos enseñó que la familia lo es todo”.

El mensaje de Jenner agradece cada sacrificio y cada lección compartida. “Echaré de menos nuestras charlas diarias, tu sonrisa, tu risa… Nuestros corazones están rotos, pero encontramos consuelo sabiendo que un amor como el tuyo nunca nos abandona del todo”, escribió. “Tu amor vivirá en nuestra familia, en nuestras tradiciones, en cada momento que estemos juntos y en cada vida que tocaste”.

Jenner cerró su tributo con una promesa: “Cuando mire a mis hijos y nietos, siempre veré fragmentos de ti en todos nosotros. No hay parte de mí que no esté moldeada por ti. Y si he hecho algo bien en este mundo, es porque he pasado mi vida intentando vivir de una manera que te haga sentir orgullosa. Cada recuerdo, cada momento, cada bendición, todo fue gracias a ti, y siempre daré gracias a Dios cada día por haberte hecho mi mamá”.

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