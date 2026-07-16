Gustavo Dudamel se despide de Los Ángeles pensando en Venezuela

Gustavo Dudamel, el flamante director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles, esperaba despedirse de este cargo, que ocupó durante 17 años, con una serie de conciertos que marcarían el cierre de un ciclo en el que convirtió a esta orquesta en una de las más audaces, influyentes e innovadoras del mundo.

Pero dos terremotos de gran intensidad en su natal Venezuela, el 24 de junio pasado, cambiaron los planes y el tono del que sería el último concierto de este músico como director de la LA Phil.

“Desde el momento que nos enteramos [de los terremotos] yo comencé a pensar en cómo se podía ayudar de la manera más inmediata”, dijo Dudamel en una llamada que respondió desde Madrid.

La respuesta fue la música. El concierto del 23 de agosto en el Hollywood Bowl, que serviría para despedir al director antes de su partida a la costa este —donde comenzó oficialmente su mandato como director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York—, ahora tendrá como fin recaudar fondos que serán destinados a ayudar a la recuperación de Venezuela.

“A Concert for Venezuela—A Benefit to Support Earthquake Relief”, reunirá a artistas y celebridades que aún están por anunciarse. Dudamel aseguró que la lista será larga y que todos los que participen donarán su trabajo y su tiempo, así como lo hará la LA Phil, que será dirigida por él esa noche.

Todos los fondos serán canalizados a través de organismos internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento.

Según cifras oficiales, más de 4 mil personas murieron como consecuencia del doble terremoto que afectó especialmente a la zona de La Guaira, y aún se encuentran miles más desparecidas. Los daños materiales son incalculables; más de 190 edificios se derrumbaron y unas mil estructuras sufrieron daños de consideración.

Dudamel no sufrió pérdidas de familiares directos, pero sí de alumnos y profesores que eran parte del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, el programa público de educación musical en el que se formó desde pequeño.

“En un momento así es muy difícil hacer música, pero es la herramienta que en este caso yo tengo”, dijo el maestro. “Yo creo que es algo muy simbólico ese último concierto con la Filarmónica de Los Ángeles como director musical”.

Una agenda apretada

Antes de este evento final, Dudamel tendrá unos días muy agitados. El 20 de agosto dirigirá el concierto “Celebrating Gustavo at the Bowl: Beethoven 9” y al día siguiente hará lo mismo en “Celebrating Gustavo at the Bowl: Gustavo’s Fiesta”, donde estarán como invitados Los Tigres del Norte, Lila Downs, Mariachi Reyna Los Ángeles, La Sonora Dinamita y Los Panchos.

El maestro venezolano regresará con frecuencia a la ciudad para trabajar con la LA Phil. Foto: LA Phil

El 22 de agosto el conductor sacará a relucir su faceta rockera en “Celebrating Gustavo at the Bowl: Foo Fighters with the LA Phil and YOLA”, un show en el que el grupo de rock interpretará sus éxitos acompañados de la orquesta angelina.

Hacer historia, como ser el único director de orquesta que ha participado en el festival musical de Coachella con su propia agrupación, ya es costumbre con Dudamel. Ahora, el maestro actuará en el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de la FIFA durante la final de la Copa del Mundo que se jugará este domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

En el cierre del evento deportivo también actuarán artistas como Madonna, Shakira, Justin Bieber y Coldplay.

“Formar parte de ese grupo es un inmenso honor”, dijo.

El legado de Dudamel en la vida cultural de Los Ángeles es invaluable, y hay quienes aseguran que la ciudad y la LA Phil no serán las mismas sin él. Su osadía, sus aportes y las antes impensables colaboraciones con artistas de géneros que se veían tan ajenos a la música de orquesta, llevaron a este maestro a ocupar un lugar de honor en el universo de la música clásica.

Él, sin embargo, no ve su partida como una despedida definitiva. El maestro, que será reemplazado por el director británico Daniel Harding, ya tiene varios eventos pactados para regresar a conducir a la LA Phil en la próxima temporada.

Ahora está a punto de escribir un nuevo capítulo en la historia de la música clásica con la NY Phil. Y no duda que podrá replicar en la Gran Manzana el modelo con el que democratizó la música de orquesta en Los Ángeles.

“Estoy muy feliz con esta nueva etapa con la Filarmónica de Nueva York”, dijo. “Pero creo que la conexión con Los Ángeles, eso nunca va a desaparecer”.



En detalle

Qué: Un concierto por Venezuela

Cuándo: domingo 23 de agosto a las 7 pm

Dónde: Hollywood Bowl, 2301 N. Highland Ave., Los Angeles

Información: https://www.hollywoodbowl.com/events/performances/4361/2026-08-23/a-concert-for-venezuela