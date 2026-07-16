Horóscopo de hoy para Sagitario del 16 julio de 2026

En el ámbito de tus relaciones, hay muchas cartas que ya fueron echadas y es momento de orientar tu ser hacia una dimensión más trascendente. Te propongo que escuches a tu corazón para encontrar tu propio rumbo. Cuando te encamines, las compañías indicadas se irán sumando.

Horóscopo de amor para Sagitario Quieres una vida fácil y haces compromisos con tu pareja, dando lugar a sus deseos. Sin embargo, al hacer eso, olvidas algunas de tus propias necesidades que no te gusta hacer. Viene un momento en que en lugar de sufrir un resentimiento, hace una parada, que termina beneficiando la relación.

Horóscopo de dinero para Sagitario Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.