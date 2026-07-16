Horóscopo de hoy para Tauro del 16 julio de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 16 julio de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_tauro
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Tu vida doméstica adquirirá un lugar central y te ocuparás de que tu hogar luzca impecable. Será un buen momento para reparar aquellos artefactos e instalaciones que dejaron de funcionar. Te sugiero colocar cortinas traslúcidas para favorecer la entrada de la luz solar y renovar la energía.

Horóscopo de amor para Tauro

Tu vida romántica toma un buen ritmo, las propuestas que recibes llenan un deseo o te hacen un llamado. Al principio tal vez te sientas halagado, pero pronto se volverá demasiado. No tengas miedo de rechazar a alguien si ya fue demasiado, recuerda, solo aquellos que están realmente interesados en ti pueden aceptar un no.

Horóscopo de dinero para Tauro

Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.

Horóscopo de sexo paraTauro

Tienes una sensación de profunda paz interna, calma y fuerza. Tu pareja reconoce que gran amante eres. Tienes la habilidad para producirle más de un orgasmo. Cuando tu pareja se une, no hay limites al placer que experimentan. Realmente deberías pasar más horas en la cama pasando el tiempo de tu vida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Tauro
Trending
Contenido Patrocinado
Trending