Niño de 6 años murió aplastado por un enorme tronco mientras jugaba en una playa de Washington

Un niño de 6 años murió tras permanecer varios días hospitalizado luego de que un enorme tronco de madera cayera sobre él mientras jugaba en una playa del estado de Washington, informaron las autoridades.

La víctima fue identificada como Killian Gonzales, quien el pasado 8 de julio se encontraba en Little Squalicum Beach, en Bellingham, junto con su niñera y su hermana de 10 años cuando ocurrió el accidente.

Según la investigación, el menor jugaba alrededor de una estructura en forma de tipi construida con grandes troncos arrastrados por el mar cuando uno de ellos se desplazó inesperadamente y cayó sobre él, reseñó Daily Mail.

Equipos de emergencia lograron reanimarlo

Tras el accidente, la playa se convirtió en una escena de emergencia mientras personas que se encontraban en el lugar intentaban liberar al niño.

Paramédicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 20 minutos hasta conseguir recuperar su pulso.

Posteriormente fue trasladado al St. Joseph Medical Center y luego al Harborview Medical Center, en Seattle, donde especialistas en trauma continuaron su tratamiento.

Sufrió lesiones graves y varias cirugías

Los médicos determinaron que Killian presentaba múltiples fracturas de cráneo, fractura de nariz y un pulmón colapsado.

Familiares y amigos señalaron que el neurocirujano informó que el niño había sufrido varios accidentes cerebrovasculares y presentaba áreas de tejido cerebral sin actividad.

Como parte del tratamiento, los especialistas practicaron una cirugía de emergencia en la que retiraron una parte del cráneo para aliviar la inflamación cerebral.

Pese a permanecer durante varios días en estado crítico y someterse a múltiples procedimientos médicos, el menor falleció el domingo.

Autoridades descartan un acto criminal

Investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Whatcom y del Departamento de Policía de Bellingham concluyeron que no existen indicios de un delito.

Las autoridades determinaron que la muerte del niño fue consecuencia de un accidente.

Little Squalicum Beach es conocida por la gran cantidad de troncos de madera acumulados en la costa, muchos de los cuales son utilizados por visitantes para construir refugios y estructuras improvisadas.

Killian acababa de terminar el jardín de infancia en la escuela Alderwood Elementary School y esperaba disfrutar de sus vacaciones antes de iniciar el primer grado.

Su madre, Sonja McCartney, recordó a su hijo como un niño aventurero, curioso y cariñoso.

“Tenía una risa contagiosa que hacía sonreír a todos los que estaban a su alrededor”, expresó.

También destacó que siempre buscaba incluir a los demás para que nadie se sintiera excluido.

Tras conocerse la tragedia, familiares, amigos y miembros de la comunidad organizaron una campaña en GoFundMe que ha recaudado más de 63,000 dólares para ayudar a la familia con los gastos y permitirles afrontar el duelo.

“Gracias a todos los que han donado para que podamos tomarnos el tiempo de llorar a nuestro hijo y descubrir cómo seguir adelante. Gracias por preocuparse por mi pequeño”, escribió la madre.

Además, familiares y vecinos convocaron una vigilia con velas en Squalicum Creek Park para rendir homenaje al menor y acompañar a sus seres queridos.

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