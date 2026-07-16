Trump recibe a Bukele en la Casa Blanca en muestra de respaldo a tercer mandato en El Salvador

Donald Trump recibirá este jueves en el Despacho Oval a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en una reunión que consolida la estrecha relación política entre ambos gobiernos y que ocurre apenas unos días después de que el mandatario centroamericano obtuviera el respaldo de su partido para buscar un tercer mandato consecutivo, posibilidad abierta tras una controvertida reforma constitucional en El Salvador.

La Casa Blanca informó que el encuentro está programado para las 11:00 horas de Washington y tendrá como ejes principales la cooperación en materia migratoria, seguridad fronteriza y combate al crimen organizado, dos de las prioridades compartidas por las administraciones de Trump y Bukele.

La visita se produce en un momento de especial sintonía política entre ambos líderes. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, Washington ha fortalecido sus vínculos con gobiernos conservadores de América Latina, mientras que El Salvador se ha convertido en uno de sus principales aliados regionales en temas de migración y seguridad.

El contexto político salvadoreño añade un componente relevante al encuentro. El pasado fin de semana, el partido oficialista Nuevas Ideas designó oficialmente a Bukele como su candidato para las elecciones presidenciales de 2027, despejando el camino para que aspire a un tercer periodo consecutivo.

La relación entre Trump y Bukele se ha construido alrededor de una visión similar sobre seguridad pública e inmigración irregular.

El mandatario salvadoreño mantiene elevados índices de aprobación gracias a la estrategia de combate frontal contra las pandillas iniciada bajo el régimen de excepción decretado en 2022, política que redujo drásticamente los homicidios y modificó el panorama de seguridad del país, aunque también ha sido objeto de fuertes cuestionamientos internacionales por presuntas detenciones arbitrarias, restricciones al debido proceso y denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.

En paralelo, la administración Trump ha convertido la cooperación con El Salvador en una pieza importante de su estrategia regional para contener los flujos migratorios y combatir a organizaciones criminales transnacionales.

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