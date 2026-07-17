Ariana Grande y Ricky Álvarez reavivan su romance con un paseo por Central Park

La cantante Ariana Grande y su expareja, el bailarín y director Ricky Álvarez, confirmaron los rumores de reconciliación con un romántico paseo por Central Park, en Nueva York. Las imágenes, publicadas por TMZ, muestran a la pareja paseando con el perro de la artista, Toulouse, en una actitud muy cariñosa, con los brazos enlazados y mostrando complicidad.

Fuentes cercanas a la pareja confirmaron a Us Weekly el pasado martes que la ganadora del Grammy y Álvarez decidieron darse una segunda oportunidad a su relación, casi diez años después de su primer noviazgo. La noticia llega tras conocerse en junio la separación de Grande con su compañero de reparto en Wicked, Ethan Slater.

Un reencuentro con raíces en el pasado

La historia de amor entre Grande y Álvarez se remonta a 2015, cuando él se unió como bailarín a su gira “Honeymoon Tour”. La pareja salió durante aproximadamente un año, hasta 2016.

Pese a la ruptura, siempre mantuvieron una relación cordial y se volvieron a ver en 2019. Según fuentes cercanas, fue la propia cantante quien dio el primer paso para reavivar la llama.

La familiaridad y confianza que comparten han sido clave para este reencuentro. “Ariana y Ricky están completamente de vuelta en la vida del otro y están juntos”, afirma un insider a Us Weekly.

“Lo que finalmente la atrajo de nuevo fue la comodidad y la familiaridad que comparten. No siente que tenga que demostrar nada, y hay un nivel de confianza que viene con conocerse tan bien”, afirmó la misma fuente.

Pistas del romance

La reconciliación no ha sido una sorpresa total para los seguidores de la artista. Durante su actual “Eternal Sunshine Tour”, Grande modificó la letra de su éxito de 2018 “Thank U, Next”, que originalmente mencionaba a Álvarez de forma humorística.

En lugar de cantar “Escribí algunas canciones sobre Ricky / Ahora escucho y río”, la cantante sorprendió a sus fans con nuevas versiones como “Escribí algunas canciones sobre Ricky / Siempre encontramos nuestro camino de vuelta” o “Escribí algunas canciones sobre Ricky / Sé que todavía me cubre las espaldas”.

El pasado 4 de julio, la pareja ya fue vista junta en Florida, y a finales de junio, en Austin, Texas, lo que avivó las especulaciones sobre su reconciliación. Sin embargo, fuentes cercanas insisten en que la relación avanza con calma y sin prisas.

“Ariana revivió su relación con Ricky, pero no se está precipitando”, explicó una fuente a Page Six. “Tiene mucho en su plato en este momento y está increíblemente ocupada con su gira, así que están tomando las cosas paso a paso”, dijo.

Grande está en medio de su gira y se prepara para el estreno de su próximo disco “Petal”, el cual se estrenará el 31 de julio.

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