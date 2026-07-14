¿Ariana Grande retomó su relación con su ex Ricky Alvarez?

Ariana Grande vuelve a estar en el centro de la conversación, pero esta vez no solo por su música. Tras poner fin a su noviazgo con el actor Ethan Slater, la superestrella del pop ha iniciado un discreto acercamiento con su expareja, el bailarín Ricky Alvarez, con quien mantuvo una relación sentimental entre 2015 y 2016.

Según revelaron fuentes cercanas a la revista People, ambos están retomando el contacto de forma gradual y tomándose las cosas con extrema calma.

De acuerdo con los testimonios señalados por la revista, la intérprete de “Yes, and?” valora profundamente la complicidad y la confianza que comparte con Alvarez. “Ariana siempre ha considerado a Ricky un amigo. Él es alguien confiable, comprensivo y ella siente que puede ser ella misma a su lado”, señaló un informante cercano.

Aunque por el momento no tienen intenciones de formalizar un noviazgo, la artista se encuentra sumamente feliz de tenerlo nuevamente en su vida.

Las sospechas de un reencuentro amoroso cobraron fuerza luego de que Alvarez pasara el fin de semana del 4 de julio junto a la cantante y su familia en Florida, aprovechando un breve descanso en la agenda de la estrella. Además, el exmiembro de su equipo de baile ha estado acompañándola en varios tramos de su actual gira.

La pista definitiva para sus millones de seguidores llegó durante su reciente concierto del 13 de julio en el Barclays Center de Brooklyn. Coincidiendo con el cumpleaños de Alvarez, Grande sorprendió a la audiencia al modificar la letra de su emblemático éxito “Thank U, Next“.

En lugar de la línea original, la artista cantó: “Escribí algunas canciones sobre Ricky, siempre encontramos el camino de regreso”. Este guiño desató teorías sobre un posible nuevo romance entre ambos.

Mientras el panorama sentimental se aclara, Ariana continúa enfocada en sus compromisos profesionales. La diva de la música se encuentra a mitad de su gira “Eternal Sunshine” y se prepara para el lanzamiento de su esperado octavo álbum de estudio, titulado “Petal”, programado para finales de este mes de julio.

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