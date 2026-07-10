Ariana Grande se baja de “American Horror Story” por conflictos con su gira

Ariana Grande ya no formará parte de la temporada 13 de “American Horror Story”. La artista abandonó la producción debido a problemas de agenda con su gira Eternal Sunshine, según confirmó Entertainment Weekly.

Aunque su participación fue anunciada en octubre pasado como una de las nuevas incorporaciones, la cantante no llegó a grabar ninguna escena.

Grande comenzó su gira el 6 de junio en Oakland y tiene previsto recorrer ciudades como Atlanta, Boston, Montreal y Londres, donde su última función está programada para el 1 de septiembre. Todos los conciertos están agotados.

El mes pasado, la intérprete de “Positions” tuvo que reprogramar varias fechas en Brooklyn y Boston para “asegurar que la producción completa pueda entregarse de forma segura”, explicó en sus redes sociales.

“Lo más importante para todos nosotros es la seguridad, ante todo, y también asegurarnos de que vean el espectáculo como debe ser”, escribió en Instagram.

Un reencuentro de lujo para la temporada

A pesar de la baja de Grande, los fans tienen mucho que esperar. La temporada 13 reunirá a un elenco estelar de veteranos de la serie: Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman.

La producción se ha estado rodando en Nueva York durante meses. Recientemente se ha visto a Paulson, Roberts, Sidibe, Grossman y Frances Conroy (Myrtle Snow) en el set junto a los nuevos integrantes Avantika Vandanapu, Alex Consani y Grace Dumdaw.

En febrero, el cineasta John Waters reveló que también se unió al reparto con un “papel importante”, bromeando: “Siempre soy el diablo o el padre de Chucky”.

La temporada retoma el universo de las brujas de Coven (temporada 3), que ya conectó con Murder House, Hotel y Apocalipsis.

“American Horror Story: 13” se estrenará el 24 de septiembre a las 21:00 ET en FX y Hulu.

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