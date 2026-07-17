Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de julio de 2026

ARIES

Ya estuvo bueno de hacerte menos de lo que eres. Si tú no crees en la capacidad que tienes para sacar adelante tus planes, nadie va a venir con una varita mágica a resolverte la vida. Este 17 de julio marca el inicio de días en los que tendrás que dejar de darle tantas vueltas a las cosas y comenzar a actuar. Hay asuntos que has pospuesto por miedo, por flojera o porque esperabas que las condiciones fueran perfectas, pero ya entendiste que la vida nunca acomoda el escenario; uno es quien aprende a bailar aunque el piso esté parejo o chueco.

No permitas que ninguna persona venga a robarte la paz que tanto trabajo te ha costado recuperar. Hay gente que nomás aparece para revolverte el gallinero, sembrarte dudas y hacerte sentir culpable por decisiones que, aunque les incomoden, son las mejores para ti. Aprende a decir “no” sin sentir que le debes explicaciones al mundo entero. El respeto empieza cuando tú mismo pones límites y dejas de permitir que cualquiera opine sobre tu vida como si pagara tus cuentas.

En cuestiones familiares vienen oportunidades importantes. Puede hablarse de mejoras económicas, un proyecto que comienza a tomar forma o una noticia que traerá esperanza para todos. No quieras cargar con los problemas de cada integrante de la familia porque terminarás agotado y de malas. Ayuda hasta donde puedas, pero recuerda que cada quien tiene que aprender a resolver sus propios enredos.

El carácter de una persona cercana estará más pesado que costal de cemento. No caigas en provocaciones ni respondas con el hígado. Hay comentarios que buscarán hacerte sentir menos o cuestionar tus decisiones. Respira, sonríe y sigue caminando. A veces el mejor golpe que puedes dar es demostrar con resultados que estaban equivocados.

En la salud presta atención a infecciones, molestias en garganta, vías respiratorias o problemas ocasionados por descuidar tus defensas. Has estado desvelándote, comiendo a deshoras o dejando pasar señales que tu cuerpo lleva rato mandándote. No esperes a que el cuerpo te cobre con intereses lo que no has querido atender.

Una ex pareja podría volver a hacerse presente. No necesariamente porque quiera regresar contigo, sino porque la vida tiene un humor muy negro y le encanta poner enfrente aquello que jurabas haber superado. Esa persona podría buscar conversación, mandar indirectas o aparecer por casualidad donde menos lo esperas. Antes de abrir nuevamente esa puerta, pregúntate si de verdad cambió o solamente regresó porque se le acabaron las opciones. No confundas nostalgia con amor.

Recuerda que no se trata de no equivocarte, sino de dejar de tropezarte con la misma piedra nomás porque ya le agarraste cariño. Si vas a cometer errores, que por lo menos sean nuevos y te enseñen algo diferente. Este fin de semana llegará una sorpresa relacionada con dinero, trabajo o un plan que dabas por perdido. También se acerca un cumpleaños o reunión donde volverás a convivir con personas que hace tiempo no veías.

Si estás pensando en emprender un negocio, vender algo por internet, iniciar un proyecto independiente o asociarte con alguien, las energías comienzan a acomodarse a tu favor. Eso sí, revisa bien contratos, papeles, pagos y cualquier trámite porque podrían retrasarse más de lo normal por errores ajenos. Ten paciencia y guarda copias de todo.

En el amor vienen días intensos. Si tienes pareja, evita discutir por celos inventados o malos entendidos que nacen más de la imaginación que de la realidad. Si estás soltero, alguien comenzará a mirarte con otros ojos, pero antes de ilusionarte asegúrate de que esa persona ya cerró ciclos y no anda buscando un curita para sanar heridas ajenas.

Tus números de la suerte serán el 09, 17 y 41. Tu mejor amuleto estos días será confiar más en ti y dejar de pedir permiso para ser feliz. El universo ya hizo su parte; ahora te toca mover las piernas y dejar de esperar que las oportunidades lleguen a tocar la puerta mientras tú sigues sentado viendo cómo pasa la vida.

TAURO

Prepárate porque el movimiento comenzará a sentirse más fuerte de lo que imaginas. Una amistad muy cercana podría anunciar compromiso, boda, embarazo o una relación formal, y aunque te dará mucho gusto, también te hará pensar en los cambios que tú mismo necesitas hacer en tu vida. No compares tus tiempos con los de nadie. Cada quien florece cuando le toca y no porque el vecino ya cosechó significa que tú vas tarde.

Se acercan proyectos nuevos que poco a poco comenzarán a abrirte puertas que hace unos meses parecían completamente cerradas. Llegarán personas distintas, con otra manera de pensar y de ver la vida, que te enseñarán lecciones importantes. Algunas llegarán para quedarse y otras solamente para mostrarte algo que necesitabas aprender. No te aferres a quien ya cumplió su misión en tu historia.

Eso sí, no descuides a la gente que ha permanecido contigo cuando ni tú mismo te soportabas. Si te alejas demasiado de quienes siempre estuvieron en las buenas y en las malas, un día podrías buscarlos y descubrir que aprendieron a vivir sin ti. El cariño también necesita mantenimiento; no basta con querer a alguien si nunca lo demuestras.

Que la gente hable lo que quiera. Siempre habrá quien critique tu forma de vestir, de amar, de trabajar o hasta de respirar. El problema nunca ha sido lo que dicen de ti, sino la importancia que tú decides darle. Mientras tú estés ocupado construyendo tu felicidad, los chismes se irán quedando solos porque no encontrarán dónde pegar.

No inventes pretextos para volver a buscar a esa persona que tanto daño te hizo. Tu corazón a veces es más terco que una mula y suele disfrazar la costumbre de amor. Recuerda cuántas lágrimas derramaste, cuántas noches te quitó el sueño y cuántas veces prometiste no volver a permitir lo mismo. No tires a la basura todo lo que te costó sanar solamente porque hoy amaneciste con nostalgia.

Cuida muchísimo la manera en que hablas. Traerás la lengua más rápida que el pensamiento y podrías soltar comentarios que lastimen a personas que realmente te quieren. Hay verdades que pueden decirse con cariño y otras que es mejor guardarse hasta que pase el coraje. No conviertas un mal momento en un pleito que dure semanas.

En la familia podría surgir una preocupación relacionada con la salud de una persona mayor o alguien muy querido. Aunque el susto será grande, las cosas terminarán acomodándose mejor de lo esperado. Lo que sí necesitarán todos será mantenerse unidos y dejar de discutir por tonterías cuando lo verdaderamente importante es acompañarse.

Mucho cuidado con amores del pasado. Hay una posibilidad muy fuerte de que alguien regrese buscando una segunda oportunidad. Llegará con promesas, palabras bonitas y hasta aparentando haber cambiado. No te enamores del discurso; observa los hechos. Quien realmente cambia lo demuestra con acciones, no con mensajes a medianoche diciendo que ahora sí entendió todo.

Si tienes pareja, podrías enterarte de un engaño, una mentira o una situación que te hará abrir bien los ojos. Antes de reaccionar con impulsos, investiga y escucha todas las versiones. No permitas que los chismes decidan por ti, pero tampoco cierres los ojos ante señales demasiado evidentes.

Haz una limpieza profunda en tu recámara, tu casa o incluso en tu espacio de trabajo. Tira ropa que ya no usas, objetos rotos, papeles viejos y todo aquello que solamente ocupa lugar y carga energía estancada. A veces las oportunidades no llegan porque seguimos abrazando lo que hace mucho debió salir por la puerta.

También mantén distancia de una persona recién llegada a tu vida que aparenta ser muy amable, pero trae otras intenciones. Podría involucrarte en chismes, malos entendidos o conflictos con amistades o con tu pareja. No todo el que sonríe merece entrar hasta la cocina de tu vida.

Tus números de la suerte serán el 06, 28 y 45. La fortuna comenzará a moverse cuando entiendas que proteger tu tranquilidad vale mucho más que darle gusto a personas que nunca estarán conformes con nada de lo que hagas.

GÉMINIS

Hay días en los que caes más pesado que un lunes sin café, y ni modo, alguien tenía que decírtelo. A veces te comportas como si trajeras corona, como si fueras la última Coca-Cola del desierto y como si el mundo tuviera que acomodarse a tu manera de pensar. Eso provoca que algunas personas te miren con envidia, otras con admiración y muchas con ganas de bajarte de la nube. Pero aquí viene lo bueno: que te valga tres hectáreas de cacahuate. Mientras no le estés haciendo daño a nadie, tienes derecho a vivir como se te pegue la gana. Eso sí, una cosa es tener seguridad y otra muy distinta andar pisoteando el orgullo ajeno. Aprende a distinguir la línea porque no todos entienden tu humor ni tu forma tan directa de expresarte.

Este 17 de julio te obliga a revisar quién eres realmente y quién aparentas ser. Has cambiado mucho durante los últimos meses y ya no eres aquella persona que se conformaba con migajas. Ahora buscas más, quieres crecer y sueñas en grande, pero tampoco permitas que el éxito futuro te haga olvidar de dónde vienes ni quiénes fueron los que estuvieron contigo cuando no tenías ni para los chicles.

En cuestiones de trabajo se mueve una energía muy interesante. Se visualiza una propuesta laboral, un cambio de puesto, un nuevo negocio o incluso la posibilidad de comenzar algo por tu cuenta. Antes de aventarte como el Borras, analiza todo con calma. No renuncies a lo seguro solamente porque alguien te pintó un panorama lleno de billetes. No todo lo que brilla es oro y hay promesas que vienen envueltas muy bonito, pero por dentro traen más problemas que beneficios. Revisa contratos, horarios, pagos y responsabilidades antes de firmar cualquier cosa.

También llegará una oportunidad para aprender una habilidad nueva que más adelante podría convertirse en una fuente extra de ingresos. No la dejes pasar por flojera o porque piensas que todavía no estás preparado. Nadie nace sabiendo y el que espera sentirse listo termina viendo cómo otros aprovechan lo que era para él.

Mucho cuidado porque un amor del pasado volverá a tocar tu puerta. No será precisamente porque descubrió que eres el amor de su vida. Lo más probable es que necesite un favor, dinero, apoyo, un contacto o simplemente quiera sentirse escuchado porque las cosas no le salieron como esperaba. No confundas necesidad con arrepentimiento. Tú conoces perfectamente la historia y sabes cómo terminó. No vuelvas a escribir capítulos que ya habías cerrado con tanto esfuerzo.

Sin embargo, el destino también comienza a mover piezas diferentes. Hay altas probabilidades de que una persona que vive lejos, ya sea en otra ciudad o incluso en otro país, empiece a despertar emociones que creías dormidas. Puede iniciar como una amistad, una conversación casual o alguien que aparece constantemente en redes sociales. No tengas miedo de conocer personas nuevas, pero tampoco entregues el corazón en la primera videollamada. Date tiempo para descubrir quién está siendo sincero y quién solamente busca pasar el rato.

Las heridas que te dejaron relaciones anteriores todavía aparecen de vez en cuando. Has aprendido a sonreír mientras escondes ciertas decepciones, pero también has construido una muralla tan alta que muchas personas buenas ni siquiera logran acercarse. No todos vienen a romperte el corazón. Hay quien llega para ayudarte a reconstruirlo.

En la salud presta atención al estrés, dolores de cabeza, problemas digestivos y desveladas. Has cargado demasiadas preocupaciones que ni siquiera son tuyas. Aprende a apagar el teléfono de vez en cuando y a descansar sin sentir culpa. Tu cuerpo necesita vacaciones aunque tu cartera todavía no coopere.

En la familia habrá una conversación importante donde por fin saldrán verdades que llevaban mucho tiempo guardadas. Escucha más de lo que hablas. A veces conocer la versión completa cambia completamente la forma en que juzgabas a una persona.

Y deja de querer controlar todo. Hay situaciones que simplemente tienen que acomodarse solas. No puedes resolver la vida de todos ni cargar problemas ajenos como si fueran tuyos. La vida también se hizo para disfrutarla, para echar relajo, para salir con los amigos, para comer sin contar calorías de vez en cuando y para reírte hasta que te duela la panza. No permitas que preocupaciones pequeñas te arruinen momentos que podrían convertirse en recuerdos inolvidables.

Tus números de la suerte serán el 05, 23 y 38. Tu mayor victoria estos días será dejar de vivir pensando en lo que pudo haber sido y comenzar a disfrutar todo lo bueno que apenas está por llegar.

CÁNCER

Se vienen días en los que vas a entender muchas cosas que antes nomás te daban vueltas en la cabeza sin encontrarles sentido. Hay respuestas que llegarán cuando dejes de buscarlas con desesperación. La vida tiene una manera muy curiosa de acomodar las piezas y hacerte ver que aquello que tanto te dolió en realidad estaba preparando el camino para algo mucho mejor. Así que deja de preguntarte por qué pasó tal o cual cosa y comienza a preguntarte para qué sucedió. Ahí está la diferencia entre seguir sufriendo o empezar a crecer.

Este 17 de julio te invita a cerrar ciclos de una vez por todas. Ya no cargues personas que solamente llegan a quitarte energía, hacerte enojar o sembrarte dudas. Hay gente que se acostumbró a verte disponible para escuchar sus problemas, pero desaparece cuando tú eres quien necesita apoyo. Es momento de hacer limpieza en tus amistades, en tus contactos y hasta en tus pensamientos. No cualquiera merece seguir ocupando espacio en tu vida.

Mucho cuidado con golpes o accidentes pequeños. Podrías lastimarte un pie, una mano o un brazo por andar distraído, con prisas o queriendo hacer diez cosas al mismo tiempo. Baja tantito la velocidad y pon atención por dónde caminas. No sería raro que terminaras con un moretón bastante escandaloso por un descuido completamente evitable.

Se aproxima una invitación para salir de la rutina. Puede tratarse de un viaje corto, una carne asada, una reunión familiar, una salida con amistades o un plan improvisado que terminará dejándote mejores recuerdos de los que imaginas. No pongas pretextos por flojera. Necesitas convivir, despejar la mente y recordar que la felicidad también se construye con momentos sencillos.

Una persona del signo Piscis tendrá un papel muy importante durante estos días. Puede ser un amigo, una amistad reciente, un familiar o incluso alguien con quien apenas estás comenzando a convivir. Esa persona, sin proponérselo, te dará un consejo, una oportunidad o una conversación que cambiará la forma en que estabas viendo cierto problema. No minimices las palabras de quien realmente te aprecia.

Si tienes pareja, vienen momentos muy agradables. Se visualiza una salida fuera de la ciudad, un evento especial o simplemente un plan distinto que les ayudará a romper la rutina. La costumbre es el enemigo silencioso de muchas relaciones. No esperes a que todo se vuelva aburrido para intentar rescatar la chispa. Sorprende, escucha, abraza más y deja el celular a un lado cuando compartas tiempo con quien amas.

Si estás soltero, alguien comenzará a demostrar interés de una manera muy sutil. No llegará haciendo escándalo ni prometiendo bajarte la luna. Lo hará con pequeños detalles, conversaciones sinceras y presencia constante. Aprende a reconocer a quien construye con hechos y no solamente con palabras bonitas.

Eso sí, controla tu carácter porque traerás la mecha muy corta. Tu sinceridad siempre ha sido una de tus mayores virtudes, pero también uno de tus problemas. No todo el mundo está preparado para escuchar la verdad sin sentirse ofendido. Antes de responder con el hígado, pregúntate si realmente vale la pena desgastarte por alguien que probablemente mañana ni recordará la discusión.

En el trabajo llegan noticias importantes. Puede tratarse de un cambio de horario, nuevas responsabilidades, una oportunidad de crecimiento o incluso un reconocimiento que no esperabas. Sigue haciendo las cosas bien aunque nadie te esté aplaudiendo. Tarde o temprano el esfuerzo encuentra la manera de dar frutos.

Ten mucho cuidado con tus pensamientos durante estos días porque andarás manifestando más rápido de lo normal. Lo que repites constantemente, sea bueno o malo, comenzará a tomar fuerza. Si pasas el día diciendo que todo te sale mal, el universo entenderá que eso quieres seguir viviendo. En cambio, si empiezas a enfocarte en soluciones, oportunidades y crecimiento, las puertas comenzarán a abrirse casi sin darte cuenta.

En cuestiones económicas evita prestar dinero que no estés dispuesto a perder. Hay alguien cercano que podría prometer pagarte muy pronto y terminar haciéndose ojo de hormiga. No es momento de convertirte en el banco de nadie.

Tus números de la suerte serán el 11, 29 y 44. La vida está acomodando muchas piezas a tu favor, pero primero necesita que dejes de cargar todo aquello que ya cumplió su tiempo en tu historia. Lo nuevo no entra mientras sigas abrazando lo que hace mucho debió quedarse en el pasado.

PISCIS

Ya deja de confundirte entre lo que es cariño, costumbre y calentura, porque luego llega cualquier hijo de vecino a endulzarte el oído una vez al mes, te manda dos o tres mensajes bonitos, te dice que te extraña y ya andas armando boda, escogiendo padrinos y hasta poniéndole nombre a los chamacos. No, mi cielo. Quien de verdad quiere estar contigo encuentra tiempo aunque tenga el día encima. Quien solamente aparece cuando se acuerda de ti o cuando se siente solo, no está buscando amor, está buscando comodidad. Tú necesitas una persona que camine contigo todos los días, no alguien que llegue a prenderte la mecha y luego desaparezca como si nada hubiera pasado.

Este 17 de julio será un día para abrir bien los ojos y dejar de justificar actitudes que llevan mucho tiempo haciéndote daño. Hay personas que saben perfectamente cuáles son tus puntos débiles y los utilizan para mantenerte cerca. No confundas atención con interés ni palabras bonitas con compromiso. El amor verdadero no necesita aparecer cada mes para recordarte que existe; se demuestra con presencia, con hechos y con ganas de construir.

Durante estos días tendrás mucha paciencia para enfrentar situaciones complicadas. Personas conflictivas intentarán provocarte con comentarios, indirectas o críticas disfrazadas de consejos. No caigas en el juego. Hay batallas que se ganan simplemente ignorando a quien esperaba sacarte de tus casillas. Tu tranquilidad vale mucho más que tener la última palabra.

Un Cáncer o un Escorpión podría convertirse en una pieza importante dentro de tu crecimiento personal. Esa persona llegará a mostrarte otra forma de ver la vida, a impulsarte o incluso a ayudarte a recuperar la confianza que habías perdido. Sin embargo, no cometas el error de creer que una relación resolverá todos tus problemas. El amor acompaña, motiva y fortalece, pero quien tiene que levantarse de la cama, sanar heridas y trabajar en sí mismo eres tú. Deja de esperar que alguien venga a rescatarte; tú eres quien tiene que ponerse las pilas.

Si ya tienes pareja, baja tantito la intensidad de ciertas actitudes que pueden despertar dudas innecesarias. No andes jugando con fuego nomás porque te gusta sentirte deseado. Si amas a quien tienes a un lado, demuéstralo con detalles, tiempo, respeto y atención. Recuerda que una relación también necesita alimento. Lo que dejas de sembrar en casa puede terminar floreciendo en otro jardín, y luego vienen los arrepentimientos cuando ya es demasiado tarde.

Si estás soltero, disfruta esa libertad sin sentir culpa. No le debes explicaciones a nadie sobre con quién sales, con quién platicas o qué haces con tu vida sentimental. Mientras seas claro y no juegues con los sentimientos de otras personas, tienes todo el derecho de conocer gente y decidir con quién sí y con quién no quieres compartir tu tiempo.

En las relaciones establecidas habrá que tener mucho cuidado con los celos, las inseguridades y las pequeñas mentiras que parecen inofensivas. No escondas conversaciones, no inventes historias para evitar discusiones y mucho menos alimentes sospechas innecesarias. Si hay algo que hablar, háblenlo de frente. Las verdades incómodas siempre hacen menos daño que las mentiras descubiertas.

Traes meses cargando preocupaciones que ya ni siquiera te pertenecen. Has acumulado culpas, tristezas, decepciones y responsabilidades ajenas como si fueras costal de mercado. Es momento de bajarlas una por una. Cuando sueltes todo ese peso, vas a descubrir que la vida no era tan complicada como la estabas viendo. Muchas veces el problema no era el camino, sino todo lo que llevabas encima.

En el trabajo o en el dinero aparecerá una oportunidad que al principio parecerá pequeña, pero con el tiempo podría convertirse en algo muy importante. No desprecies las oportunidades solamente porque todavía no generan grandes ganancias. Todo proyecto grande empezó siendo una idea sencilla.

Cuida también tu salud emocional. Has aprendido a esconder lo que sientes detrás de una sonrisa, pero hay heridas que necesitan hablarse antes de convertirse en cansancio, ansiedad o tristeza permanente. Rodéate de personas que sumen y deja de insistir donde solamente recibes migajas.

La vida pondrá frente a ti una prueba muy fuerte que te hará valorar cosas que dabas por hechas: la salud, la familia, una amistad sincera o incluso el simple hecho de despertar cada mañana. No esperes perder algo para comprender cuánto significaba.

Tus números de la suerte serán el 08, 26 y 47. La mejor decisión que puedes tomar en este momento es dejar de perseguir a quien solamente aparece cuando le conviene y comenzar a construir la vida que tanto tiempo llevas soñando.

ACUARIO

Hay una persona muy cerca de ti que trae una energía tan buena que, aunque no te des cuenta de inmediato, comenzará a cambiar poco a poco tu forma de pensar. No necesariamente llegará con discursos motivacionales ni con soluciones mágicas, pero una conversación, un consejo o incluso un simple comentario hará que abras los ojos sobre algo que llevas mucho tiempo haciendo de la misma manera. Escucha más y presume menos que ya sabes todo. A veces las mejores enseñanzas llegan de quien menos esperabas.

Este 17 de julio marca un antes y un después en varios aspectos de tu vida. Los cambios ya comenzaron a tocar la puerta y por más que quieras hacerte el desentendido, no podrás seguir viviendo igual. No les tengas miedo. Lo único que debes hacer es mantener la cabeza en alto y la mirada siempre hacia adelante. Si alguna vez volteas al pasado, que sea únicamente para recordar todo lo que has logrado, todo lo que has sobrevivido y todas las veces que pensaste que no ibas a poder… y aquí sigues, dando guerra.

Durante estos días cerrarás ciclos que llevaban demasiado tiempo abiertos. Hay conversaciones pendientes, personas que todavía ocupan espacio en tu cabeza y promesas que nunca se cumplieron. Deja de esperar explicaciones de quien nunca tuvo la intención de darlas. Algunas historias terminan sin final bonito y también eso forma parte de crecer.

Aunque muchas veces has dicho que las relaciones a distancia no son para ti, la vida tiene un sentido del humor bastante curioso y podría ponerte frente a alguien que vive lejos, pero que logrará conectar contigo de una forma que hace mucho no experimentabas. No cierres la puerta solamente por los kilómetros. Primero conoce, observa y deja que las cosas fluyan. Eso sí, tampoco confundas ilusión con realidad. Antes de entregar el corazón asegúrate de que ambos caminan hacia el mismo lugar.

Los caminos que empieces a recorrer durante estas semanas te enseñarán claramente quién merece seguir acompañándote y quién solamente estaba ocupando un asiento que ya no le corresponde. Habrá despedidas silenciosas, amistades que poco a poco dejarán de buscarte y personas nuevas que llegarán con una energía completamente diferente. No le tengas miedo a las despedidas. A veces perder ciertas compañías es la única manera de encontrarte contigo mismo.

Tu felicidad dependerá mucho menos de lo que ocurra afuera y mucho más de la manera en que decidas interpretar lo que te pasa. Has pasado demasiado tiempo esperando el momento perfecto para ser feliz, como si primero tuvieran que acomodarse el dinero, el amor, la familia y el trabajo. La vida no funciona así. Aprende a disfrutar el proceso porque cuando llegues a la meta ya habrá otra montaña esperando.

En el amor, si tienes pareja, procura salir de la rutina. Andan cayendo demasiado en lo mismo: mismas conversaciones, mismos planes y hasta las mismas discusiones. Sorprende, organiza una salida diferente o simplemente dedícale tiempo de calidad. Las relaciones no se enfrían de un día para otro; se enfrían cuando ambos dejan de alimentar los pequeños detalles.

Si estás soltero, alguien comenzará a mover tu mundo sin hacer demasiado ruido. Esa persona no llegará presumiendo perfección, sino autenticidad. Te enseñará a mirar la vida con otros ojos y despertará emociones que creías completamente dormidas. No corras. Disfruta conocerla sin adelantarte a escribir una historia que apenas comienza.

Tú amas con una intensidad que pocas personas entienden. Cuando entregas el corazón lo haces completo, sin guardar reservas ni plan de emergencia. Ese es uno de tus mayores regalos, pero también una de tus mayores debilidades. Has terminado lastimado muchas veces porque esperas recibir el mismo nivel de entrega que tú das. No cambies tu manera de amar; simplemente aprende a escoger mejor a quién le entregas esa versión tan valiosa de ti.

En el trabajo podrían proponerte un proyecto diferente o una responsabilidad nueva que al principio te sacará de tu zona de confort. Acepta el reto. El crecimiento nunca llega cuando haces exactamente lo mismo todos los días.

Cuida tu economía porque aparecerán gastos inesperados relacionados con el hogar, un vehículo o algún aparato que decidirá descomponerse justo cuando menos lo necesitabas. Mejor comienza a guardar un dinerito desde ahora y no te gastes todo en gustos momentáneos.

Tus números de la suerte serán el 13, 31 y 42. Recuerda que el amor sí está hecho para ti; simplemente ya no aceptes amores a medias cuando tú naciste para vivir historias completas.

CAPRICORNIO

Hay historias que, por más bonitas que comenzaron, ya dieron todo lo que tenían que dar. Si mantienes una relación a distancia, las próximas semanas pondrán a prueba la fortaleza de ese vínculo. La falta de tiempo, la ausencia, las promesas incumplidas o la distancia emocional podrían hacer que uno de los dos decida poner punto final. No siempre termina una relación porque dejó de existir amor; muchas veces termina porque ninguno hizo lo suficiente para mantenerla viva. Si todavía hay algo que salvar, háblenlo de frente. Si ya no queda nada, suelta con dignidad y deja de cargar un costal vacío.

Si tienes pareja y últimamente sientes que todo se volvió costumbre, silencio o rutina, no sigas fingiendo que no pasa nada. La vida es demasiado corta para vivir al lado de alguien que ya ni te mira como antes o para seguir compartiendo la cama con quien hace mucho dejó de compartir el corazón. No se trata de pelear, sino de hablar con claridad. Pon las cartas sobre la mesa, di lo que sientes y escucha también la otra parte. Las relaciones no se salvan con adivinanzas.

También deja de revolver amistad con amor. Tú eres de esas personas que a veces reciben un poquito de atención, un par de mensajes diarios y ya empiezan a imaginar películas completas. Antes de ilusionarte, asegúrate de que la otra persona siente lo mismo. No conviertas una amistad sincera en una decepción solamente porque tu corazón se adelantó a los hechos.

Durante estos días una amistad podría pasar por un momento complicado debido a un robo, una pérdida importante o un descuido que le costará caro. Si puedes ayudar, hazlo, pero tampoco cargues problemas ajenos como si fueran tuyos. Hay ocasiones en las que el mejor apoyo consiste simplemente en estar presente.

Aléjate de los amores baratos, de las personas que llegan prometiendo el cielo cuando apenas pueden sostener su propia vida. Tú sabes perfectamente que no naciste para andar batallando con alguien que vive de promesas, pretextos y de esperar que los demás le resuelvan todo. El amor es para construir juntos, no para que uno cargue mientras el otro solamente estira la mano.

Eso sí, tampoco te acostumbres demasiado a la comodidad. La vida cambia en un abrir y cerrar de ojos y lo que hoy parece seguro mañana puede desaparecer. Agradece lo que tienes, disfrútalo y prepárate siempre para cualquier cambio. Quien aprende a adaptarse nunca termina derrotado.

No cambies tu esencia por quedar bien con nadie. Últimamente has estado modificando opiniones, gustos o decisiones solamente para evitar críticas. Ya estuvo bueno. Quien te quiera, que te quiera como eres. Y quien no, que siga su camino. No naciste para ser monedita de oro ni para andar pidiendo permiso para existir.

A la tiznada los vecinos, las vecinas, los compañeros metiches y toda esa gente que vive más pendiente de tu vida que de la suya. Hay personas que desayunan chisme, comen envidia y cenan veneno. No les des el gusto de verte enojado. Mientras ellos hablan, tú sigue construyendo la vida que deseas.

A mediados de la semana surgirán cambios inesperados. Puede cancelarse un plan para abrirse otro mucho mejor o aparecer una invitación de último momento que terminará siendo muy positiva. Aprende a fluir y deja de querer controlar absolutamente todo.

En el trabajo o en cuestiones económicas aparecerá una oportunidad importante, pero no permanecerá ahí para siempre. Las oportunidades también caducan. Si sigues esperando el momento perfecto, alguien más tomará el lugar que pudo haber sido tuyo. Analiza bien las cosas, pero no dejes que el miedo decida por ti.

En la salud presta atención a dolores de espalda, rodillas o cansancio acumulado. Has trabajado demasiado y tu cuerpo comienza a pedir descanso. Dormir bien también forma parte del éxito.

Tus números de la suerte serán el 10, 32 y 48. Este será un periodo para dejar de perseguir lo que ya no quiere quedarse y comenzar a valorar todo aquello que todavía lucha por permanecer a tu lado.

SAGITARIO

Por fin comienza a moverse la rueda a tu favor. En el trabajo se abre un panorama mucho más productivo y estable. Habrá más movimiento, nuevas responsabilidades e incluso la posibilidad de hacer horas extras que terminarán cayéndote como lluvia en temporada de calor. Ese dinero adicional no llega para gastarlo en caprichos del momento; llega para ayudarte a salir de deudas, poner orden en tus finanzas y comenzar a construir ese proyecto que tantas veces has pospuesto. Si administras bien lo que entre durante estas semanas, cerrarás el mes mucho más tranquilo de lo que imaginabas.

Pero también es momento de darte un buen jalón de orejas. Muchas veces te acostumbras tan rápido a lo que tienes que terminas creyendo que eso es todo lo que mereces. Y no. Tú podrías estar viviendo mucho mejor si dejaras de conformarte con las primeras migajas que aparecen. Has normalizado trabajos donde no te valoran, relaciones donde das más de lo que recibes y amistades que solamente te buscan cuando necesitan algo. Ya basta. El universo lleva rato queriendo darte más, pero primero necesita que tú también te convenzas de que vales más.

Tus errores recientes podrían cobrar factura si sigues actuando con impulsividad. Hay decisiones que no pueden tomarse con el estómago vacío, con coraje o con orgullo herido. Aprende a pensar dos veces antes de responder, gastar dinero o cerrar puertas importantes. No todo merece una reacción inmediata.

Tienes la felicidad mucho más cerca de lo que imaginas, pero te has hecho experto en complicarte la existencia. Has permitido que personas que nunca hicieron nada por conservarte sigan ocupando espacio en tu cabeza. ¿Hasta cuándo vas a seguir rogando cariño donde solamente te ofrecen indiferencia? El amor no se mendiga. Quien quiere quedarse, encuentra razones. Quien quiere irse, inventa pretextos.

Durante estos días será necesario enfrentar a una persona que durante mucho tiempo te ha pagado con traiciones, desplantes o malos tratos. No tienes que gritar ni hacer escándalos. Basta con aprender a decir “hasta aquí”. La gente seguirá tratándote exactamente como tú permitas que lo haga.

En el amor se mueve una energía muy interesante. Una conversación por redes sociales podría convertirse en algo mucho más serio de lo que esperabas. Al principio pensarás que solamente es una charla para pasar el rato, pero poco a poco descubrirás que existe una conexión muy especial. No cierres la puerta solamente porque conociste a esa persona de una forma poco convencional. Los tiempos cambiaron y el amor también sabe llegar por una pantalla. Eso sí, mantén los pies sobre la tierra, conoce bien a la persona antes de hacer promesas o entregar el corazón.

Si tienes pareja, procura salir de la rutina antes de que ambos comiencen a sentirse más compañeros de cuarto que enamorados. Planeen una escapada, una cita diferente o simplemente dedíquense tiempo sin celulares de por medio. Los pequeños detalles siguen siendo los que sostienen las relaciones grandes.

Un cambio de ciudad, aunque sea temporal, podría ayudarte muchísimo a renovar energía. Necesitas respirar otros aires, conocer lugares distintos y darte la oportunidad de descubrir que el mundo es mucho más grande que los problemas que hoy te quitan el sueño. Si se presenta la oportunidad de viajar por trabajo, estudio o descanso, no la rechaces por miedo.

Habrá amistades que buscarán provocarte con bromas pesadas, comentarios fuera de lugar o intentando hacerte reaccionar. No les des ese gusto. Hay personas que solamente se sienten importantes cuando logran sacarte de tus casillas.

En cuestiones familiares llegará una noticia que pondrá a todos a organizarse de manera diferente. No será algo malo, pero sí requerirá unión y paciencia. Aprovecha para acercarte más a quienes realmente han demostrado estar contigo sin condiciones.

En la salud cuida la espalda, las piernas y el estrés acumulado. Has querido resolver demasiadas cosas al mismo tiempo y tu cuerpo ya comenzó a cobrar factura. Descansa cuando sea necesario y deja de creer que eres de acero.

Tus números de la suerte serán el 07, 24 y 40. La mayor lección de estos días será entender que mientras sigas insistiendo donde no te quieren, estarás perdiendo la oportunidad de encontrar a quien sí estaría dispuesto a caminar contigo hasta el final.

LEO

Abre bien los ojos porque no todas las personas que te rodean merecen el lugar privilegiado que les has dado en tu vida. Hay quienes solamente aparecen cuando quieren fiesta, cuando buscan compañía para irse de jarras, cuando necesitan un favor o cuando les conviene tenerte cerca. Pero las personas verdaderamente importantes son las que se quedan cuando el mundo se te viene encima, cuando no tienes ganas de sonreír y cuando los días se pintan de gris. Esas son las que valen oro. Aprende a distinguir entre quien celebra tus alegrías y quien también sostiene tu mano durante tus batallas.

Este 17 de julio será un día para ordenar emociones y dejar de cargar asuntos que pertenecen al pasado. Hay situaciones que todavía te siguen doliendo aunque jures que ya las superaste. Basta con escuchar una canción, ver una fotografía o encontrarte con cierta persona para que vuelvan recuerdos que creías enterrados. No te castigues por sentir, pero tampoco permitas que esas heridas sigan decidiendo el rumbo de tu presente. El pasado ya hizo lo suyo; ahora te toca escribir capítulos nuevos.

Mucho cuidado con tus pensamientos, especialmente con los negativos. Andarás con una energía muy fuerte para manifestar lo que repites constantemente. Si pasas el día imaginando desgracias, problemas o traiciones, terminarás atrayendo preocupaciones innecesarias. En cambio, si comienzas a enfocarte en soluciones, abundancia y tranquilidad, notarás cómo las cosas empiezan a acomodarse poco a poco. Tu mente será tu mejor aliada o tu peor enemiga; tú decides cuál de las dos quieres alimentar.

No vuelvas a cometer errores que ya te enseñaron una lección bastante cara. La vida no te está prohibiendo equivocarte; simplemente espera que ya no tropieces con la misma piedra nomás porque le agarraste cariño. Si vas a aprender algo nuevo, que sea viviendo experiencias distintas y no repitiendo historias que ya sabes perfectamente cómo terminan.

En cuestiones económicas llegan movimientos muy favorables. Puede tratarse de un pago atrasado, una comisión, un aumento, un dinero que te debían o incluso una oportunidad para generar ingresos adicionales. No salgas corriendo a gastarlo todo en cuanto caiga. Primero acomoda deudas, respira tranquilo y después date uno que otro gusto. Administrar bien esta entrada de dinero hará una gran diferencia durante las próximas semanas.

También se visualiza una oportunidad relacionada con un proyecto que habías dejado olvidado. Esa idea que pensabas que ya no tenía futuro volverá a tomar fuerza. No permitas que el miedo al fracaso te haga abandonar algo que todavía puede darte grandes satisfacciones.

En el amor es momento de dejar de cargar fantasmas. Si alguien en el pasado te rompió el corazón, te mintió o te hizo pasar momentos muy difíciles, quédate con la enseñanza, no con el dolor. Perdonar no significa darle otra oportunidad a quien te lastimó; significa dejar de permitir que esa persona siga ocupando espacio en tu vida aunque ya no esté presente. El golpe que te diste tenía un propósito: enseñarte a reconocer señales que antes ignorabas.

Si tienes pareja, evita sacar a relucir problemas antiguos durante una discusión. No conviertas cada pleito en un museo de errores pasados. Si decidieron seguir juntos, también decidieron construir algo nuevo. Si estás soltero, alguien comenzará a demostrar interés de una manera muy discreta. No te desesperes queriendo definir todo desde el primer momento. Hay historias que necesitan tiempo para crecer.

En la familia habrá una conversación que fortalecerá vínculos. Una persona mayor podría darte un consejo que en ese momento parecerá sencillo, pero con el paso de los días entenderás el enorme valor que tenía.

En la salud cuida el estrés, la presión emocional y los dolores musculares provocados por el exceso de responsabilidades. Has querido resolver demasiados problemas al mismo tiempo y tu cuerpo comienza a resentirlo. Aprende a descansar sin sentir que estás perdiendo el tiempo.

Cuando sientas que ya no puedes más, voltea hacia atrás. Mira todo lo que has sobrevivido, todo lo que lograste cuando nadie apostaba por ti y todas las veces que te levantaste completamente solo. Si saliste de aquello, también saldrás de esto. No permitas que una mala racha te haga olvidar la fortaleza que llevas dentro.

Tus números de la suerte serán el 03, 21 y 39. La vida todavía tiene muchas recompensas preparadas para ti, pero primero necesita que dejes de mirar por el espejo retrovisor y pongas toda tu atención en el camino que tienes enfrente.

VIRGO

Las enfermedades, los achaques o las preocupaciones relacionadas con la salud seguirán haciéndose presentes en tu entorno, ya sea contigo o con personas cercanas. Sin embargo, no todo será preocupación. También llegarán momentos de mucha calma que te ayudarán a poner los pies sobre la tierra y entender que no todo problema necesita resolverse con desesperación. Hay situaciones que solamente requieren paciencia, buena actitud y confiar en que todo terminará acomodándose. No te adelantes a sufrir por cosas que todavía ni siquiera han ocurrido.

Este 17 de julio será ideal para hacer una limpieza profunda de personas. Ya estuvo bueno de abrirle la puerta a gente mediocre que solamente aparece cuando necesita dinero, ayuda, consejos o favores, pero desaparece cuando eres tú quien necesita apoyo. Hay personas que aprendieron a aprovecharse de tu nobleza porque saben que difícilmente dices que no. Esa etapa tiene que terminar. Ayudar está bien, dejar que te utilicen ya es otra historia muy diferente.

Si tienes pareja, pon mucha atención a tus acciones. No andes jugando con fuego ni dando entrada a personas que claramente buscan algo más contigo. Después no quieras arreglar todo diciendo que solamente era una amistad o que no pasó nada. Las mentiras tienen patas cortas y podrías terminar perdiendo una relación valiosa por un momento de ego o por querer sentirte admirado por alguien más. No juegues a ser el perro de las dos tortas porque puedes terminar sin ninguna.

Ahora bien, si la relación ya lleva tiempo estancada, es momento de mover las aguas. No pueden seguir viviendo exactamente los mismos días una y otra vez. Planeen un viaje, hablen de proyectos juntos, hagan algo distinto o atrévanse a dar un paso importante. Si siguen alimentando únicamente la rutina, el cariño terminará convirtiéndose en simple costumbre, y cuando eso pasa, recuperar la emoción cuesta el doble.

En cuestiones económicas vienen noticias muy favorables. Se acerca un pago, una devolución, un dinero pendiente o incluso una oportunidad laboral que aliviará bastante la presión que has sentido durante los últimos meses. No desperdicies esa bendición gastando en cosas que ni necesitas. Haz un presupuesto, paga lo urgente y comienza a guardar un poco. La tranquilidad también se construye teniendo un colchoncito para cualquier imprevisto.

Has pasado demasiado tiempo siendo el héroe de todo mundo. Siempre resolviendo problemas ajenos, escuchando tristezas, prestando dinero, regalando tiempo y dejando tus propias necesidades para después. Pues ya estuvo. No eres santo ni naciste para salvar a toda la colonia. Es momento de ser un poquito más egoísta, pero del egoísmo sano, ese que consiste en cuidar primero de ti para después poder ayudar a los demás sin quedarte vacío.

Aprende a poner límites sin sentir culpa. Hay personas que se van a molestar cuando dejes de hacer todo por ellas, pero ese enojo solamente confirmará que nunca valoraron lo que dabas.

En el amor, si estás soltero, alguien comenzará a fijarse en ti de una manera muy diferente. Lo interesante es que esa persona no llegará haciendo promesas exageradas, sino demostrando interés poco a poco. Date la oportunidad de conocer sin ir tan aprisa. No quieras resolver en una semana lo que necesita tiempo para florecer.

Se visualiza también la posibilidad de realizar un viaje con una amistad. Puede ser una escapada corta, una visita inesperada o un plan que al principio parecía imposible. Acepta la invitación si tus posibilidades lo permiten. Cambiar de ambiente te ayudará a despejar la mente y regresar con ideas mucho más claras.

En el trabajo podrías recibir un reconocimiento que llevabas tiempo esperando o comenzar a destacar por un esfuerzo que muchos habían pasado por alto. Sigue haciendo las cosas con calidad, aunque nadie te esté observando. La constancia siempre encuentra la manera de ser recompensada.

Cuida tu alimentación y evita cargar demasiadas preocupaciones en silencio. Tu cuerpo habla cuando tú decides callar. Dolores de estómago, tensión muscular o cansancio podrían ser consecuencia de todo lo que has estado guardando.

Tus números de la suerte serán el 12, 27 y 46. Recuerda que pensar primero en ti no te convierte en mala persona; simplemente significa que por fin entendiste que nadie cuidará tu bienestar mejor de lo que puedes hacerlo tú mismo.

LIBRA

Este 17 de julio te pondrá frente a verdades que quizá no estabas preparado para escuchar, pero ya es momento de dejar de vivir con los ojos vendados. Si tienes una relación, mantente atento porque podrían salir a la luz una mentira, una omisión o una situación del pasado de tu pareja que te hará cuestionar muchas cosas. Antes de hacer un escándalo o sacar conclusiones apresuradas, escucha toda la historia. No todo lo que descubres significa necesariamente una traición reciente, pero sí será una oportunidad para medir qué tan sólida es la confianza que existe entre ustedes.

Si después de hablar las cosas notas que siguen apareciendo secretos, evasivas o respuestas a medias, entonces deja de engañarte tú solo. Una relación donde siempre tienes que andar investigando termina convirtiéndose en una cárcel emocional. El amor debe dar paz, no convertirte en detective privado.

Una amistad cercana está pasando por un momento complicado aunque no lo diga abiertamente. Esa persona necesita más un oído dispuesto que un sermón. No le des la espalda solamente porque andas ocupado con tus propios asuntos. La vida da muchas vueltas y el apoyo que hoy brindes podría regresar multiplicado cuando seas tú quien necesite una mano para levantarse.

Tu carácter sigue siendo uno de tus mayores retos. Eres de esas personas que pueden amanecer repartiendo abrazos y en la tarde querer mandar a medio mundo a volar. Quien te conoce sabe perfectamente cómo eres y entiende que tus cambios de humor forman parte del paquete. Eso sí, tampoco uses tu temperamento como excusa para herir a quien no tiene la culpa de lo que estás viviendo. Aprende a respirar antes de responder cuando el coraje quiera hablar por ti.

No permitas que comentarios malintencionados arruinen un día completo. Hay personas que disfrutan sembrando dudas, inventando chismes o criticando todo lo que haces porque les incomoda verte avanzar. Mientras tú pierdes tiempo pensando en lo que dijeron, ellos ya andan buscando otra víctima. No les regales ese poder. Tu tranquilidad vale mucho más que cualquier opinión ajena.

También será momento de hacerle caso al cuerpo. Has prometido empezar la dieta “el lunes” tantas veces que ya hasta el calendario perdió la cuenta. No se trata de obsesionarte con la apariencia, sino de cuidar la salud. Sabes perfectamente que tu metabolismo luego se pone de vacaciones y cualquier descuido se refleja muy rápido. Muévete más, toma agua, duerme mejor y deja de premiarte con comida cada vez que tienes un mal día.

Si tu relación ya cayó en una rutina donde todo se volvió costumbre, silencio y obligaciones, deja de hacer como que no pasa nada. No naciste para sobrevivir en un amor que dejó de ilusionarte. Primero intenta rescatar la relación con diálogo, detalles y tiempo de calidad. Pero si solamente tú luchas mientras la otra persona ya se rindió hace meses, tampoco te quedes por miedo a empezar de nuevo. Hay historias que terminan para darle espacio a otras mucho mejores.

Si hubo distanciamiento por una discusión y reconoces que tú cometiste un error, ten la humildad de pedir perdón. No pasa nada por aceptar que te equivocaste. El orgullo ha destruido más relaciones que la falta de amor. Ahora bien, si tú haces el intento de arreglar las cosas y del otro lado solamente recibes indiferencia, entonces entiende el mensaje. No puedes cargar una relación tú solo. El amor necesita dos personas caminando hacia el mismo lado.

En el trabajo se aproxima una conversación importante relacionada con nuevas responsabilidades o cambios en la manera de trabajar. No tengas miedo de expresar tus ideas. Hay alguien observando tu desempeño más de lo que imaginas y podrías recibir una oportunidad interesante antes de que termine el mes.

En el dinero evita compras impulsivas. Se te antojarán varias cosas que realmente no necesitas. Recuerda que todavía vienen gastos inesperados y más vale tener un guardadito que andar pidiendo prestado. Tus números de la suerte serán el 04, 18 y 37. La mayor enseñanza de estos días será comprender que la paz vale mucho más que cualquier relación que te obligue a vivir entre dudas, silencios y desconfianza.

ESCORPIÓN

La mediocridad nunca ha sido lo tuyo, aunque en más de una ocasión hayas terminado conformándote con menos de lo que realmente mereces. Tú naciste para ir por objetivos grandes, para pelear por lo que quieres y para demostrar que cuando se te mete una idea en la cabeza difícilmente alguien logra detenerte. Lo curioso es que muchas veces, para conseguir lo que deseas, prefieres hacerte el inocente, la mosquita muerta o la persona que no sabe nada. Y ahí está tu verdadera estrategia. Mientras otros presumen todo lo que harán, tú avanzas en silencio y cuando menos se lo esperan ya les llevas varios kilómetros de ventaja.

Este 17 de julio será un día de mucha reflexión. Al caer la tarde empezarás a darle vueltas a muchas decisiones que has tomado durante los últimos años. Recordarás personas que se fueron, oportunidades que dejaste escapar y palabras que quizá nunca debiste decir. No te castigues por eso. Si te la pasas viviendo en el “hubiera”, terminarás desperdiciando el “todavía puedo”. Cada error que cometiste fue el precio de una enseñanza que hoy te hace mucho más fuerte.

Habrá momentos en los que sentirás cierta confusión en cuestiones del corazón. Una parte de ti quiere volver a enamorarse y compartir la vida con alguien, mientras la otra disfruta demasiado la tranquilidad de no rendirle cuentas a nadie. La respuesta no está en apresurarte. Estás atravesando una etapa donde el crecimiento personal pesa más que cualquier relación. Si llega alguien que sume, bienvenido. Pero no vayas a aceptar amores a medias solamente porque un día te dio por sentirte solo.

Si actualmente estás soltero, disfrútalo sin culpa. Sal, conoce personas, viaja, coquetea, ríete y vive experiencias nuevas. No todo encuentro tiene que terminar en una relación seria. Hay personas que llegan únicamente para regalarte buenos momentos y enseñarte algo sobre ti mismo. Aprovecha este tiempo para cumplir metas que llevas años postergando. Cuando tienes pareja muchas veces adaptas tus decisiones a los planes de alguien más; ahora puedes construir exactamente la vida que quieres.

Si ya tienes una relación, procura no guardar molestias pequeñas esperando que desaparezcan solas. Tú tienes una pésima costumbre: te tragas el coraje, sonríes como si nada y un día explotas por cosas que llevaban meses acumulándose. Después ni tú mismo entiendes por qué reaccionaste con tanta intensidad. Habla cuando las cosas todavía tienen solución y no cuando ya explotó la bomba.

También deja de cargar culpas que no te pertenecen. Has asumido responsabilidades por errores de otras personas solamente para evitar conflictos. Eso tiene que terminar. No eres el salvador de nadie ni tienes que vivir reparando los daños que otros provocaron.

En el trabajo se acerca una oportunidad para demostrar todo lo que sabes. Habrá quien intente minimizar tu esfuerzo o quedarse con el crédito de una idea tuya. No permitas que eso ocurra. Defiende tu trabajo con hechos y resultados, no con pleitos innecesarios. Tu talento hablará mucho más fuerte que cualquier chisme.

En cuestiones económicas comienza un periodo más estable, pero eso no significa que puedas gastar sin medida. Organízate mejor porque hacia finales del mes surgirán gastos relacionados con el hogar o con un familiar. En la salud presta atención al estrés, dolores de cuello, espalda o problemas digestivos provocados por tantas emociones que te guardas. Tu cuerpo lleva tiempo avisándote que necesita descansar y liberar tensión.

Hay algo muy importante que debes aprender durante estos días: expresar lo que sientes no te hace débil. Al contrario, guardar todo el veneno dentro termina haciéndote daño únicamente a ti. Habla, llora si hace falta, pide ayuda cuando la necesites y deja de creer que siempre tienes que demostrar fortaleza frente a todo el mundo. Tus números de la suerte serán el 09, 30 y 43. La vida comenzará a cambiar cuando entiendas que el verdadero poder no está en soportarlo todo en silencio, sino en saber exactamente qué debes soltar para seguir avanzando con la frente en alto.