Trump revela plan utilizado durante años para alterar las elecciones en Venezuela

El presidente Donald Trump dio conocer un presunto plan utilizado durante años para alterar los resultados de las elecciones en Venezuela cerrándole el paso a la democracia.

Durante un discurso emitido desde la Casa Blanca, el republicano de 80 años refirió cómo algunos documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) exhibían a Hugo Chávez y Nicolás Maduro, expresidentes venezolanos, como orquestadores de una estratagema puesta en marcha con el objetivo de manipular electrónicamente los resultados de los comicios electorales efectuados entre 2004 y 2020.

“Existía un complot específico para favorecer enormemente al corrupto régimen de Venezuela”, expresó.

Para fundamentar dicha afirmación, el magnate neoyorquino se apoyó en documentos recientemente publicados por la Casa Blanca, los cuales fueron analizados a detalle por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), pues abordan dos décadas de historia.

Donald Trump pretende justificar la detención del expresidente Nicolás Maduro, pues gracias a ello asumió el control del sector petrolero venezolano. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Con todo ese material, el 29 de junio, se elaboró un informe que semanas más tarde se le entregó a la Casa Blanca con el objetivo de fincarle una posible sanción a Nicolás Maduro ya que Hugo Chávez lleva más de 13 años de muerto.

Ambos políticos demostraron ser habilidosos para sacarle el máximo beneficio a la tecnología de máquinas de votación electrónica.

A pesar de ello, en las conclusiones del reporte se subraya que no existe evidencia definitiva apuntando hacia un fraude electrónico a gran escala.

Otra de las conclusiones establecidas es que ni el gobierno venezolano ni el sistema de automatización de resultados electorales Smartmatic, compañía británica, pudieron desarrollar la capacidad para alterar elecciones fuera de Venezuela o en Estados Unidos.

Llama la atención que la empresa señalada haya dejado de trabajar para las autoridades venezolanas a partir de 2018, cuando denunció que el gobierno de Nicolás Maduro había alterado la participación electoral con la ayuda de más de un millón de votos.

En la actualidad, el exmandatario venezolano se encuentra detenido en Nueva York y, aunque se había asegurado que la democracia pronto retornaría a la República Bolivariana, no existe ningún indicio de que eso vaya a ocurrir pronto.

Sigue leyendo:

• EE.UU. respalda diálogo entre chavismo y oposición para impulsar recuperación de Venezuela

• La Casa Blanca afirma que la actual relación entre EE.UU. y Venezuela “es excelente”

• Demandan al expresidente Nicolás Maduro por presuntamente ordenar torturas y muertes en Venezuela