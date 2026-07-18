El tiempo de hoy en Los Ángeles para este sábado 18 de julio

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche con cielos despejados y apenas presencia de nubes. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 86 grados Fahrenheit (30ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 05:54 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 20:04 h. En total tendremos 14 horas de luz solar durante este sábado.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana tendremos nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 66 y los 84 grados Fahrenheit (19 y 29ºC).

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El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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