Venezuela incrementa a 5,208 los muertos por los terremotos del 24 de junio

A casi un mes del doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela, el número de víctimas mortales continúa en aumento. Las autoridades informaron este domingo que el saldo ascendió a 5,208 fallecidos, luego de confirmar 89 nuevas muertes derivadas de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio, una de las peores tragedias naturales en la historia reciente del país.

El nuevo balance fue dado a conocer por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien precisó que la cifra de heridos permanece en 16,740, mientras que 17,907 personas continúan sin vivienda. Además, 23,820 damnificados permanecen en 107 campamentos temporales y 128,324 familias han recibido apoyo por parte de las autoridades venezolanas.

La emergencia sigue evolucionando. De acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), desde el desastre se han registrado 1,388 réplicas, incluida una de magnitud 3 ocurrida la madrugada del domingo al oeste de La Guaira. Aunque usuarios en redes sociales reportaron haber percibido el movimiento, no se notificaron nuevos daños.

Las cifras oficiales también revelan el impacto sobre la infraestructura: 856 edificios resultaron dañados y 190 colapsaron por completo, mientras continúan las labores de búsqueda, remoción de escombros y evaluación estructural. Según estimaciones del Gobierno venezolano y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el desastre dejó 2.106 millones de toneladas de escombros, un volumen que representa uno de los mayores retos para la reconstrucción.

En paralelo, el Ministerio de Ecosocialismo anunció avances en el Plan de Remediación Ambiental para la costa de La Guaira, el estado más golpeado por los terremotos. Entre las acciones previstas figura la fitorremediación, mediante la siembra de especies vegetales para “propiciar la restauración de las condiciones ambientales de la línea costera”, así como un reordenamiento territorial orientado a reducir riesgos futuros.

Los terremotos, ocurridos con apenas segundos de diferencia, provocaron el colapso de cientos de edificios en Caracas, La Guaira y otras localidades del centro-norte del país. Desde entonces, organismos nacionales e internacionales mantienen operaciones de asistencia, mientras Naciones Unidas estima que más de un millón de personas necesitarán ayuda humanitaria durante los próximos meses.

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