Bomberos de Los Ángeles regresan tras rescatar a víctimas en Venezuela

El equipo de búsqueda y rescate urbano del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD) regresó a casa tras brindar ayuda para localizar a las víctimas de los dos terremotos que azotaron Venezuela.

Los miembros del equipo denominado USA-2, compuesto por 71 personas, seis equipos caninos y 84,000 libras de equipamiento especializado para rescate, regresaron este lunes 6 de julio a California.

Our #LACoFD USA-2 team has completed its @StateDept deployment in #Venezuela and is heading home.



We are deeply honored by the privilege to assist and humbled by the fortitude of the Venezuelan people.



We thank the @StateDept, our USA-1, USA-10, and USA-11 counterparts, and? pic.twitter.com/mjSaZfgatx — LACoFD (@LACOFD) July 6, 2026

El LACoFD desplegó a los especialistas en rescate urbano poco después de que ocurrieron los dos devastadores terremotos la tarde del 24 de junio.

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“Es genial estar en casa. La experiencia fue maravillosa. Me alegra que hayamos podido viajar lejos, ayudar a algunas personas y dar lo mejor de nosotros, pero es bueno estar de vuelta”, declaró el bombero Tai Kang tras su arribo a Los Ángeles.

“El trabajo fue muy duro, pero para esto nos habíamos entrenado, así que se sintió fácil”, agregó el miembro del LACoFD.

Hace casi dos semanas, cuando el equipo emprendió el vuelo al país sudamericano, el jefe del LACoFD, Anthony Marrone, dijo que en el condado de Los Ángeles están acostumbrados a los terremotos, por lo que siempre deben estar preparados.

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“Contar con este equipo internacional de búsqueda y rescate, con miembros de esta experiencia, nos ayudará cuando suframos nuestros propios terremotos“, aseguró Marrone.

Las autoridades de Venezuela actualizaron el número de personas fallecidas por los terremotos a 3,535 víctimas, con miles de personas desaparecidas.

De acuerdo con el periódico “The New York Times”, el equipo USA-2 del LACoFD ayudó a rescatar a tres niños, uno de ellos de tan solo 9 años, de un edificio colapsado.

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A su llegada, la noche de este lunes, los bomberos del condado de Los Ángeles fueron recibidos en Pacoima por sus familiares y amigos.

“Estoy muy contento de estar en casa. Extrañaba California, a mi esposa y a mi hijo. El trabajo era duro, muy agotador; a veces era desalentador y otras veces muy alentador. Me alegra que pudiéramos salir y ayudar”, expresó el bombero Kevin Sarehkhani

A su salida de Venezuela, el equipo canino del LACoFD fue reconocido por funcionarios del país sudamericano, con la entrega de medallas, por la colaboración para localizar y rescatar a víctimas entre los escombros.

Heroes on four legs. ???



From the rubble of La Guaira to recognition ? the search and rescue dogs of the #LACoFD Urban Search & Rescue Task Force (USA-2) were honored for their tireless work following Venezuela’s devastating earthquakes.



These dogs worked alongside their? pic.twitter.com/uJGWDhpC5H — LACoFD (@LACOFD) July 5, 2026

“Estos perros trabajaron codo a codo con sus guías entre estructuras derrumbadas y escombros peligrosos, buscando supervivientes cuando la esperanza se desvanecía”, publicaron las autoridades venezolanas en las redes sociales.

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“Reconocimientos como este nos recuerdan que la respuesta ante desastres es un esfuerzo global, y que a veces los socorristas más valientes llevan un arnés en lugar de una placa”, añadieron.

Los elementos K-9 y su equipo también recibieron una bienvenida como héroes en su regreso a Los Ángeles.

“Tenemos presentes en nuestros pensamientos y oraciones al pueblo venezolano mientras se recupera y reconstruye”, dijo el LACoFD en las redes sociales.

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