Bomberos de Los Ángeles ayudan en rescates tras terremotos en Venezuela

Miembros del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles (LACoFD) colaboran en Venezuela en labores de búsqueda y rescate tras los devastadores terremotos que ocurrieron la semana pasada.

El LACoFD informó este domingo, en las redes sociales, que el equipo de búsqueda y rescate urbano, conocido como “USA-2”, está llevando a cabo evaluaciones de daños por tierra y aire.

Yesterday, USA-2 team members were hard at work conducting comprehensive ground & aerial damage assessments across affected areas of Venezuela.



Today, members remain focused on conducting search & rescue operations across multiple structures around the clock to reach potential? pic.twitter.com/rP5I7rPydG — LACoFD (@LACOFD) June 28, 2026

Además, el equipo de bomberos del LACoFD también estaría colaborando durante este domingo en las operaciones de búsqueda y rescate para localizar a más sobrevivientes entre los escombros de los edificios afectados por los terremotos del 24 de junio.

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Según el departamento de bomberos, unos 80 miembros del LACoFD fueron desplegados para colaborar en las labores en Venezuela al menos durante las próximas dos semanas como parte de una misión del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Según la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, hasta el momento, más de 20 países han enviado ayuda tras los terremotos.

“Hemos recibido apoyo de 24 países de la comunidad internacional, que han enviado 521 toneladas de suministros, 86 unidades caninas y más de 2,741 miembros del personal de búsqueda, rescate y apoyo, que ya están integrados en nuestros equipos”, informó Rodríguez la noche de este sábado.

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De acuerdo con las autoridades, los terremotos causaron la muerte de al menos 1,450 personas y causaron lesiones a 3,200 más. Miles de personas han sido reportadas como desaparecidas.

LACoFD muestra los daños en Venezuela

Imágenes publicadas por el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles mostraron los graves daños que causaron los terremotos del miércoles 24 de junio.

Bomberos estadounidenses evalúan los daños por los terremotos en Venezuela. Crédito: Matias Delacroix | AP

Los dos sismos, uno de magnitud 7.2, que se determinó como premonitorio, seguido unos 39 segundos después por un terremoto de magnitud 7.5, ocurrieron poco después de las 6:00 p.m., hora local, en la localidad de Yumare, en el estado de La Guaira, al norte de Venezuela, según los sismólogos.

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De acuerdo con la agencia AP, las primeras 72 horas después de un desastre natural son cruciales para rescatar a personas con vida, aunque ese plazo puede extenderse si las víctimas tienen acceso a alimentos y agua.

Las imágenes divulgadas por el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles mostraron la magnitud de la devastación que causaron los dos terremotos, con los equipos de emergencia estadounidenses realizando evaluaciones de daños por tierra y aire en las zonas afectadas.

“Hoy, nuestros miembros siguen concentrados en realizar operaciones de búsqueda y rescate en múltiples estructuras las 24 horas del día para llegar a posibles sobrevivientes”, informó el LACoFD en las redes sociales.

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“En colaboración con los servicios de emergencia locales y otros equipos internacionales, nuestros miembros siguen dedicados a esta misión del Departamento de Estado, ayudando al pueblo de Venezuela en este momento de gran necesidad“, agregó.

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