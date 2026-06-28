Los terremotos en Venezuela han dejado al menos 1,400 muertos y más de 3,200 heridos

Socorristas continúan trabajando contra el reloj en la búsqueda de decenas de miles de personas desaparecidas en Venezuela, más de tres días después de los devastadores terremotos consecutivos que sacudieron el país.

Más de 1.400 personas han muerto y más de 3.200 han resultado heridas, según los datos preliminares proporcionados por las autoridades.

El sábado en la noche, la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que 24 países habían enviado asistencia y 2.741 socorristas para ayudar en los operativos de búsqueda.

Ya han pasado las 72 horas cruciales, tras las cuales baja la probabilidad de encontrar sobrevivientes.

Sin embargo, ha habido algunos rescates exitosos, como el de un niño de 11 años fue extraído con vida de entre las ruinas de un edificio el sábado por una unidad especializada de Colombia, tras una operación de cinco horas.

El menor fue hallado consciente y con una fractura en el brazo, después de pasar tres días bajo los escombros. El viernes en la madrugada un bebé recién nacido y su madre habían sido rescatados de un edificio colapsado.

Este domingo, hablando desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, el papa León XIV expresó “gratitud y aliento” a los que colaboran en los rescates y la asistencia, y envió un mensaje a los venezolanos.

“Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales”, dijo el sumo pontífice en español.

Dos fuertes sismos sacudieron Venezuela con apenas unos segundos de diferencia entre sí. El segundo sismo, con una magnitud de 7,5, fue uno de los más intensos registrados en el país en el último siglo.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este sábado en una comparecencia televisada que se registraron más de 430 réplicas desde los sismos iniciales y que más de 3.100 familias se encuentran en refugios.

Getty Images: Cientos de personas permanecen atrapadas entre los escombros.

Cuando los temblores golpearon, decenas de edificios colapsaron y los residentes de Caracas y del vecino estado de La Guaira, las zonas más afectadas, salieron a las calles en busca de refugio.

La ONU estima que hay unos 50.000 desaparecidos.

Se ha declarado el estado de emergencia y se han suspendido los servicios aeroportuarios, ferroviarios y de transporte.

Los heridos están siendo atendidos en instalaciones médicas improvisadas y un alto funcionario del gobierno venezolano informó que cientos de rescatistas internacionales han llegado al país y que hay más en camino.

Los centros médicos que siguen en funcionamiento están desbordados; el personal sanitario ha declarado a la BBC que, incluso antes del desastre, ya resultaba difícil atender a los pacientes.

Los sismos se produjeron mientras Venezuela celebraba un día festivo, lo que implicaba que había más personas en casa de las que habría en un día laborable habitual.

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, informó el viernes que el tránsito hacia y desde La Guaira quedaría restringido a partir de la noche del viernes, ante preocupaciones de congestión, caos y salud pública

Getty Images: Equipos de rescate franceses montaron este sábado un campamento en La Guaira.

La última información de las autoridades

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hombre clave de la dirigencia chavista, Jorge Rodríguez, dijo este sábado que los dos terremotos fueron “el evento más fatídico que haya sufrido esta República en los últimos 123 años”.

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se dirigió a la población por la televisión estatal y actualizó el balance oficial de víctimas mortales del desastre, que se eleva ya a 1.430.

El gobierno tiene contabilizados 3.238 heridos.

En el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas, se observa una “destrucción tremenda”, dijo Rodríguez, quien pidió a los venezolanos evitar desplazarse allí para no colapsar las vías y permitir el trabajo de la maquinaria y los equipos de emergencia.

El acceso a La Guaira permanecía este sábado restringido, según Reuters. Las autoridades mantenían controles en la carretera principal que conecta con Caracas, ya que el tráfico ralentizaba el paso de los vehículos de emergencia, y los civiles que no formaban parte de los equipos de rescate oficiales necesitaban credenciales para pasar los puestos de control.

Habitantes de la zona llevan desde el miércoles lamentando que nadie haya acudido en su ayuda y carecen de la maquinaria pesada necesaria para rescatar a los sobrevivientes entre los escombros de los edificios destruidos.

Según Rodríguez, 3.142 familias se encuentran ahora en refugios después de que sus hogares resultaran afectados por los terremotos.

El dirigente también señaló que tras el doble movimiento sísmico del miércoles se han producido 430 réplicas.

“Eso habla del poder devastador y letal que este terremoto, estos dos terremotos y sus réplicas también han tenido”, añadió Rodríguez.

Estos son los detalles que ofreció sobre los terremotos:

Rodríguez informó que han fallecido 1.430 de “nuestros hermanos y hermanas” y que 3.238 personas heridas han recibido atención.

Añadió que 3.142 familias afectadas están siendo atendidas en refugios.

Los hospitales han brindado atención médica directa en más de 5.000 casos.

En las zonas afectadas, se realizaron más de 7.500 evaluaciones de triaje y más de 12.000 consultas médicas.

Más de 73.700 familias han recibido asistencia directa y se han distribuido 7,2 millones de kilogramos de alimentos en las zonas del desastre, especialmente en el estado de La Guaira, el más afectado.

Se han desplegado 21 delegaciones internacionales para apoyar las labores de rescate, sumando un total de 2.242 rescatistas y 96 unidades caninas.

Más de 30.000 personas —incluidos militares y policías, rescatistas, personal médico y paramédico, personal de apoyo, psicólogos y otros especialistas— están prestando asistencia.

Getty Images: El panorama es devastador en La Guaira.

La cifra de fallecidos va en aumento

La cifra de muertos y heridos va en aumento con el paso de las horas y a medida que los equipos de rescate llegan a algunas de las zonas más afectadas.

Hasta el momento han sido rescatadas con vida decenas de personas.

Hay ciudadanos que han sacado a personas de edificios derrumbados con las manos desnudas, ya que la interrupción de las comunicaciones, los daños en las carreteras y la falta de recursos dificultaron la respuesta inicial de emergencia.

Getty Images: Muchas personas y animales podría seguir atrapados con vida entre los escombros.

Se teme que muchas personas sigan atrapadas bajo los escombros y es probable que el número de muertos aumente aún más a medida que continúen los esfuerzos de rescate.

En las horas posteriores a los terremotos, el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) dijo que había un 44% de posibilidades de que pudiera haber hasta 10.000 víctimas mortales y un 30% de posibilidades de que la cifra llegara a 100.000.

Sin embargo, estas cifras se calcularon en base a terremotos anteriores con características similares y a otros factores, como el tamaño y la profundidad de cada terremoto, por lo que no son predicciones exactas.

Otros factores influyen en las posibles heridas y muertes, incluida la calidad de los edificios y la hora del día en que se produjeron los terremotos.

La zona donde ocurrieron los terremotos es particularmente vulnerable, señaló el USGS.

Indicó que muchos edificios allí están construidos con mampostería de ladrillo no reforzado y bloques de adobe, y que la intensidad del sismo implicaba una alta probabilidad de destrucción de estructuras y víctimas fatales.

Getty Images:

Crece la frustración de la población

Según informa el enviado especial de la BBC a La Guaira, Will Grant, la situación en esa zona costera es crítica.

Se cree que allí se encuentra la mayoría de los aproximadamente 50.000 desaparecidos, un número indeterminado de ellos sepultados bajo los escombros.

Grant asistió a la recuperación de tres cuerpos entre el hormigón y las barras de refuerzo retorcidas de un edificio derrumbado.

Cerca de allí, en otro bloque de apartamentos destruido, hubo mejores noticias: dos personas fueron rescatadas con vida.

Sin embargo, señala Grant, la tensión aumenta debido a la lentitud y la falta de coordinación de la respuesta del gobierno.

Si bien la magnitud de esta tragedia representaría un desafío para cualquier país, muchos residentes se han quejado de lo que consideran una reacción vacilante y mal gestionada.

Afirman que ha sido la propia población la que se ha unido en esta emergencia.

Getty Images: Los sismos llevaron a los habitantes de la capital a salir a las calles.

Servicios y suministros cortados

El suministro de combustible ha quedado en parte interrumpido en partes del país y también se han reportado cortes en el servicio de internet y electricidad.

El principal aeródromo internacional de Venezuela, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, ubicado a las afueras de Caracas, también ha sido cerrado debido a los daños del terremoto.

También se han suspendido los servicios de metro y tren en todo el país, y las clases escolares también están en pausa.

La declaración de estado de emergencia por parte de Delcy Rodríguez permite que se utilicen recursos y personal adicionales para los esfuerzos de recuperación.

Muchos venezolanos han pasado las últimas noches en la calle. El Ministerio del Interior del país llamó a la gente a abandonar las casas dañadas por temor a la inestabilidad de las construcciones y a la posibilidad de que las líneas de gas se vean afectadas.

Getty Images: Una decena de hospitales han sido destruidos por los sismos.

La respuesta internacional

Más equipos internacionales de búsqueda y rescate han llegado a Venezuela en las últimas horas para colaborar en las labores de localización de sobrevivientes, justo cuando se ha traspasado la crucial ventana de 72 horas.

Los expertos señalan que, tras este periodo, las probabilidades de hallar a alguien con vida disminuyen drásticamente.

La zona de llegadas del aeropuerto de Valencia —situado a unas dos horas y media en coche de Caracas— bullía de actividad con decenas de equipos de rescatistas de numerosos países que se apresuraban a recoger su voluminoso equipaje y equipo.

Al aterrizar, el personal del aeropuerto recibía a los rescatistas con agradecimientos mientras estos permanecían en la pista, bajo un calor abrasador. También hubo vítores y muestras de gratitud por parte de la población local presente en la zona de llegadas.

Para las familias que aguardan desesperadas junto a los montones de escombros, la intervención de estos equipos internacionales bien equipados podría representar su mejor oportunidad de recuperar a sus seres queridos.

Getty Images: Los venezolanos siguen buscando a sus familiares entre los escombros.

Al menos 20 grupos internacionales de búsqueda y rescate han sido enviados a Venezuela, según el Sistema Mundial de Alerta y Coordinación para Desastres de la ONU.

Esto incluye nueve equipos clasificados como “pesados”, ocho como “medianos” y tres como “ligeros”.

Entre los países que han enviado equipos figuran Suiza, Estados Unidos, los Países Bajos, Francia, Qatar, la República Checa, Jordania, el Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Alemania, Turquía, Italia y Lituania.

Otros 32equipos se están movilizando actualmente, según la ONU, lo que eleva el total a 52 equipos y más de 2.265 rescatistas.

Asimismo, añade que el número total de perros de rescate que se están enviando ronda los 150.

Getty Images: Decenas de países han enviado equipos de rescate a Venezuela.

Cómo fueron los terremotos

Los dos terremotos ocurrieron alrededor de las 18:04 hora local del miércoles.

El primero tuvo una magnitud de 7,2 y tuvo su epicentro el estado de Yaracuy, al oeste de Caracas, a una profundidad de 22 km, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Menos de un minuto después, un sismo más fuerte, de magnitud 7,5, sacudió una zona cercana, a una profundidad de unos 10 km.

Aunque ambos epicentros se situaron fuera de la capital venezolano, se sintieron con fuerza en toda la ciudad, lo que provocó que los edificios se tambalearan y algunos llegaran a derrumbarse por completo.

BBC:

Las causas de los terremotos

Venezuela se encuentra en el límite entre las placas tectónicas del Caribe y América del Sur, que se mueven una sobre la otra.

El USGS dice que la repentina liberación de fricción entre estas dos placas probablemente haya provocado los terremotos.

El segundo terremoto de magnitud 7,5 fue el más fuerte que ha afectado a Venezuela desde 1900, según el USGS.

Pero otro factor crucial es a qué distancia por debajo de la superficie de la Tierra ocurrió.

Los terremotos que ocurren más cerca de la superficie suelen provocar temblores más fuertes y concentrados.

Los dos terremotos del miércoles ocurrieron a menos de 25 kilómetros bajo tierra. Los terremotos “superficiales” se definen como aquellos que ocurren a una profundidad de 70 kilómetros o menos.

La combinación de una magnitud tan grande con su poca profundidad explica en cierta medida por qué el daño ha sido tan extenso.

BBC:

Según el USGS, los sismos se produjeron en una secuencia de tipo “doblete”, fenómeno que ocurre cuando dos terremotos de magnitud similar golpean poco después el uno del otro y en una ubicación parecida.

Esto sugiere que el primer terremoto contribuyó a desencadenar el segundo, a diferencia de una secuencia típica en la que a un sismo mayor le siguen réplicas de mucha menor magnitud.

Que se produzcan dos terremotos de tal magnitud con tan poca diferencia de tiempo es algo particularmente inusual, aunque no inédito en esta parte del mundo.

El norte de Venezuela sufrió un doblete sísmico en septiembre de 2025, aunque los temblores fueron mucho más débiles, con magnitudes de 6,2 y 6,3.

Los terremotos de Turquía y Siria de febrero de 2023, que causaron la muerte de más de 50.000 personas, también constituyeron una secuencia de doblete.

BBC:

Haz clic aquípara leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquía nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebooky en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.