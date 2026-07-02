Bomberos de Los Ángeles tienen esperanza de rescatar más víctimas en Venezuela

Los equipos del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD) no pierden la esperanza de rescatar a más víctimas atrapadas en los escombros de edificios que se derrumbaron tras los terremotos del 24 de junio.

Los miembros del equipo de búsqueda y rescate urbano, conocido como “USA-2”, ha participado activamente en encontrar y salvar a varias personas que quedaron entre los escombros de estructuras colapsadas.

Another extraordinary rescue in Venezuela.



After eight days under the debris, rescuers from @LACoFD, @MiamiDadeFire, and teams from around the world pulled a survivor to safety- a powerful reminder of the courage, determination, and teamwork that save lives. pic.twitter.com/2WOPp61YfS — Department of State (@StateDept) July 2, 2026

“Si alguien no está gravemente herido y solo quedó atrapado, es absolutamente posible encontrarlo. Estaremos allí trabajando hasta que hayamos despejado todos los edificios que deban ser despejados”, declaró el capitán del LACoFD, Aaron Katon.

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Ante la emergencia en el país sudamericano, el LACoFD envió 71 efectivos, seis equipos caninos y 84,000 libras de equipo de rescate especializado tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, que ocurrieron poco después de las 6:00 p.m., hora local.

Hasta este miércoles, el número de personas fallecidas se elevó a 2,295, mientras que la cifra de heridos era superior a 11,000. Permanecen todavía miles de personas en calidad de desaparecidas.

Los bomberos del LACoFD ayudaron en el rescate de tres niños, uno de ellos de tan solo 9 años, de los escombros de un edificio derrumbado, según informó el periódico “The New York Times”.

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El jefe de los bomberos del condado de Los Ángeles afirmó que, aunque el equipo no pierde la esperanza de rescatar a más personas con vida, la realidad del desastre es ineludible.

“Sin duda, uno entra en estos edificios, y es realmente lamentable. Una de las consecuencias más duras para nuestra gente es que entran y terminan recuperando cadáveres”, expresó Katon.

Bombero del LACoFD busca sobrevivientes en un edificio colapsado en La Guaira. Crédito: Matias Delacroix | AP

“Encuentran estos espacios vacíos, y ven cosas que nadie querría ver, y las ven en gran cantidad. Pero es parte de nuestro trabajo”, agregó el jefe del LACoFD.

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Ayuda desde el sur de California

Además de la presencia de los bomberos del condado de Los Ángeles, desde el sur de California se reúne ayuda humanitaria que se envía a Venezuela.

Olarte Transportation está cargando camiones, en el centro de Los Ángeles, con donaciones para las víctimas. Se solicitaron productos para bebés no caducados para apoyar a la organización benéfica Helping Children in Venezuela.

“La invitación es a seguir donando de cualquier forma posible. No tiene que ser dinero. Puede ser comida, tiempo, energía, pensar en los afectados”, expresó Juan Esteban Triana Arboleda, portavoz de la organización benéfica.

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La organización Helping Children in Venezuela espera que el próximo embarque de donaciones recaudadas en el sur de California llegue este viernes a la nación sudamericana.

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