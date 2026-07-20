Exmaestro de Indiana es condenado por matar a martillazos a su esposa tras sospechar una infidelidad

Un exprofesor de secundaria de Indiana fue sentenciado a 15 años de prisión por matar a martillazos a su esposa y admitir el crimen en una llamada al 911, en un caso que las autoridades calificaron inicialmente como asesinato y que finalmente derivó en una condena por homicidio voluntario.

Terry Ogle, residente de Indianápolis, recibió la sentencia el viernes, luego de que un tribunal del condado de Marion lo declarara culpable el mes pasado del delito de homicidio voluntario (voluntary manslaughter) tras un juicio sin jurado que se extendió por varios días, de acuerdo con Law&Crime.

La víctima fue identificada como Mary Ogle, de 76 años.

“La maté”, dijo durante la llamada al 911

De acuerdo con los registros judiciales, el crimen ocurrió el 17 de enero de 2025, cuando Terry Ogle llamó al servicio de emergencias para informar lo sucedido.

“La maté”, dijo el entonces acusado, de 79 años, al operador del 911, según la información presentada durante el proceso judicial.

Cuando el despachador le preguntó si podía intentar practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), Ogle respondió que “ya era demasiado tarde”.

Al llegar a la vivienda, agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis encontraron a Mary Ogle tendida boca arriba, cubierta con una manta y con una grave lesión en la cabeza.

Los servicios médicos de emergencia confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Los agentes también encontraron a Terry Ogle con una herida sangrante en la muñeca izquierda que, según los documentos del caso, parecía haber sido autoinfligida. Posteriormente fue trasladado a un hospital mientras permanecía bajo custodia policial.

El acusado dijo que sospechaba una infidelidad

Inicialmente, la Fiscalía presentó cargos por asesinato. Sin embargo, el tribunal lo declaró culpable de un cargo menor de homicidio voluntario, al considerar que el hecho ocurrió en medio de un episodio de intensa alteración emocional o “en el calor del momento”, de acuerdo con la legislación de Indiana.

Durante los interrogatorios, Ogle afirmó que el motivo del ataque era “una larga historia” y aseguró que creía que su esposa mantenía una relación extramarital.

“He estado deprimido desde hace algún tiempo. Creo que ella tenía una aventura. Perdí el control”, declaró a los investigadores, según la información presentada en el juicio.

Tras el ataque, también envió un mensaje de texto a su hija para informarle lo sucedido.

“Voy a ir a la cárcel. Maté a Mary”, escribió, de acuerdo con los registros citados durante el proceso.

Ambos dedicaron su vida a la educación

Según medios locales, tanto Terry como Mary Ogle desarrollaron su carrera profesional en el ámbito educativo.

Con la sentencia emitida por el tribunal del condado de Marion, el caso queda resuelto en la instancia penal, luego de que el acusado reconociera desde el inicio su responsabilidad en la muerte de su esposa.

Sigue leyendo:

–Mujer hispana muere en Indiana al presentarse por error a una casa equivocada para labores de limpieza

–DHS detuvo a 223 conductores, entre ellos 146 camioneros, y afirmó que son indocumentados

–Joven que idolatraba a tiradores masivos se declara culpable por planear una masacre en Indiana