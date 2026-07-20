Fans españoles lanzan un beso al cielo en Pomona por el título del Mundial

Gritos de júbilo estallaron en una de las salas del Pomona Fairplex para celebrar la coronación de la selección de España como merecedora campeona del Mundial de Futbol sobre una inoperante e inofensiva Argentina, a la que derrotó 1-0 en tiempos extras en Nueva York.

“Lanzo un beso al cielo por España”, resumió Iván Rodríguez, un universitario madrileño que acudió al Pomona Fairplex para ser testigo de la coronación de “La Roja”, 16 años después de haber vencido de forma similar a Países Bajos en Sudáfrica 2010.

“Tengo ganas de llorar, de reír. Tengo tantas emociones y una mezcla de sentimientos que no se pueden describir con palabras”, añadió.

La familia Rodríguez, originaria de Madrid, tuvo un día que jamás olvidará en el sur de California al ver a España ganar el Mundial de fútbol. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Esta vez el héroe de la hazaña fue el suplente Ferran Torres, mientras que Andrés Iniesta había otorgado el título a España en suelo africano.

Iván, el padre Ramón, su madre Raquel y su hermana Silvia enloquecieron cuando sonó el silbatazo final que les significó la conquista de su segunda Copa del Mundo.

El joven, quien tenía apenas tres años cuando “La Roja” se coronó, indicó que su concepto sobre España no cambia.

“Más que nada, siempre he querido a mis colores. Lo único que solo lo había visto era caer en octavos una y otra vez. Y ahora, cuando hemos empezado a pasar de ronda en ronda y llegamos hasta la final, sabía que no se podía escapar la victoria”.

Su padre, quien dijo haber gastado más de $14,000 en el viaje de los cuatro miembros de la familia a Estados Unidos, consideró que la inversión valió la pena.

“Ha sido una experiencia de vida para la familia [él, su esposa Raquel y sus hijos, Iván y Silvia)”, dijo. “Por supuesto que repetiría 10, 20 o 30 veces otro viaje para ganar y duplicar la satisfacción que nos llevamos a España. Todo esto ha sido inolvidable”.

La familia Rodríguez adelantó que, a su regreso a Madrid, se reunirán con amigos para celebrar por todo lo alto con una paella o un asado.

Estas seguidoras de la selección de España sufrieron y sobre todo gozaron al reunirse con una gran multitud en el Pomona Fairplex para ver la final del Mundial. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Fue un partido denso, pero hemos demostrado que seremos siempre los mejores”, dijo Silvia Rodríguez. “Seremos siempre los mejores. Somos españoles. ¿A qué o quién más queréis que ganemos?”.

La chica observó que “Argentina no merecía ganar. Desde luego que no. No han jugado a nada, solo han llorado. Nos han robado goles y aun así les ganamos”.

Rafael Varela, hijo de padres españoles que ya fallecieron y que reside en la ciudad de Corona, California, dijo a La Opinión que tanto su madre María Elisa como su papá Rafael siempre tuvieron la ilusión de ver que España ganase una Copa del Mundo.

“Mi padre murió hace 20 años; mi mamá hace 10; creo que desde el cielo están viendo mis lágrimas de la alegría que ellos no pudieron disfrutar en vida. Ganamos. Somos bicampeones”, dijo.

A lo largo de su historia, la selección absoluta de España ha ganado 8 títulos oficiales de primer nivel: 2 Copas del Mundo; 4 Eurocopas (España 1964, Austria/Suiza 2008, Polonia/Ucrania 2012, y Alemania 2024): 1 Nations League de la UEFA (en Países Bajos 2023), y además fue la ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y París 2024.

“Viva España”, la frase que más suena luego del triunfo de La Roja sobre Argentina para poner fin a la Copa del Mundo 2026. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Familias “divididas” por el futbol

La final de la Copa Mundial volvió a reunir a aficionados de todas partes del mundo en el Fairplex de Pomona.

Julio Rodríguez, un terapeuta de salud mental mexicoamericano no se cansó de apoyar con porras a España, sentado al filo de la banca y enviando mensajes continuos a sus amigos ibéricos.

“El intercambio de emoción con mis amigos es intenso”, dijo a La Opinión. “Este Mundial era para España, un mejor equipo, porque Argentina fue demasiado defensivo; yo me sorprendí de que no atacara, aunque pienso que en este Mundial les hicieron las cosas fáciles para ayudarles. A España nadie le regaló nada”.

Alessandro Álvarez, un hondureño vestido con la camiseta de Argentina, reconoció que la final de la Copa Mundial de Futbol fue un partido reñido, donde España tuvo siempre la posesión del balón.

Esta vez los seguidores de la selección de Argentina no tuvieron muchos motivos de alegría. España la dominó por completo en la final del Mundial. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Fue un partido táctico, donde ninguno quería equivocarse”, dijo el hincha catracho. “Lo que no me gustó fue que Argentina jugó demasiado atrás”.

“¡De que gana Argentina, gana!”, era la esperanza de Verónica Quintillano, una fanática de Mar del Plata, Argentina. “Yo tengo sangre española en mi familia y mi corazón estuvo dividido; perdió Argentina, pero ganó España; igual, me voy contenta”.

Dividida estuvo también la familia del mexicano Jonathan Pérez, un veracruzano, gerente general de un restaurante en Hollywood. Él y Madeleine apoyaban a Argentina, mientras que su esposa Cynthia y sus otras dos niñas, Amalia y Evelyn, vistieron la camiseta de “La Roja”.

Abucheos para Trump y Sheinbaum

Y quienes no pararon de tararear las canciones de Madonna, Justin Bieber y de la colombiana Shakira fueron las amigas Jennifer Contreras y Chelsie Plascencia.

“Me emocionó ver a Justin Bieber, pero me quedo con la energía y el vestuario de Shakira”, comentó Jennifer, una vendedora de seguros en el centro de Los Ángeles, durante la pausa de la transmisión en vivo del medio tiempo en el MetLife Stadium.

Esta mujer expresó su amor por la Albiceleste y por Lionel Messi, quien tuvo un día muy duro en la final del Mundial. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Madonna es leyenda, pero Shakira es la reina”, añadió Chelsie, química de un laboratorio de San Diego, mientras se bebía un tequila y criticaba a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum por estar en un palco del estadio al lado de Melania y Donald Trump. Sheinbaum no acudió a la inauguración de la Copa

Mundial de Futbol en el Estadio Azteca, donde México enfrentó a Sudáfrica, por considerar la competencia “elitista” por los altos costos de las entradas.

“Ella es corrupta, igual que Trump”, dijo Plascencia, cuyos padres son originarios de Sonora y Jalisco.

De hecho, cada vez que las cámaras de televisión se enfocaron en Trump, Melania y Sheinbaum, a los abucheos se agregaron protestas con dedos de las manos.

“España mereció ganar por su dominio del balón y control del juego”, destacó el hondureño Alessandro Álvarez, quien igual que su hermano Miguel apoyaron a Argentina.

“El torneo fue corrupto”, dijo Miguel Álvarez, por el supuesto favoritismo de la FIFA “hacia selecciones como la misma Argentina, México y otros equipos fueron favorecidos a través del VAR, pero en esta final se hizo justicia, aunque en el partido contra Inglaterra el triunfo de Argentina fue limpio”.