Casos de la enfermedad del legionario en Nueva York ascienden a más de 100, con 4 fallecimientos

Las autoridades sanitarias han reportado un incremento a 101 casos confirmados de legionelosis, incluidos cuatro fallecimientos, en el centro de Harlem. La bacteria, ligada a torres de refrigeración, plantea una preocupación seria para la salud pública.

El Departamento de Salud de Nueva York confirmó la presencia de la bacteria legionela en 12 torres de refrigeración asociadas a 10 edificios, incluido NYC Health + Hospitals/Harlem. Hasta la fecha, 11 torres han sido reparadas, y se espera la finalización de la última en breve. La importancia de este control radica en que los sistemas de plomería son independientes, garantizando que el agua potable no esté contaminada.

Los funcionarios de salud recalcaron que la población puede continuar utilizando el agua potable y otros servicios básicos sin riesgo asociado a la legionela. Se refuerza la importancia de buscar atención médica inmediata ante síntomas gripales.

“Este brote comunitario no está relacionado con el suministro de agua caliente o fría de los edificios. Los residentes de estos códigos postales pueden seguir bebiendo agua, bañarse, ducharse, cocinar y usar el aire acondicionado”, indicó en un comunicado la comisionada de salud interina Michelle Morse.

Disminución de casos

Según la doctora Morse, se ha comenzado a observar una disminución en los casos nuevos, indicando que las acciones correctivas han sido efectivas. Los residentes que presenten síntomas similares a los de la gripe deben contactar a un proveedor de salud para asegurar diagnóstico y tratamiento adecuado.

Crecimiento bacteriano en placa de agar de cultivo. Crédito: Mohammed_Al_Ali | Shutterstock

La legionelosis, que puede ser mortal si no se trata, presenta síntomas como tos, fiebre y dificultad para respirar. Predisposiciones como la edad y sistemas inmunitarios débiles aumentan la probabilidad de complicaciones severas.

Monitoreo y control de las torres de refrigeración

El proceso de revisión de las torres de refrigeración se basa en un plan documentado de prevención y control, con inspecciones periódicas, medición de parámetros clave del agua, limpieza y desinfección programadas, y registros completos de todas las actuaciones para poder corregir desviaciones a tiempo.

Cómo se controla

Se revisa el estado de la torre para detectar sedimentos, incrustaciones, lodos, algas, corrosión o cualquier fallo que favorezca la proliferación bacteriana.

Se monitorizan parámetros como temperatura, pH, conductividad y biocida residual, porque influyen directamente en el crecimiento de Legionella.

Se realizan tratamientos químicos con biocidas autorizados y purgas periódicas para mantener el agua en condiciones seguras.

Se toman muestras y análisis microbiológicos de forma periódica para verificar si hay presencia de la bacteria.

Se ejecutan limpiezas y desinfecciones completas según el plan, con mayor frecuencia si el riesgo es alto o si los resultados salen desfavorables.

Qué debe incluir el plan

Un inventario de la instalación con esquema de flujos de agua.

Procedimientos de mantenimiento, inspección y limpieza-desinfección.

Registro de tratamientos, dosis, fechas, resultados analíticos y certificados de formación del personal.

Evaluación del riesgo y medidas correctoras cuando los indicadores empeoran.

Cuándo se actúa

Si el control detecta un aumento del riesgo, se intensifican las revisiones y se corrigen las condiciones de operación.

Si el índice de riesgo es alto, pueden imponerse medidas inmediatas, incluida la parada temporal de la instalación hasta reducirlo.

El objetivo es evitar aerosoles contaminados, ya que las torres de refrigeración pueden dispersar Legionella al ambiente.

También te puede interesar:

· ¡Se trató de un falso positivo! FDA afirma que no han encontrado el parásito Cyclospora en la lechuga de Taylor Farms

· Cyclospora: grupo de parásitos que causa estragos a través de la contaminación de productos agrícolas

· Verduras de hoja verde y salud pulmonar: un nuevo hallazgo