¿Doctor Doom es Tony Stark? La pregunta de “Avengers: Doomsday” que todos se hacen

Este 20 de julio fue lanzado un nuevo tráiler de “Avengers: Doomsday” con un montón de imágenes que pueden abrumar a cualquier fanático de la saga. Aparecen los 4 Fantásticos, varios X-Men, el reencuentro de Steve Rogers con Thor y otra curiosidad que sigue abierta: ¿Doctor Doom es Tony Stark?

La película más esperada de 2026 se estrena el próximo 18 de diciembre y marca el regreso del actor Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Sin embargo, después de convertirse en el rostro de Iron Man durante más de una década (y fallecer en “Endgame”), ahora interpretará al gran villano.

¿Doctor Doom es en realidad Tony Stark o Marvel simplemente eligió al mismo actor para interpretar a otro personaje? Aunque la respuesta oficial apunta en una dirección, las teorías sobre el multiverso mantienen abierta cualquier posibilidad.

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En los cómics, Doctor Doom y Tony Stark son personajes completamente distintos

En la historia original de Marvel Comics no existe ninguna duda: Victor Von Doom y Tony Stark son personas diferentes.

Tony Stark es el brillante empresario e inventor que se convierte en Iron Man, mientras que Victor Von Doom es el gobernante de Latveria, un científico con una inteligencia comparable a la de Stark, pero que también domina las artes místicas.

De hecho, su combinación de tecnología avanzada, estrategia y magia lo ha convertido durante décadas en uno de los villanos más poderosos del universo Marvel.

Y aunque ambos personajes se han enfrentado y, en ocasiones, incluso han colaborado en los cómics, nunca han compartido la misma identidad.

Entonces, ¿por qué Robert Downey Jr. interpreta a Doctor Doom?

La decisión de Marvel Studios de devolver a Robert Downey Jr. al MCU, pero ahora como Doctor Doom, parece responder tanto a una estrategia narrativa como emocional.

Por un lado, el estudio recupera a uno de los actores más importantes de su historia para encabezar una nueva etapa. Por otro, utiliza el impacto que genera ver el rostro de Iron Man convertido en el principal enemigo de los Avengers.

Marvel aún no ha revelado oficialmente cómo explicará este cambio dentro de la historia, pero la elección parece diseñada para sorprender tanto a los personajes como al público.

Las teorías del multiverso alimentan el misterio

La hipótesis que más fuerza ha tomado entre los seguidores del MCU sostiene que este Doctor Doom podría ser una variante de Tony Stark procedente de otra realidad.

Desde que Marvel introdujo el concepto del multiverso en películas y series recientes, quedó claro que un mismo personaje puede tener múltiples versiones con historias completamente distintas. Bajo esa lógica, un Tony Stark que tomó decisiones diferentes podría terminar convirtiéndose en un villano.

Esa misma narrativa que ofrecen los multiversos permite el regreso de Steve Rogers y también ofreció la coincidencia de los tres Spider-Man con tres actores diferentes.

Otra posibilidad es que Victor Von Doom sea exactamente el mismo personaje de los cómics y que simplemente tenga el mismo rostro que Tony Stark. En ese caso, Marvel utilizaría el parecido físico como un recurso dramático para provocar un fuerte impacto emocional en héroes como Spider-Man, que perdió a su mentor en “Avengers: Endgame”, o en otros personajes que lucharon junto a Iron Man.

Sin embargo, esta teoría no ha sido revelada en los avances.

Los responsables de “Avengers: Doomsday” han insinuado que existe una conexión entre el sacrificio de Tony Stark en “Endgame” y la llegada de Doctor Doom, aunque todavía no han explicado cuál será exactamente. Lo único cierto es que, con Marvel, no se pierde la capacidad de asombro.

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