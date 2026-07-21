Horóscopo de hoy para Leo del 21 julio de 2026

Entre las distintas opciones que se presenten, sabrás reconocer cuál merece tu atención. Una persona de experiencia podrá orientarte y ayudarte a disipar dudas. Los viajes y los estudios estarán favorecidos, aunque será prudente postergar asuntos judiciales o legales por ahora.

Horóscopo de amor para Leo Te sientes sociable y encuentras placer en una nueva amistad, encontrando a otras personas intrigantes, si estas en una relación continuas nutriendo y apoyado a esa persona cercana a ti. Si eres soltero, alguien a quien no has considerado anteriormente puede estar interesada, cuando empiezas a pensar en ella de esta manera.

Horóscopo de dinero para Leo Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.