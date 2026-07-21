“No podía aceptar que nunca encontrarían a mi amiga desaparecida y me fui al otro lado del planeta a buscarla”

Durante casi tres años, Justine Ropet se había estado “despertando y yendo a dormir con las mismas preguntas”.

Este año, finalmente obtuvo algunas respuestas sobre lo que le sucedió a su amiga de la infancia, Céline Cremer.

“Siempre pensé en Céline, y siempre me pregunté por qué, si estaba en ese bosque, no podíamos encontrarla”, dice Justine, una instructora de buceo de 33 años de edad.

La mochilera belga Céline Cremer fue vista con vida por última vez en Waratah, una ciudad en el noroeste de la isla australiana de Tasmania, el 17 de junio de 2023.

Había emprendido una excursión por la selva tropical en dirección a un paraje natural de gran belleza, la pintoresca cascada Philosopher Falls.

Tras dos semanas en que sus amigos y familiares no pudieron contactarse con ella, acudieron a las autoridades.

La policía encontró el auto de Céline al comienzo del sendero que lleva a la cascada.

Las extensas búsquedas por tierra y aire, utilizando drones, helicópteros y equipos terrestres, se prolongaron durante meses, pero no lograron encontrarla.

“Céline es una extensión de mí misma”

Justine Ropet: “Literalmente, ha sido mi mejor amiga desde siempre”, dice Justine.

La motivación de Justine para encontrar a Céline siempre ha sido su amistad, extendida por más de tres décadas.

“Literalmente, ha sido mi mejor amiga desde siempre. Forma parte de mi familia y quizás sea una extensión de mí misma”, declaró a la BBC.

Se conocieron en la guardería donde trabajaba la madre de Justine en Trasenster, un pequeño pueblo rural del este de Bélgica.

Su infancia estuvo llena de actividades al aire libre y de sueños sobre el gran mundo que les rodeaba.

“Desde muy pequeñas hacíamos muchas actividades juntas: montar a caballo, esquiar y bailar”, recuerda Justine.

“Siempre quisimos viajar, vivir bajo el sol y trabajar duro”, narra.

Para Justine, lo único lógico cuando le dijeron que Céline había desaparecido era reservar un vuelo y viajar más de 17.000 kilómetros para encontrar a su amiga.

Habían vivido juntos los altibajos de la vida: desamores, la escuela, mudanzas de ciudad, de país e incluso de continente, pero su amistad se mantuvo todo ese tiempo.

“Nos entendíamos con solo mirarnos”, dice Justine, “creo que la conexión que teníamos era muy intensa y hermosa”.

Sus últimas palabras

Justine Ropet: Justine vivió seis meses en Tasmania para colaborar en las labores de búsqueda policial.

Céline partió hacia Australia en junio de 2022 para trabajar y viajar.

Justine había planeado sorprenderla yendo a verla en octubre de 2023.

El 13 de junio de 2023, en lo que sería su último intercambio, Justine felicitó a Céline por su cumpleaños.

“Me respondió diciéndome que lo estaba pasando muy bien y que me lo contaría con más detalle un poco más tarde, porque estaba de viaje y quería irse antes de que anocheciera”, cuenta Justine.

“Y esa fue la última vez que supe de ella”.

“Después de unos días, reservé mis billetes de avión para reunirme con Céline en Australia. Estaba emocionadísima por contárselo”.

Cuando Céline no respondió por unos días, Justine llamó a una amiga en común en Sídney, la ciudad más grande de Australia.

Le dijo a Justine que no se alarmara, ya que hay muchas zonas sin señal en Tasmania.

Pero al no tener noticias de Céline por casi dos semanas, presentaron una denuncia por desaparición.

La búsqueda

Policía de Tasmania: La policía y los voluntarios realizaron numerosas búsquedas durante dos años.

En julio de 2023, Justine llegó a Tasmania, donde se unió a las labores de búsqueda de la policía y reunió a la mayor cantidad de personas posible para ayudar.

“Intenté establecer tantos contactos como pude para encontrar personas que pudieran ayudarme a buscar a Céline”, dice.

Sin embargo, la búsqueda policial inicial no duró mucho: se suspendió después de dos semanas, tras recibir asesoramiento médico que indicaba que Céline no podría haber sobrevivido a las duras condiciones climáticas desde que desapareció.

“No podía aceptar que mi amiga nunca fuera encontrada, [necesitaba hallarla] para poder hacer el duelo, y lo mismo le ocurría a la familia de Céline”, relata.

Justine regresó a Bélgica, pero se dio cuenta de que no podía abandonar la búsqueda.

En enero de 2024, se mudó a Tasmania y pasó los siguientes seis meses buscando cualquier rastro de su amiga.

Aun así, no encontraron pruebas convincentes, y Justine admite que estaba “psicológicamente agotada” y al borde de la depresión.

Habló con su amigo Gabriel Remy, quien tomó la iniciativa y puso en contacto a todas las personas que habían participado en la búsqueda desde el principio.

Antes de regresar a Bélgica, Justine contactó al investigador privado Ken Gamble, quien se hizo cargo del caso de Céline de forma gratuita y formó un equipo con personas de diversas disciplinas.

En diciembre del año pasado, el equipo inició una nueva búsqueda, independiente de la policial.

Eso les permitió encontrar el teléfono celular de Céline, y este avance propició que la policía volviera a unirse a los voluntarios.

“Seguiré viajando por nosotras”

Justine Ropet: Céline y Justine durante un viaje a las Islas Canarias.

El descubrimiento pareció confirmar lo que se sospechaba desde hacía tiempo: Céline nunca logró salir del bosque.

En enero, un excursionista solitario que había participado como voluntario en búsquedas anteriores encontró restos que se cree pertenecen a Céline (una mandíbula), lo que impulsó las labores de búsqueda.

En febrero, se encontraron restos adicionales, entre ellos cinco huesos, dos dientes y llaves de auto, junto a un río cercano.

La policía de Tasmania cree que Céline se perdió en la densa selva tropical y no sospecha de ningún acto delictivo.

“Creemos que condujo hasta Philosopher Falls, estacionó su auto y emprendió lo que pretendía ser una corta caminata por el monte. Lamentablemente, no regresó”, declaró el inspector Andrew Hanson, responsable de las operaciones de búsqueda más recientes.

“Los datos del teléfono, así como el lugar donde fue encontrado, respaldan nuestra teoría de que Céline pudo haber optado, utilizando una aplicación en su teléfono, por abandonar el sendero de Philosopher Falls para tomar una ruta más directa de regreso a su automóvil al anochecer”, dijo Hanson.

“Sospechamos que se le cayó el teléfono y continuó sin él, y se desorientó en un terreno espeso”, añadió.

Justine Ropet:

Sus restos parciales fueron devueltos a la familia y Céline fue enterrada en Bélgica en mayo, tras la identificación formal por parte del forense.

“Fue un momento increíblemente difícil pero necesario. Creo que nos ayudó a aceptar finalmente la realidad de la muerte de Céline, y ha sido un paso importante en mi proceso de duelo”, reconoce Justine.

En los meses transcurridos desde el funeral de Céline, Justine dice haber experimentado una oleada de emociones, pero está agradecida con todos los voluntarios.

“Se han publicado algunos nombres en la prensa, pero han participado muchos más, y creo que todos son importantes, con muchas habilidades diferentes”, afirma.

Justine espera que la muerte de Céline concientice a otros excursionistas y viajeros para que tomen precauciones adicionales para mantenerse seguros y localizables.

“Céline era una persona muy cuidadosa e inteligente. Con toda la información que tenemos ahora, sabemos que hizo todo lo posible por sobrevivir en la selva”, asegura su amiga.

En junio, Justine viajó a España para conmemorar el que habría sido el 34 cumpleaños de Céline, y planea recorrer el mundo tal como ambas habían hablado de niñas.

Allá donde va, lleva consigo una piedra rosa en forma de corazón como recordatorio constante de Céline: “Sin duda quiero seguir viajando por ella, por nosotras”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC:

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