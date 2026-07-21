Revés judicial para Mohsen Mahdawi: tribunal permite que avance el proceso de deportación impulsado por Trump

Un tribunal federal de apelaciones revocó la orden que había permitido la liberación de Mohsen Mahdawi, estudiante de la Universidad de Columbia y residente permanente en Estados Unidos, al considerar que un juez federal intervino antes de tiempo en su proceso migratorio.



El fallo del Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos no determinó si el gobierno violó los derechos constitucionales de Mahdawi ni si su detención estuvo relacionada con sus opiniones políticas. Los jueces señalaron que esas cuestiones deberán analizarse después de que el caso avance dentro del sistema de inmigración.



La decisión representa una victoria para la administración del presidente Donald Trump, que ha defendido sus medidas contra estudiantes extranjeros señalados por participar en protestas o expresar críticas hacia Israel, argumentando que los tribunales federales tienen una autoridad limitada durante procesos migratorios activos.

ICE detuvo a Mahdawi durante una entrevista de naturalización

Mahdawi, de 35 años, nació en un campo de refugiados en Cisjordania y obtuvo la residencia permanente legal en Estados Unidos en 2015. Su situación migratoria cambió en abril de 2025, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestaron en Vermont mientras acudía a una entrevista relacionada con su solicitud de ciudadanía estadounidense.



Sus abogados afirmaron que Mahdawi esperaba completar una etapa del proceso de naturalización cuando fue detenido por agentes vestidos de civil. Después del arresto, un juez federal de Vermont ordenó su liberación al considerar que existían elementos para revisar si la administración estaba actuando contra él por sus expresiones políticas protegidas por la Constitución.



Sin embargo, el tribunal de apelaciones determinó que esa intervención judicial ocurrió antes de que concluyera el procedimiento migratorio correspondiente.

Su defensa busca frenar la orden de expulsión

Mahdawi enfrenta una orden de expulsión emitida por la Junta de Apelaciones de Inmigración, mientras su equipo legal continúa presentando recursos para evitar su deportación. El Segundo Circuito aclaró que el activista aún puede solicitar una revisión ante los tribunales federales, pero solo después de completar las etapas establecidas dentro del proceso migratorio.

Los abogados de Mahdawi, pertenecientes a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), señalaron que la decisión deja abierta la posibilidad de una nueva detención mientras avanza la apelación. Tras conocerse el fallo, Mahdawi calificó la resolución como un retroceso y advirtió que podría permitir que el gobierno utilice los procedimientos migratorios para castigar la disidencia política.

El gobierno de Trump celebra la decisión

El Departamento de Seguridad Nacional respaldó la resolución y aseguró que representa una victoria para el cumplimiento de las leyes migratorias. La agencia sostuvo que permanecer en Estados Unidos mediante una visa o residencia es un privilegio condicionado al respeto de las normas del país. Mahdawi fue incluido por el secretario de Estado Marco Rubio entre los estudiantes extranjeros que, según la administración, podrían enfrentar consecuencias migratorias por representar posibles efectos adversos para la política exterior estadounidense.

Las acusaciones presentadas contra Mahdawi

Durante el proceso de deportación, el gobierno presentó antecedentes relacionados con dos episodios.

El primero ocurrió en 2015, cuando el propietario de una tienda de armas afirmó que Mahdawi habría realizado comentarios sobre fabricar armas para matar judíos mientras vivía en Palestina. El estudiante reconoce haber visitado el establecimiento, pero niega haber hecho esas declaraciones.



El segundo caso corresponde a 2019, cuando autoridades fronterizas presuntamente encontraron sustancias ilegales durante una inspección. Mahdawi rechazó esa acusación y su defensa indicó que cualquier registro relacionado con ese episodio fue eliminado después de completar un programa de reinserción.

Un caso dentro del debate sobre estudiantes extranjeros

El proceso contra Mahdawi forma parte de una serie de disputas migratorias que involucran a estudiantes extranjeros vinculados con protestas relacionadas con la guerra entre Israel y Hamás. Su caso tiene similitudes con el de Mahmoud Khalil, otro estudiante de la Universidad de Columbia que enfrenta un procedimiento migratorio. En ambos casos, los tribunales de apelaciones han evitado pronunciarse sobre las acusaciones de persecución política y se han concentrado en los límites de la intervención judicial.

También continúa pendiente una resolución sobre Rumeysa Ozturk, estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts detenida después de participar en la publicación de un artículo crítico con Israel.



Con la decisión del Segundo Circuito, Mahdawi deberá continuar su defensa dentro del sistema migratorio mientras intenta detener su deportación y buscar una futura revisión judicial de sus argumentos.



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