“Garabateaba” versos entre entrega y entrega: el repartidor de comida que ganó uno de los mayores premios literarios de China

Una colección de poemas, algunos garabateados en trozos de papel entre entrega y entrega de comida, le ha valido a Wang Jibing uno de los mayores reconocimientos literarios de China.

Vuelo rasante, inspirada en los desafíos cotidianos a los que se enfrentan los repartidores, ha obtenido el Premio Literario Lu Xun, llamado así en honor al escritor considerado por muchos como el padre de la literatura china moderna.

Wang, de 56 años, que comenzó a trabajar como repartidor alrededor de 2019, ganó notoriedad en las redes sociales gracias a sus poemas y ensayos.

Forma parte de un creciente grupo de trabajadores manuales, cuyos trabajos literarios están siendo reconocidos y celebrados, ofreciendo una visión de las presiones a las que se enfrentan dentro de la enorme economía de trabajos temporales y por encargo de China.

Para Wang, este prestigioso galardón literario llega después de varias décadas difíciles desempeñando trabajos ocasionales.

“Contuve la respiración y me sentí extremadamente nervioso… Una vez que se anunció el resultado, sentí que me liberaba de un peso”, declaró Wang al medio estatal Global Times el 15 de julio, cuando se dio a conocer que había ganado el premio.

EPA: El conjunto de poemas “Vuelo raso” fue el ganador del premio literario.

Añadió que la atención mediática generada en torno a su persona le había provocado una gran presión psicológica.

La cuantía económica del Premio Literario Lu Xun no se anuncia públicamente, aunque en 2014 ascendía a 100.000 yuanes chinos, unos US$14.800.

Un hombre con prisa

Nacido en la provincia de Jiangsu, Wang abandonó los estudios durante la adolescencia debido a las dificultades económicas de su familia. Antes de convertirse en repartidor de comida, desempeñó diversos trabajos, desde la construcción hasta la recolección de residuos reciclables y la venta ambulante en puestos callejeros.

Sin embargo, su amor por la lectura perduró y, durante la última década, ha publicado sus propios poemas y ensayos en las redes sociales.

En 2022, uno de sus poemas, titulado Un hombre con prisa, se hizo viral en internet. La obra se inspiró en un incidente ocurrido en 2019, cuando pasó horas intentando completar una entrega frustrante porque un cliente había introducido una dirección incorrecta.

En 2023 publicó su primera colección de poesía, Un hombre con prisa: poemas de un repartidor de comida.

A pesar de haber ganado el premio, Wang declaró al medio que no tiene intención de abandonar su trabajo y añadió que planea seguir trabajando hasta cumplir los 60 años.

“Desde el punto de vista económico, no necesito este trabajo para ganarme la vida, pero me gusta el ambiente que lo rodea y me mantiene en forma”, recoge el reportaje de Global Times.

“Quiero llevar una vida sencilla y con los pies en la tierra, y el premio nunca cambiará quién soy”, añadió.

“Vuelo raso” publicada en 2024, es una colección de poemas inspirada en entrevistas y encuestas que Wang realizó a alrededor de 200 repartidores.

“¿Quién dice que extender las alas significa volar alto? Volar bajo también es volar”, reza uno de los versos de sus poemas.

Getty Images: En su libro, Wang relata las vivencias de repartidor de comidas y mensajero en China.

Su victoria se produce en un momento en que un número cada vez mayor de trabajadores de oficios varios en China está dejando huella en el mundo literario.

Reparto paquetes en Beijing, unas memorias publicadas en 2023 por el antiguo mensajero Hu Anyan, se convirtió en un éxito de ventas arrollador en China y también atrajo la atención de medios internacionales.

Una traducción al inglés de la obra fue publicada el año pasado.

Otro título, Soy Fan Yusu, un ensayo autobiográfico sobre las dificultades personales de una trabajadora migrante, conquistó internet en China en 2017. La respuesta fue tan abrumadora que Fan tuvo que abandonar temporalmente su hogar debido a las incesantes solicitudes de los medios de comunicación.

Lu Xun, en cuyo honor se denomina el premio literario, es ampliamente considerado uno de los mayores escritores chinos del siglo XX, conocido por utilizar novelas satíricas para criticar la sociedad tradicional china.

Durante mucho tiempo recordado como una de las figuras literarias más importantes de China, las obras de Lu han adquirido una nueva relevancia entre las generaciones más jóvenes.

Hace algunos años, Kong Yiji, un personaje de uno de sus relatos, se convirtió en un meme que simbolizaba el desencanto de la juventud china que lucha por encontrar empleo.

Getty Images:

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