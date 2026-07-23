Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 23 al 29 de julio

Jueves 23

Jazz en el Skirball

El Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) continúa con su vigesimonovena temporada de Sunset Concerts, y en esta ocasión presenta a los artistas de jazz Terrace Martin y Brandee Younger, con sesiones de DJ a cargo de Wyldeflower. Hoy jueves 23 de julio a las 7 pm. Entrada gratuita. Informes skirball.org.

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Últimos días de Jaws en el Academy

Jaws: The Exhibition, en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles), es la primera exposición a gran escala dedicada a una sola película, y la mayor muestra jamás organizada sobre el éxito de taquilla veraniego de Universal Pictures. Termina el domingo 26 de julio. Boletos desde $15. Informes academymuseum.org.

Foto: Archivo

Viernes 24

Manny Cepeda en el Segerstrom

Manny Cepeda, un músico con raíces en las tradiciones de Puerto Rico, traerá a la Argyros Plaza del Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa) una mezcla de bomba, plena y fusión latina. Es parte de la serie Summer Sounds de la plaza. Viernes 24 de julio a las 8 pm. Entrada gratuita. Informes scfta.org.

Foto: Cortesía

Masanga Marimba en el Kidspace

La Sunset Music Series del Kidspace Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) presenta en concierto a Masanga Marimba, un combo de música tradicional y popular de África y América Latina. Incluye marimbas de Zimbabue, tambores, percusión, trompeta, trombón y voces. Viernes 24 de julio de 5 a 8 pm. Boletos desde $15. Informes kidspacemuseum.org.

Foto: Cortesía del Kidspace Museum

Sábado 25

Hermanos Espinoza en el Youtube

Los Hermanos Espinoza, de McAllen, Texas, traen su gira Linaje al teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), donde interpretarán los temas más representativos de su corta pero fructífera trayectoria, entre ellos “Modelo V” y “La racha”. Sábado 25 de julio a las 8 pm. Boletos desde $42. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía LiveNation

Joe Hisaishi en el Ford

Joe Hisaishi estará en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd. E., Los Angeles) con el concierto Music Future, en donde destaca sus propias composiciones originales y las obras de colaboradores como Bryce Dessner y Nico Muhly. El concierto incluirá interpretaciones de música de cámara y obras dirigidas por el propio Hisaishi. Sábado 25 de julio a las 8 pm. Boletos desde $86. Informes theford.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Mariachi El Bronx en Grand Performances

El grupo de música indie Tijuana Panthers y la banda de metal que mezcla instrumentos del mariachi en su música, Mariachi El Bronx, son parte del concierto Summer Nights de Grand Performances, que tendrá lugar en la California Plaza (350 S. Grand Ave., Los Angeles). Sábado 25 de julio de 6 a 10 pm. Entrada libre con reservación. Informes grandperformances.org.

Foto: Cortesía Crédito: Auzzy Nufable | Cortesía

Christmas in July en el museo Heritage Square

Christmas in July, en el Heritage Square Museum (3800 Homer St., Los Angeles), es una experiencia inmersiva navideña en el verano que incluye casas victorianas interactivas inspiradas en cuentos, golosinas tipo Candyland y un espectáculo de 30 minutos en Toyland. Sábado 25 y domingo 26 de julio. Boletos desde $43. Informes heritagesquare.org.

Foto: Cortesía

Miércoles 29

Yoichi Nishikawa en el museo Academy

Yoichi Nishikawa, conocido como “el pintor de nubes” de los estudios Ghibli, dará una demostración de pintura en vivo en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles). Mostrará cómo se elaboran los escenarios de cintas como Ponyo y El chico y la garza. Miércoles 29 de julio de 6:30 a 8:30 pm. Entradas agotadas, pero el día del evento se pondrán a disposición boletos a las 9 am. Informes academymuseum.org.

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Cypress Hill en el Pacific Amphitheatre

La banda de hip hop originaria de South Gate, California, presentará su gira Once Upon A Time in the Summer en el Pacific Amphitheatre, en el recinto del OC Fair and Event Center (100 Fair Dr., Costa Mesa). La banda también de Los Angeles, Ozomatli, participa como invitada. Miércoles 29 de julio a las 7:30 pm. Boletos desde $61. Informes pacamp.com.