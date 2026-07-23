El Galaxy Z Fold 8 llega con un diseño que nadie vio venir

Samsung acaba de romper su propia fórmula con el Galaxy Z Fold 8, un plegable que abandona el cuerpo alto y estrecho de generaciones anteriores para apostar por un formato mucho más panorámico. Este cambio no es un simple retoque estético, sino una reinvención total de cómo se usa un plegable en el día a día, pensada casi al 100% para el consumo de contenido multimedia.

Un formato más ancho que cambia las reglas

Olvídate de esa sensación de sostener una barra de chocolate cuando el teléfono está cerrado, porque el Z Fold 8 llega con 81,9 x 123,9 x 9,7 mm plegado y 161,4 x 123,9 x 4,5 mm desplegado, lo que lo convierte en un dispositivo notablemente más bajo y ancho que sus predecesores. Por dentro, la pantalla principal de 7,6 pulgadas estrena un formato 4:3 en horizontal ideal para ver videos con más inmersión y 3:4 en vertical para el consumo general de contenido.

La pantalla exterior de 5,5 pulgadas también cambia de proporción a un formato 10:16, algo que la hace mucho más cómoda para usar el teléfono sin necesidad de abrirlo todo el tiempo.

A esto se suma un brillo máximo de 3,000 nits y la función Vision Booster, pensada para mejorar la visibilidad cuando usas el teléfono al aire libre. Bajo el capó, el Z Fold 8 monta el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, el mismo chip que impulsa al Fold 8 Ultra, y viene con Android 17 junto a la nueva capa One UI 9.

Precio y configuraciones disponibles en EE.UU.

Samsung confirmó oficialmente el precio del nuevo plegable para el mercado estadounidense, y viene en tres configuraciones de memoria que le dan flexibilidad a quienes buscan más espacio para trabajar o guardar contenido. Estas son las opciones y sus precios en dólares antes de descuentos o promociones de canje:

12 GB + 256 GB : $1,899 dólares

: $1,899 dólares 12 GB + 512 GB : $2,099 dólares

: $2,099 dólares 16 GB + 1 TB: $2,499 dólares

Este posicionamiento coloca al Fold 8 justo entre el Flip 8, que arranca en $1,199 dólares, y el Fold 8 Ultra, que parte de $2,099 dólares. El teléfono ya está disponible en preventa en Estados Unidos y la ventana para reservarlo con beneficios especiales se mantendrá abierta hasta el 7 de agosto.

En materia de cámaras, el equipo trasero incluye un sistema dual de 50 megapíxeles tanto en el sensor principal como en el ultra gran angular, aunque sin teleobjetivo dedicado. La batería es de 4,800 mAh con carga rápida de 45 W y carga inalámbrica de 20 W, cifras que acompañan bien a un teléfono pensado para largas sesiones de streaming o multitarea.

Colores que le dan personalidad propia

Lo que realmente hace que este Fold 8 se robe las miradas son sus acabados de color, algo poco usual en la línea Fold de Samsung. El teléfono llega en cuatro tonalidades:

Grafito , el gris oscuro clásico de la marca

, el gris oscuro clásico de la marca Blanco , la opción clara y neutra de siempre

, la opción clara y neutra de siempre Lavanda , un violeta suave exclusivo de la tienda online que se convierte en la seña de identidad de este modelo

, un violeta suave exclusivo de la tienda online que se convierte en la seña de identidad de este modelo Pistacho, un verde claro que cambia de tono según la luz ambiental

Además, el dispositivo mantiene una resistencia IP48 contra polvo y agua, un detalle que refuerza su carácter premium sin sacrificar la durabilidad.

Con este rediseño, Samsung parece decidido a competir de frente contra el rumoreado primer plegable de Apple, apostando por un formato que prioriza la experiencia visual y el entretenimiento por encima de la productividad tradicional. El Galaxy Z Fold 8 ya está en preventa en Estados Unidos y llegará a manos de sus compradores en las próximas semanas.

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