Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: más delgado, potente y costoso

Samsung acaba de presentar su nueva joya plegable durante el evento Galaxy Unpacked de este miércoles en Nueva York, y el Galaxy Z Fold 8 Ultra ya está generando revuelo entre los fans de la marca. Este equipo llega con un rediseño que va mucho más allá de lo estético, apostando por un salto real en rendimiento, batería y cámara.

Un procesador que mueve montañas

El corazón de este plegable es el Snapdragon 8 Elite, un chip que promete manejar sin sudar desde la multitarea más exigente hasta las apps de inteligencia artificial más pesadas. Este salto de potencia se traduce en una experiencia mucho más fluida cuando tienes varias ventanas abiertas en la pantalla grande, algo que los usuarios de plegables valoran muchísimo.

Según su capacidad y memoria RAM, el Fold 8 Ultra llega en versiones de 256 GB y 512 GB, ambas con 12 GB de RAM. Esta configuración de memoria le da al equipo el músculo necesario para que las funciones de Galaxy AI corran sin trabas, incluso cuando estás editando fotos, traduciendo texto en tiempo real o usando el asistente de IA integrado.

Cámara y funciones que marcan tendencia

El sensor principal es de 200 MP, una mejora que se nota especialmente en la nitidez y el detalle capturado en condiciones de poca luz. Este tipo de sensor permite acercamientos con mucho menos ruido digital, algo clave para quienes usan el teléfono como su cámara principal.

Más allá del hardware fotográfico, Samsung metió toda la carne al asador con Galaxy AI, que ahora incluye herramientas más inteligentes de edición y organización que aprovechan la pantalla plegable para mostrar previsualizaciones en tiempo real. Otro punto que llama la atención es el diseño, ya que el Fold 8 Ultra pesa 215 gramos y mide apenas 4.1 milímetros abierto, lo que lo convierte en uno de los plegables más delgados que Samsung ha lanzado hasta ahora. La marca también apostó por mejorar la autonomía, un tema que venía siendo un dolor de cabeza para los amantes de los plegables.

Precio, colores y cuándo lo puedes comprar

El Galaxy Z Fold 8 Ultra ya tiene fecha oficial de lanzamiento y estará disponible en distintos mercados con precios que varían según la capacidad de almacenamiento elegida. La versión de 256 GB con 12 GB de RAM llega con un precio que parte desde los $2,099.99 dólares.

En cuanto a colores, Samsung apostó por una paleta que combina tonos elegantes y minimalistas con variantes en Green Shadow, Violet Shadow, Cream y Graphite, pensados para un público que busca sofisticación sin perder la funcionalidad. La disponibilidad de estas tonalidades varía según la región, así que conviene revisar el catálogo oficial de cada país antes de hacer la compra.

Este lanzamiento confirma que Samsung sigue apostando fuerte por los plegables como su apuesta más ambiciosa dentro del mercado de smartphones premium. Con un procesador de última generación, una cámara que sube el nivel y funciones de inteligencia artificial cada vez más integradas, el Fold 8 Ultra se posiciona como una opción muy atractiva para quienes buscan lo mejor de Samsung en un solo equipo.

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