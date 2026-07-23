Luis de la Fuente estalla contra Argentina: “Es algo intolerable y una agresión”

Luis de la Fuente, técnico campeón del Mundial con la selección de España, se manifestó con dureza contra la actitud de los jugadores de la selección de Argentina. El estratega reprobó las acciones de los futbolistas sudamericanos, quienes buscaron agredir a los integrantes de la Furia Roja en el césped del MetLife Stadium.

Para el timonel español, este comportamiento violento fue el resultado directo de la frustración que generó perder la gran final mundialista 1-0 en la prórroga y donde el equipo español demostró que no estuvo nunca para contemplaciones al grado de hacer parecer a Argentina un cuadro inoperante.

LUIS DE LA FUENTE, SOBRE LOS CRUCES DEL FINAL: “ES ALGO INTOLERABLE, INADMISIBLE. NO SE PUEDE PERMITIR” ??



?? El DT español habló de la conducta de algunos jugadores de la Selección Argentina tras la final de la Copa del Mundo y manifestó su descontento con lo sucedido



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De la Fuente calificó de intolerables e inadmisibles las reacciones acontecidas tras el pitazo final. Frente a la agresión que envolvió el cierre del partido, el director técnico aplaudió el comportamiento profesional de sus jugadores.

Destacó que el plantel español no se enganchó con esos sucesos, los cuales seguramente habrían generado un conflicto de mayores consecuencias y una imagen negativa a nivel internacional.

Las palabras del timonel de la selección española sonaron como una severa llamada de atención durante la entrevista exclusiva que dio para la cadena nacional TVE. En la emisión de televisión, se mostró contrariado por tener que referirse al tema de las provocaciones de sus adversarios en la gran final.

De la Fuente profundizó en su rechazo a los incidentes, señalando que, aunque no vio todo en el momento por celebrar, la agresión es “intolerable” e “inadmisible”. Criticó que futbolistas de tal dimensión actúen así, valorando que sus jugadores mantuvieran la compostura ante las provocaciones. Estas declaraciones se dieron a la par de que la FIFA abriera un expediente disciplinario por la trifulca.

La emoción a flor de piel por el título

Más allá de la polémica, el técnico mostró su emoción por el campeonato, destacando el esfuerzo colectivo tras 52 días de competencia, superando largas distancias, humedad y falta de descanso. “Esos fueron los grandes inconvenientes”, subrayó sobre la exigencia física y logística del torneo.

Sobre Rodrigo Hernández, lo calificó como el mejor del mundo en su posición, destacando su capacidad para brillar incluso tras su lesión de rodilla. “Con todo el respeto, pero dudar de Rodri era un insulto a la inteligencia futbolística. Estando al 50%, es mejor que muchos jugadores”.

?? "La reacción de los futbolistas argentinos fue inadmisible, destaco nuestro comportamiento ante esas agresiones y provocaciones".



Luis de la Fuente, sobre el enfrentamiento entre argentinos y españoles luego de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?



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Un futuro halagador

De la Fuente mostró ilusión por el relevo generacional, destacando a Martín Zubimendi y el crecimiento de Lamine Yamal. Sobre el joven de 19 años, elogió su madurez y capacidad de sacrificio. Finalmente, el riojano no descartó renovar para el Mundial 2030, calificándolo como un “orgullo”.

?? "A Cucurella le he dicho que está loco, pero es hombre de palabra"



?? Luis de la Fuente ha hablado sobre la promesa que hizo Cucurella de tatuarse la cara del seleccionador si la @sefutbol ganaba el #MundialRTVE ?



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No obstante, prefirió enfocarse en el corto plazo: “Estoy pensando en los partidos de septiembre y octubre. El próximo Mundial lo vemos lejísimos”.

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