Más de 23 millones de espectadores vieron final entre España y Argentina en español en Estados Unidos

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo definió al nuevo campeón del mundo, sino que también rompió todos los registros de audiencia para una transmisión de fútbol en español en Estados Unidos. La cobertura de Telemundo y Peacock reunió a 23,9 millones de espectadores durante el partido decisivo, una cifra que convirtió el encuentro en el más visto en la historia de los medios en español del país.

Ese resultado coronó un torneo que marcó nuevos máximos de audiencia en cada una de sus fases. De acuerdo con los datos difundidos por Telemundo, la Copa del Mundo 2026 registró una audiencia total promedio de 6,3 millones de espectadores a lo largo de sus 104 encuentros, un incremento del 143 % respecto a la edición de Qatar 2022, cuando el promedio fue de 2,6 millones.

El crecimiento también se reflejó en el consumo por televisión tradicional y en las plataformas digitales. Mientras la ventana lineal promedió 3,2 millones de televidentes por partido, un aumento del 79 % frente al torneo anterior, la audiencia promedio por minuto en Peacock y las plataformas de streaming de Telemundo alcanzó los 3 millones de usuarios, un salto del 297 % en comparación con 2022.

The World Cup Final averaged 66.4 million viewers in the U.S. on FOX and Telemundo combined.



42.5 million on FOX. 23.9 million on Telemundo.



Other than Super Bowls, this is the largest sports audience since the 1994 Winter Olympics. — Michael Mulvihill (@mulvihill79) July 21, 2026

El torneo rompió récords en televisión y plataformas digitales

La final entre españoles y argentinos encabezó además la lista de los partidos más vistos en la historia de la televisión en español en Estados Unidos. El segundo lugar correspondió al duelo entre México e Inglaterra, disputado el 5 de julio, con 23,2 millones de espectadores.

Dentro del listado histórico también aparecen México frente a Ecuador (18,9 millones), México ante Corea del Sur (14 millones), Brasil contra Noruega (13,8 millones) y el enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra (13 millones), además de Estados Unidos frente a Bélgica (12,9 millones), México ante Chequia (12,3 millones), Argentina contra Suiza (11,8 millones) e Inglaterra frente a Argentina (11,4 millones).

Telemundo destacó que los 15 encuentros con mayor audiencia en la historia de los medios hispanos del país corresponden a esta edición del Mundial.

En televisión lineal, la programación completa de la final promedió 10,1 millones de espectadores entre las 8:25 y las 11:20 de la noche, estableciendo la transmisión mejor calificada en la historia de la televisión en español en Estados Unidos. Durante el desarrollo del encuentro se registró un pico de 11,7 millones de televidentes a las 10:45 p. m.

La empresa también informó que el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra reunió una audiencia total de 7.7 millones de personas, convirtiéndose en el encuentro por el tercer puesto más visto en la historia de los medios hispanos y superando en un 225 % la cifra registrada en 2022.

Streaming, redes sociales y publicidad impulsaron el crecimiento

El consumo digital también alcanzó cifras inéditas. La final entre España y Argentina promedió 13.9 millones de espectadores por minuto en Peacock y las plataformas de streaming de Telemundo, convirtiéndose en el partido mundialista en español más visto por esta vía y superando en un 370 % la marca establecida por la final entre Argentina y Francia en 2022.

En total, el streaming representó el 48 % de la audiencia total del torneo, frente al 30 % que aportó en la edición anterior. Además, 21 partidos superaron los cuatro millones de espectadores promedio en plataformas digitales, cuando cuatro años antes ninguno había alcanzado ese umbral.

La cobertura del Mundial incluyó más de 700 horas de programación original y un equipo integrado por más de 80 talentos al aire provenientes de todos los países latinoamericanos participantes en el torneo.

El impacto también alcanzó las redes sociales. Según los datos difundidos por Telemundo, el Mundial generó 2,250 millones de reproducciones de video y 75,1 millones de interacciones, cifras que superaron ampliamente el rendimiento combinado de las Copas del Mundo de 2018 y 2022.

En el plano comercial, NBCUniversal aseguró que la cobertura produjo mejoras de doble dígito en indicadores vinculados al desempeño publicitario respecto al Mundial anterior, incluyendo incrementos en recordación de marca, aceptación de anuncios y participación en búsquedas relacionadas con los anunciantes.

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