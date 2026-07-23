Rubio afirma que Irán “suplica todos los días” un acuerdo con EE.UU.

El secretario de Estado Marco Rubio endureció este jueves el tono contra Irán al asegurar que la República Islámica “suplica todos los días” alcanzar un acuerdo con Washington, aunque sostuvo que el régimen iraní no está dispuesto a cumplir los compromisos que asumiría en una eventual negociación.

Las declaraciones fueron realizadas durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrada en Manila, Filipinas, donde el conflicto entre Estados Unidos e Irán se convirtió en uno de los temas que dominó la agenda diplomática, pese a que el encuentro estaba centrado en la seguridad del Indo-Pacífico.

“El problema con Irán es que cada vez que llegan a un acuerdo (…) lo rompen o quieren cambiarlo”, declaró Rubio ante periodistas. El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que Teherán “seguirá pagando el precio” de prolongar el conflicto y advirtió que ese costo “sube cada noche más y más”.

For more than 30 years, the @ASEAN Regional Forum has supported dialogue on security issues impacting the region.



No nation has the right to restrict the free flow of commerce and travel through international waterways, including in the Taiwan Strait. pic.twitter.com/Hf3Ugqg1Ij — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 23, 2026

Rubio afirmó además que el gobierno iraní envía de manera constante mensajes a Washington mediante terceros países con el objetivo de reabrir negociaciones, aunque evitó identificar cuáles. Según el funcionario, “se están quedando” sin intermediarios para transmitir esas solicitudes.

En uno de sus señalamientos más duros, describió al régimen iraní como “un país gobernado por clérigos radicales” y por “lunáticos malvados”, al tiempo que aseguró que la infraestructura industrial iraní está siendo “diezmada” por la ofensiva militar estadounidense.

Las declaraciones reproducen el discurso del presidente Donald Trump, quien en días recientes también sostuvo que Irán busca negociar mientras continúa incumpliendo los compromisos pactados. Rubio insistió en que “Irán no está listo para llegar a un acuerdo”, pese a que Washington mantiene abierta la posibilidad de una salida diplomática si Teherán modifica su postura.

Pese a que Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento que permitió establecer un alto el fuego temporal, las últimas semanas reavivaron las hostilidades, incluso, hace unos días, Donald Trump declaró terminada la tregua al acusar a Irán de incumplir el acuerdo, decisión que dio paso a una nueva fase de ataques estadounidenses contra objetivos iraníes. La República Islámica respondió con bombardeos dirigidos contra países del Golfo aliados de Washington, entre ellos Kuwait, Baréin, Jordania y Catar, ampliando el riesgo de una escalada regional.

Cabe destacar que la guerra también ocupó un lugar central en la reunión de la ASEAN debido a su impacto sobre el comercio y el suministro energético mundial, por lo que Rubio buscó tranquilizar a los aliados asiáticos al asegurar que, pese al conflicto en Oriente Medio, Estados Unidos mantiene intacto su compromiso con la seguridad del Indo-Pacífico y con sus socios regionales.

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