Capturan a “El Diablo”, el criminal más buscado de Costa Rica y por quien EE.UU. ofrecía una recompensa

Las autoridades de Costa Rica capturaron este viernes a Alejandro Arias Monge, conocido como “El Diablo”, considerado uno de los líderes criminales más peligrosos y buscados del país, durante un amplio operativo desarrollado en San Bernardino de Sarapiquí.

La detención fue ejecutada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mediante la Oficina contra el Crimen Organizado, con apoyo de unidades tácticas y en coordinación con el Ministerio Público. El operativo comenzó alrededor de las 5:00 de la mañana y derivó en un intenso intercambio de disparos debido a la resistencia del grupo delictivo.

Como resultado de la intervención, entre cuatro y cinco agentes judiciales resultaron heridos, según los reportes difundidos por medios como El Observadr. Las autoridades indicaron que los oficiales fueron atendidos por los servicios de emergencia y trasladados a centros médicos, mientras que también se reportó la existencia de otras personas lesionadas en la zona.

? Cayó alias Diablo. En un operativo conjunto entre el OIJ, la Fiscalía y la judicatura fue capturado Alejandro Arias Monge junto a otros dos presuntos operadores del crimen organizado en San Bernardino de Sarapiquí.



Cinco agentes del OIJ resultaron heridos, uno de gravedad. pic.twitter.com/TtUWzmkybX — La Octava TV (@laoctavatvcr) July 24, 2026

Además de Arias Monge, fueron detenidos otros integrantes de su organización criminal, identificados con los alias de “Tang” y “Coco”, señalados por las autoridades como figuras relevantes dentro de la estructura delictiva.

“El Diablo” permanecía prófugo desde hace varios años y era señalado como líder de una organización dedicada al narcotráfico, homicidios por sicariato, robo y legitimación de capitales. De acuerdo con investigaciones judiciales, operaba principalmente en la región Caribe y la zona norte de Costa Rica, aprovechando su cercanía con la frontera de Nicaragua para evadir la acción policial.

Su perfil trascendió las fronteras costarricenses luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos, en coordinación con la DEA y las autoridades judiciales de Costa Rica, ofreciera una recompensa de hasta 500,000 dólares por información que condujera a su captura.

Fotografías difundidas por el OIJ muestran el momento en que los agentes lograron detener al narcotraficante, considerado durante años el objetivo prioritario de las fuerzas de seguridad costarricenses.

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