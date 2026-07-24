Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 24 julio de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 24 de julio de 2026.

03/21 – 04/19

Tu deseo estará a flor de piel y te sentirás más intenso que de costumbre. En tu alcoba, tanto a nivel físico como emocional, vivirás experiencias muy profundas. Además, gracias a un ingreso extra, podrás recuperarte de algunos problemas de dinero y saldar deudas pendientes.

04/20 – 05/20

Con la Luna transitando tu signo opuesto, será una ocasión perfecta para compartir momentos con tu pareja y expresar sentimientos más profundos. Pero si del otro lado aparecen los celos, no permitas que corrompan la relación. Quien quiera estar a tu lado deberá aprender a controlarse.

05/21 – 06/20

Hoy podrías tener algún achaque pasajero, así que cálmate, porque muchas de tus dolencias se deben al trajín cotidiano. Cuanta más conciencia tengas de las necesidades profundas de tu organismo y mejor lo cuides, mayores serán las posibilidades de sentirte fuerte y saludable.

06/21 – 07/20

El tránsito de la Luna te ayudará a dejarte llevar por tus emociones, te animará a salir del ostracismo y a disfrutar más de la vida. Dejarás de lado la timidez y mostrarás tus talentos expresivos ocultos. Si estás casado, cuidado con las tentaciones que podrían poner a prueba tu felicidad.

07/21 – 08/21

Habrá una posibilidad de renovación en el marco de tu familia o incluso la realización de reformas en el hogar. Es momento de conectarte con tu memoria y con tu pasado, y de recibir las enseñanzas que te transmitieron tus padres y abuelos. Vienes de un linaje muy poderoso.

08/22 – 09/22

Deberás dejar tu tendencia a criticar a los demás y aprender a ser leal a la persona que tienes a tu lado. Sal al mundo, ya no necesitas estar solo; es tiempo de compartir tu vida. Aprenderás a reconocer en quién puedes confiar tus secretos.

09/23 – 10/22

Es un buen momento para transformar tu actitud respecto del dinero y las posesiones. No te aferres en exceso a tus bienes y aprende a asumir algunos riesgos. Tu magnetismo y habilidad comercial te permitirán obtener buenos ingresos, pero sin caer en manejos controvertidos.

10/23 – 11/22

Con la Luna en tránsito por tu signo tendrás la oportunidad de poner en acción tu gran capacidad de lucha. Saldrás ganador en muchas contiendas, siempre que no te aproveches de personas más débiles que tú. Prepárate para el triunfo del bien sobre el mal.

11/23 – 12/20

Te afectarán más las energías del entorno y las problemáticas de los demás. Recuerda que la mejor manera de protegerte es fortaleciendo el contacto interior. Tendrás que dejar atrás todo lo que ya no te sirve y te ata al pasado. Recurre a los poderes de tu alma para sanar.

12/21 – 01/19

Se moverán hilos emocionales en los distintos grupos de los que participas. Recuerda que eres como un imán que atrae personas, así que deberás mantener una actitud positiva si quieres que se acerquen amistades interesantes. Tu círculo social puede impulsarte a una transformación.

01/20 – 02/18

La Luna te dice que, para potenciar tu posición profesional, necesitas resolver algunos conflictos, crisis y luchas de poder en tu entorno laboral. Descubre cuál es tu misión en lo público y trabaja para alcanzar tus metas. No es momento de tibieza: comprométete con tus ambiciones.

02/19 – 03/20

Los astros indican que estarás favorecido para asuntos legales, pero también advierten que, para salir bien de cualquier situación, deberás ser muy honesto y no traicionar tus principios. Una persona de gran sabiduría puede ayudarte a enfrentar injusticias y a crecer con cada experiencia.