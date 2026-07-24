Horóscopo de hoy para Géminis del 24 julio de 2026

Hoy podrías tener algún achaque pasajero, así que cálmate, porque muchas de tus dolencias se deben al trajín cotidiano. Cuanta más conciencia tengas de las necesidades profundas de tu organismo y mejor lo cuides, mayores serán las posibilidades de sentirte fuerte y saludable.

Horóscopo de amor para Géminis La vida probablemente sea problemática si tienes altas expectativas poco realistas. Los argumentos son inevitables si estas esperando más de lo que los demás están preparados para dar. Trata de controlar tu conducta y no pongas presión extra en tu pareja o tus amigos al hacer demandas imposibles o inapropiadas.

Horóscopo de dinero para Géminis Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.