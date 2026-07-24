Horóscopo de hoy para Sagitario del 24 julio de 2026

Te afectarán más las energías del entorno y las problemáticas de los demás. Recuerda que la mejor manera de protegerte es fortaleciendo el contacto interior. Tendrás que dejar atrás todo lo que ya no te sirve y te ata al pasado. Recurre a los poderes de tu alma para sanar.

Horóscopo de amor para Sagitario Si tu pareja te evita, y prefiere estar sola, déjala tener el espacio que necesita. Pensando en eso, puede ser una consecuencia de tu mala conducta hacia ella, no te preocupes demasiado por esto, estar en calma un rato es poco probable que cause mucho daño a tu relación.

Horóscopo de dinero para Sagitario La suerte está de tu lado en lo que respecta al dinero, puedes seguir adelante con una inversión. Sal al mundo mézclate con otras personas y en el momento correcto notarás cuando aparece la oportunidad correcta. Se cuidadoso y no tientes mucho a tu suerte.