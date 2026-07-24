Trump bromea durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca con la idea de prolongar su mandato

Tal y como lo prometió, el presidente Donald Trump acudió a la continuación de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, evento que en abril fue reprogramado debido a la captura de un individuo pretendía atentar contra su vida.

De nueva cuenta, pero con un reforzado dispositivo de seguridad, ante cientos de periodistas congregados en el hotel Waldorf Astoria de Washington, D.C., el republicano de 80 años subió al estrado para dirigir un mensaje donde se atrevió a bromear con la posibilidad de gobernar al país a través de un tercer mandato.

“A la segunda va la vencida. Al igual que en mi presidencia, la segunda vez siempre es mejor. Siempre es mejor. Y la tercera vez será aún mejor. Solo bromeaba”, expresó el magnate neoyorquino para sacudirse la tensión durante la reprogramada cena de corresponsales de la Casa Blanca.

"I won three times ? now I'm going to do it again."



4 more years? ?? pic.twitter.com/Y715TjNq2f — The White House (@WhiteHouse) July 25, 2026

Aunque también bromeó con un chiste evocando a la rapera Nicki Minaj, durante algunos momentos de la cena el rostro del jefe de la nación fue captado cerrando los ojos.

“Tras oír los disparos, mucha gente gritó: ‘¡Agáchense! ¡Agáchense!’, lo que provocó que Nicki Minaj empezara a hacer twerking. ¿Lo pueden creer? ¡Agáchense! Ella es la única que realmente entendió lo que eso significaba”, indicó.

Trump también aprovechó para agradecerle Víctor Gonzales, oficial del Servicio Secreto que arriesgo su vida al enfrentar al sorpresivo tirador sin importar recibir algunos disparos.

“Lo que hizo fue asombroso. Lo saludamos y le agradecemos de todo corazón. Muchas gracias. ¡Excelente trabajo!”, enfatizó.

Acto seguido, el presidente dio un giro y comenzó a despotricar en contra de algunos de sus detractores encabezando la lista Joe Biden.

“Antes de que yo llegara, si querías ver a alguien perder el conocimiento en el jardín sur de la Casa Blanca, lo único que tenías que hacer era hacerle una pregunta a Joe Biden”, expresó.

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